“OPPO Reno16 Series 5G” ชูกล้องพอร์ตเทรตซูม 3.5x ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

ออปโป้ ไทยแลนด์ ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟน “OPPO Reno16 Series 5G” ย้ำภาพการถ่ายภาพบุคคล ที่ถ่ายคนสวยและให้สีผิวเป็นธรรมชาติ รอบนี้อัปเกรดใหญ่ทั้งฮาร์ดแวร์กล้อง ฟีเจอร์อัจฉริยะ AI และพลิกโฉมดีไซน์ฝาหลังแบบดวงดาว 3 มิติครั้งแรกในอุตสาหกรรม โดยเปิดตัวพร้อมกัน 3 รุ่นย่อย ครอบคลุมทุกความต้องการ
นายชานนท์ จิรายุกุล ประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายบริหาร ออปโป้ แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับออปโป้ เทคโนโลยีที่ดีต้องเป็นพลังที่ช่วยให้ผู้คนบันทึกโมเมนต์สำคัญได้ในแบบของตัวเอง ตามแนวคิด ‘Make Your Moment’ การเปิดตัว OPPO Reno16 Series 5G ในครั้งนี้จึงเป็นการยกระดับทั้งภาพถ่ายและวิดีโอไปอีกขั้น พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัว BABYMONSTER ในฐานะ Reno Girls ซึ่งเป็นตัวแทนที่สะท้อนพลังแห่งความมั่นใจและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว”
OPPO Reno16 Series 5G ยกระดับการถ่ายภาพและวิดีโอให้ก้าวล้ำด้วยกล้องมุมกว้างพิเศษ (Ultrawide) ความละเอียด 50MP ช่วยเก็บครบทุกโมเมนต์ได้กว้างขึ้น พร้อมกล้องพอร์ตเทรตที่สามารถซูมได้ถึง 3.5x มอบมิติภาพที่สวยงาม โดดเด่น และให้สีผิวที่เป็นธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยี AI เข้ามาปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ผ่านฟีเจอร์ใหม่ อาทิ AI คอลลาจภาพและวิดีโอ ที่รวมหลายโมเมนต์ไว้ในเฟรมเดียวพร้อมตกแต่งได้ตามสไตล์ และโหมดกล้อง Pop Cam สไตล์ฟิล์มสุดเทรนดี้ที่มีให้เลือกกว่า 9 สไตล์
สำหรับสาย Vlog มั่นใจได้ด้วยการบันทึกวิดีโอคมชัดระดับ 4K มุมกว้างพิเศษ 0.6x ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง มาพร้อมฟีเจอร์ปรับเฟรมตรงอัตโนมัติ (Horizon Lock) ให้เส้นขอบฟ้าตรงสมบูรณ์แบบแม้มือจะเอียงขณะบันทึกวิดีโอ
ด้านดีไซน์ ออปโป้นำเสนอนวัตกรรมดีไซน์ดวงดาว 3 มิติ ลอยเด่นมีมิติ บนตัวเครื่องที่บางเบาแต่แข็งแกร่งด้วยกรอบอะลูมิเนียมเกรดอากาศยาน โดยในรุ่น OPPO Reno16 Pro 5G มาพร้อมหน้าจออัจฉริยะลื่นไหลสูงสุด 144Hz
ขณะที่รุ่น OPPO Reno16 5G และ OPPO Reno16 F 5G มอบความลื่นไหลระดับ 120Hz สมาร์ทโฟนซีรีส์นี้ขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุด ColorOS 16 ที่ลื่นไหลกว่าเดิม พร้อมรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์สูงสุดถึง 5 เวอร์ชัน และอัปเดตความปลอดภัยนาน 6 ปี เสริมความสะดวกด้วย AI อัจฉริยะ ทั้ง AI Mind Space และ AI Snap Key ตัวเครื่องผ่านมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP69K และใช้งานได้ยาวนานตลอดวันด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สูงสุด 7,000mAh พร้อมเทคโนโลยีชาร์จไว 80W SUPERVOOC
OPPO Reno16 Series 5G วางจำหน่ายทั้งหมด 3 รุ่นย่อย OPPO Reno16 F 5G สมาร์ทโฟนที่อัปเกรดประสบการณ์การถ่ายภาพใหม่ด้วยกล้องพอร์ตเทรตซูม 3.5x คมชัด 50MP และกล้องเซลฟี่มุมกว้างพิเศษ 50MP ตัวเครื่องมีให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีขาว Pop White, สีม่วง Dream Purple และสีม่วงเข้ม Twilight Violet โดยมี 2 ความจุ คือรุ่น 8GB + 128GB และ 8GB + 256GB วางจำหน่ายในราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
OPPO Reno16 5G อัปเกรดกล้องความคมชัด 50MP จัดเต็มจัดครบทั้ง 3 ตัว มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีขาว Pop White, สีม่วง Dream Purple และสีม่วงเข้ม Twilight Violet มาพร้อม 2 ความจุ คือรุ่น 8GB + 256GB และ 12GB + 256GB วางจำหน่ายในราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
OPPO Reno16 Pro 5G สมาร์ทโฟนระดับท็อปสำหรับสาย Vlog จัดเต็มด้วยกล้องหลักคมชัดพิเศษสูงถึง 200MP มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีขาว Pop White และสีดำ Starlight Black มาในความจุ 12GB + 256GB วางจำหน่ายในราคา 29,999 บาท
OPPO Reno16 Pro ซีรีส์ เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2569 โดยผู้ที่จองและรับเครื่องภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 จะได้รับสิทธิพิเศษ บริการ 180 Days Replacement Service เปลี่ยนเครื่องใหม่ฟรี 1 ครั้ง ภายใน 180 วัน สิทธิ์ประกันจอแตก
นอกจากนี้ยังมีโปรโมชัน Trade up เก่าแลกใหม่ มอบส่วนลดสูงสุด 6,000 บาท เมื่อนำเครื่องเก่ามาแลกตามรุ่นที่เข้าร่วมรายการ พร้อมข้อเสนอให้เป็นเจ้าของได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านบริการ SG Finance+ หรือ UFUND ดาวน์เริ่มต้น 0 บาท ผ่อนสบายสูงสุด 36 เดือน โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต