ซัมซุงเปิดตัว Galaxy A27 5G จอใหญ่ 6.7 นิ้ว ใช้ AI ได้ในราคา 9,990 บาท

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ พร้อมวางจำหน่าย Samsung Galaxy A27 5G สมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นล่าสุด ต่อยอดจากรุ่นยอดนิยมอย่าง Galaxy A26 5Gเน้นความคุ้มค่าด้วยหน้าจอ 6.7 นิ้ว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการผสานฟีเจอร์ Awesome Intelligence (AI) เข้ามาช่วยให้ชีวิตประจำวัน ในราคา 9,990 บาท
Samsung Galaxy A27 5G มาพร้อมหน้าจอ Super AMOLED ขนาด 6.7 นิ้ว รองรับอัตรารีเฟรช 120Hz หน้าจอแบบ Infinity-O ลดขนาดเลนส์กล้องหน้าลงด้วยดีไซน์ Punch-hole พร้อมลดขนาดขอบจอให้บางและสมดุลยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มพื้นที่การแสดงผล ตัวเครื่องเน้นความเพรียวบาง 7.8 มิลลิเมตร ช่วยให้การหยิบจับพกพาในชีวิตประจำวันทำได้คล่องตัว
ทางด้านประสิทธิภาพ ขยับมาใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 6 Gen 3 มอบประสบการณ์การทำงานมัลติทาสก์และการสลับแอปพลิเคชันที่รวดเร็ว ด้านการประมวลผลกราฟิก (GPU) ได้รับการอัปเกรดให้เล่นเกมและสตรีมคอนเทนต์ได้ไหลลื่น พร้อมหน่วยความจำความเร็วสูงรุ่นล่าสุดที่ช่วยถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วและประหยัดพลังงานมากกว่าเดิม
นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกล้องหน้าความละเอียด 12 ล้านพิกเซล ที่ได้รับการปรับปรุงให้เก็บรายละเอียดแสงได้กว้างขึ้น สีสันสดใส และให้ผลลัพธ์ภาพถ่ายเซลฟี่ที่ดูเป็นธรรมชาติในทุกสภาพแสง ส่วนกล้องหลัก 50 ล้านพิกเซล แบตเตอรี 5,000 mAh รองรับชาร์จเร็ว 25W
ซัมซุงนำฟีเจอร์ AI ระดับท็อปมาใส่ไว้ใน Galaxy A27 5G เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงอัจฉริยภาพแห่งเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ทั้ง Circle to Search ที่อัปเกรดให้สามารถตรวจจับวัตถุหลายรายการในภาพเดียว Object Eraser ลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกจากภาพ Voice Transcription แอปบันทึกเสียงที่สามารถถอดความและแปลภาษาได้
รวมถึงยังรองรับผู้ช่วย AI ชั้นนำอย่าง Google Gemini และ Perplexity โดยทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันพื้นฐานของตัวเครื่อง (เช่น แกลเลอรีภาพ) ได้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงระบบสั่งการด้วยเสียง Bixby ที่เข้าใจภาษาธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น
ซัมซุงการันตีการอัปเกรดระบบปฏิบัติการ Android OS และ One UI สูงสุดถึง 6 เจเนอเรชัน พร้อมอัปเดตความปลอดภัยยาวนาน 6 ปีเต็ม นับจากวันวางจำหน่ายทั่วโลก Samsung Galaxy A27 5G เปิดราคาจำหน่ายรุ่น 8+128GB ที่ 9,990 บาท มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีดำ และสีชมพูอ่อน