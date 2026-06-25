เปิดตัวโครงการ “กดให้คิด คลิกให้ชัวร์” ดึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง หยุดวงจรเหยื่อไซเบอร์ สร้างเกราะป้องกันภัยออนไลน์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด เปิดตัวโครงการ “กดให้คิด คลิกให้ชัวร์” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการใช้โซเชียลมีเดีย รู้เท่าทันสื่อ การป้องกันภัยออนไลน์ไม่ให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ นำข้อคิดและมุมมองที่เป็นประโยชน์ส่งต่อให้กับคนรอบตัว รวมถึงการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ โดยลงพื้นที่จัดกิจกรรม “CYBERSAFE ON TOUR กดให้คิด คลิกให้ชัวร์” ในสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา พร้อมเชิญเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้แก่ ก๊อตจิ ทัชชกร , ป้าตือ สมบัษร, ฟรัง นรีกุล, มุก วรนิษฐ์ , หยาดพิรุณ , สยาโม , แคน อติรุจ , พาเวล นเรศ , เขื่อน ภัทรดนัย และ เจแปน ภานุพรรณ โดยมี ไมเคิล เกียรติศักดิ์ วัฒนวิทย์สกุล เป็นพิธีกร ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีคิด การรู้เท่าทันสื่อ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยป้องกันภัยออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่ทันตั้งตัว
กิจกรรม “CYBERSAFE ON TOUR กดให้คิด คลิกให้ชัวร์” มุ่งหวังให้เกิดการยกระดับการรู้เท่าทันภัยออนไลน์เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่ใช้โซเชียลมีเดียในปัจจุบัน โดยกิจกรรมจะเน้น
การพูดคุยเล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์จริงจากอินฟลูเอนเซอร์ ตลอดจนการตอบข้อซักถามอย่างใกล้ชิด ไฮไลต์ที่สำคัญ คือเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสทำ Workshop ผลิตคลิปสั้น การใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกวิธี และการเตือนภัยออนไลน์ที่วัยเรียนอาจพบเจอ โดยคลิปดังกล่าวจะถูกนำไปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ของโครงการ
สามารถติดตามความสนุกและสาระความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันภัยออนไลน์กับกิจกรรม “CYBERSAFE ON TOUR กดให้คิด คลิกให้ชัวร์” ได้ทาง https://www.change2561.com/