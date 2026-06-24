Grab อัปเดต 4 ฟีเจอร์ AI ช่วยคนขับ-ไรเดอร์

แกร็บ ประเทศไทย เปิดตัว 4 ฟีเจอร์ใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม พร้อมจัดเวทีมอบรางวัลสุดยอดผู้ให้บริการแห่งปี “Grab Driver Awards 2026” เป็นครั้งแรก ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันกลายเป็นส่วนสำคัญในการเดินทางและหนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย เนื่องจากตอบโจทย์ทั้งความสะดวกและความปลอดภัย เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างไร้รอยต่อ จนได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
“กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนากรองกฎหมายและการกำกับดูแล พร้อมส่งเสริมให้ทุกแพลตฟอร์มรักษามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรม การจัดงาน Grab Driver Awards ครั้งนี้ถือเป็นความริเริ่มที่ดีในการสร้างต้นแบบคนขับที่มีคุณภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาว”
นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า คนขับและไรเดอร์นับแสนรายบนแพลตฟอร์มคือด่านหน้าในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกเหนือจากระบบเรตติ้ง 5 ดาวและทิปแล้ว แกร็บจึงได้ริเริ่มรางวัล Grab Driver Awards 2026 เพื่อขอบคุณความทุ่มเทและเชิดชูคนขับแถวหน้ากว่า 400 คนทั่วประเทศ
โดยครอบคลุม 8 สาขาหลัก ได้แก่
1.รางวัลผู้ให้บริการ 5 ดาว มอบให้กับคนขับที่ได้รับคะแนน 5 ดาวจากผู้ใช้บริการรวมมากที่สุดตลอดทั้งปี
2.รางวัลตัวแทนประเทศไทย ขวัญใจนักท่องเที่ยว มอบให้กับคนขับที่ได้รับคะแนน 5 ดาวสูงสุดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
3.รางวัลนักขับสื่อสารภาษาจีนดีเด่น มอบให้กับคนขับที่สามารถสื่อสารภาษาจีนและให้บริการผู้โดยสารชาวจีนมากที่สุด
4.รางวัลผู้ให้บริการมาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย มอบให้กับคนขับที่โดดเด่นในด้านพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร และไม่มีประวัติร้องเรียน
5.รางวัลกูรูตัวจริงเรื่องเส้นทาง มอบให้กับคนขับที่มีความชำนาญและความแม่นยำในการเดินทาง ชำนาญการใช้แผนที่และศึกษาเส้นทางก่อนบริการ
6.รางวัลผู้ให้บริการตัวอย่าง มอบให้กับคนขับที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดยใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารและให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมอาชีพ
7.รางวัลคนดีศรีแกร็บ มอบให้กับคนขับที่มีความโดดเด่นในด้านคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และคอยช่วยเหลือสังคม
8.รางวัลผู้ให้บริการใฝ่รู้แห่งปี มอบให้กับคนขับที่มีอัตราการเข้าอบรมและทำคะแนนในหลักสูตรของ GrabAcademy สูงที่สุด
พร้อมกันนี้ เพื่อสนับสนุนพาร์ทเนอร์คนขับ และไรเดอร์อย่างต่อเนื่อง แกร็บได้ยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานด้วยการเปิดตัว 4 ฟีเจอร์ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI บนแอปพลิเคชัน Grab Drivers ประกอบด้วย
1.Driver AI Assistant - แชตบอทอัจฉริยะที่คอยตอบคำถามและให้คำแนะนำแบบเฉพาะเจาะจงแก่คนขับ ทั้งเทคนิคการเพิ่มรายได้ กิจกรรมต่าง ๆ และนโยบายการให้บริการ
2.Grab Navigation - ระบบนำทาง GPS ที่ทำงานร่วมกับแผนที่ดิจิทัลของแกร็บ (GrabMaps) ช่วยอำนวยความสะดวกในการระบุเส้นทางและเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรแบบครบวงจร
3.Ride Guide - ฟีเจอร์แนะนำและนำทางคนขับไปยังพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นในขณะนั้น เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้มากขึ้น
4.Grab Emergency - ระบบใช้ AI ตรวจจับความผิดปกติและวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีความเสี่ยง พร้อมแจ้งเตือนคนขับและติดตามการเดินทางแบบเรียลไทม์เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
นอกจากนี้ แกร็บยังได้ต่อยอดโครงการ GrabAcademy ด้วยการเปิดคอร์สใหม่ “From Driver to Creator: จากคนขับสู่ครีเอเตอร์ เปลี่ยนเรื่องราวให้เป็นรายได้” โดยเชิญคนขับที่ประสบความสำเร็จในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาแบ่งปันเทคนิคการเล่าเรื่องและการสร้างรายได้เสริมบนโลกออนไลน์ มุ่งเน้นการพัฒนาตัวเองและการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับแพลตฟอร์ม