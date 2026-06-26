Google Finance เปิดให้ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าถึงแล้ว

Google นำ Google Finance เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าใช้งานได้แล้วทั่วโลก พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android และการนำ AI มาช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามพอร์ตการลงทุน ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของตลาดการเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
Google Finance ได้เริ่มทยอยเปิดตัวฟีเจอร์พอร์ตโฟลิโอโฉมใหม่ให้กับผู้ใช้ทั่วโลก โดยรวบรวมสินทรัพย์ทั้งหมดมาไว้ในแดชบอร์ดเดียว เพื่อแสดงผลการดำเนินงานรวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation)
สำหรับผู้ใช้เดิม ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลพอร์ตเดิมให้อัตโนมัติ ส่วนผู้ใช้ใหม่หรือต้องการสร้างพอร์ตเพิ่มเติม สามารถทำได้อย่างง่ายผ่าน 3 การอัปโหลดภาพหน้าจอ (Screenshot) ของพอร์ตการลงทุน อัปโหลดไฟล์เอกสาร เช่น CSV หรือ PDF ที่ระบุรายละเอียดการถือครองสินทรัพย์ และพิมพ์อธิบายลักษณะการลงทุน เพื่อให้ระบบสร้างพอร์ตโฟลิโอเริ่มต้นให้ทันที
นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (Research Tool) เพื่อสอบถามคำถามเชิงลึกเกี่ยวกับพอร์ตของตนเองเป็นภาษาธรรมชาติได้ เช่น “ภาคธุรกิจใดที่ยังมีสัดส่วนน้อยเกินไปในพอร์ตโฟลิโอของฉันตอนนี้?” หรือ “การจัดสรรตราสารหนี้ส่งผลต่อศักยภาพการเติบโตในระยะยาวอย่างไร?”
ระบบใหม่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ตั้งค่าให้ Google Finance คอยอัปเดตข้อมูลที่สนใจในรูปแบบสรุปเนื้อหาเฉพาะบุคคล (Custom Briefings) เพียงแค่พิมพ์คำสั่งที่ต้องการ เช่น “ช่วยส่งข้อมูลสรุปก่อนตลาดเปิดทำการให้ฉันเป็นประจำทุกวัน เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่สำคัญในช่วงข้ามคืนของสกุลเงินดิจิทัลหลักๆ” โดยระบบจะทำงานอยู่เบื้องหลังและส่งรายงานให้ตามเวลาที่กำหนด ผ่านการแจ้งเตือนบนแอป Google (ทั้ง Android และ iOS) รวมถึงบนแผงการวิจัยในหน้าเว็บเบราว์เซอร์
นอกเหนือจากการอัปเดตบนเว็บไซต์แล้ว Google ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Google Finance สำหรับ Android อย่างเป็นทางการ เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการเช็กสภาพตลาดระหว่างวัน โดยตัวแอปได้รับการออกแบบมาให้เข้าถึงรายการติดตาม (Watchlist) ข้อมูลเรียลไทม์ ฟีดข่าวสาร และเครื่องมือวิเคราะห์ AI ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงฟีเจอร์ “ช่วงสำคัญ” (Key Moments) ที่ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์และสรุปสาเหตุเบื้องหลังการเคลื่อนไหวหรือการผันผวนของราคาหุ้นตัวนั้นๆ
Google เปิดเผยว่า ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีการพอร์ตฟีเจอร์จากเวอร์ชันเว็บเบราว์เซอร์มาสู่แอปพลิเคชันบนมือถือเพิ่มเติม อาทิ ระบบถ่ายทอดสดการประชุมรายงานผลประกอบการ (Live Earnings Calls) และฟีเจอร์จัดการพอร์ตโฟลิโอเต็มรูปแบบ ยิ่งไปกว่านั้น มีแผนที่จะเปิดตัวแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS ภายในช่วงปลายปีนี้ อีกด้วย