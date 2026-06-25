ดีอี-โมโน แท็กทีมใช้ AI ปิดเว็บพนัน-ลิงก์ดูบอลโลกเถื่อน

'ดีอี' จับมือโมโนเน็กซ์ ใช้ AI ไล่ปิดเว็บพนัน-ละเมิดลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ปิดแล้ว 12,671 URLs เตือนแชร์ลิงก์ผิด พ.ร.บ.คอม โทษคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.69 น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอีเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามเว็บไซต์ รวมถึงแพลตฟอร์มผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์ และการละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 หลังได้รับนโยบายจาก นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ให้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจ และ URL ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภัยความมั่นคงและภัยทางสังคม ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับข้อสั่งการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงดีอีบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์อย่างจริงจัง
ทั้งนี้ น.ส.แนนได้ร่วมหารือกับ นายนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโนเน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 และฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เพื่อวางแนวทางความร่วมมือในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ และการนำการแข่งขันกีฬาไปเชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์ โดยบริษัทพร้อมบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกับศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย กระทรวงดีอี เพื่อเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและปิดกั้นแพลตฟอร์มที่กระทำผิดกฎหมายได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการตรวจพบ
น.ส.แนน กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และการพนันออนไลน์ โดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่เว็บไซต์และแพลตฟอร์มผิดกฎหมายจะฉวยโอกาสเผยแพร่ลิงก์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเชื่อมโยงประชาชนเข้าสู่การพนันออนไลน์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10-24 มิ.ย.69 ศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย กระทรวงดีอี ได้ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ และการพนันออนไลน์ รวม 12,671 URLs แบ่งเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาล 4,496 URLs และการประสานแพลตฟอร์มผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook, Instagram, X และ YouTube เพื่อปิดกั้นอีก 8,175 URLs
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ตั้งแต่วันที่ 1-18 มิ.ย.69 รวมระยะเวลา 18 วัน กระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจ และเว็บไซต์ ตามคำสั่งศาล รวมถึงประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่างๆ แล้วจำนวน 13,888 รายการ โดยมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการดำเนินการ
"กระทรวงดีอีได้เฝ้าระวังและตรวจสอบการกระทำความผิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน เพื่อยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และแพลตฟอร์มผิดกฎหมายได้ทันทีเมื่อตรวจพบ ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประสานงานและการดำเนินการตามกระบวนการปิดกั้นมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน สังคม และเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ" น.ส.แนนกล่าว
นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอี ยังขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่ หรือส่งต่อเนื้อหาที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ การละเมิดลิขสิทธิ์ และการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆ เนื่องจากการเผยแพร่โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 โดยจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ