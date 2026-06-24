อีริคสัน คาด 6G มาปี 2573 ส่วนไทยตามหลัง 2-3 ปี

อีริคสัน (Ericsson) เผยรายงาน "Ericsson Mobility Report" เห็นอัตราการเติบโต 5G ทั่วโลกทะลุ 3 พันล้านราย คาดภายในปี 2574 แตะ 6.4 พันล้านราย ส่วนในไทยปีที่ผ่านมาผู้ใช้งาน 5G 33 ล้านราย และมีโอกาสเพิ่มเป็น 93 ล้านผู้ใช้งานในปี 2574 ส่วนการเปิดใช้งาน 6G จะเกิดขึ้นในปี 2573 ในกลุ่มประเทศผู้นำเทคโนโลยี ไทยอาจตามหลัง 2-3 ปี
แอนเดอร์ส เรียน ประธานบริษัท อีริคสัน ประเทศไทย กล่าวว่า เครือข่าย 5G ในประเทศไทย ได้กลายเป็นแกนสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปัจจุบันโครงข่าย 5G ในไทยมีความครอบคลุมทางประชากรสูงถึง 95% โดยมีผู้ใช้งานประมาณ 33 ล้านราย และคาดว่าจะพุ่งขึ้นไปถึง 93 ล้านราย หรือคิดเป็นสัดส่วนกว่า 92% ภายในปี พ.ศ. 2574
"สิ่งจำเป็นที่ควรเกิดขึ้นในไทยคือการลงทุนต่อเนื่องในคลื่นความถี่ Mid-Band โดยเฉพาะย่านความถี่ 3.5 GHz ควบคู่ไปกับการเร่งวางระบบ 5G Standalone (SA) ซึ่งจะเข้าไปช่วยทั้งองค์กรธุรกิจ และผู้ประกอบการ SMEs กว่า 3.2 ล้านราย ให้สามารถแข่งขันได้ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมวลรวมให้แก่ประเทศ”
ในด้านพฤติกรรมการใช้งานดาต้า พบว่า ปริมาณการใช้ดาต้าต่อเดือนต่อผู้ใช้ของประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโต โดยในปีที่ผ่านมาอัตราการใช้ดาต้าเฉลี่ยอยู่ที่ 34.4 GB ต่อเดือน และคาดการณ์ว่าในปี 2572 จะขยับขึ้นไปอยู่ที่ 56.1 GB ต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยกว่า 75% ของข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานทั้งหมดในปัจจุบัน มาจากทราฟิกประเภทวิดีโอ และเริ่มเห็นเทรนด์การใช้งาน Uplink หรือการอัปโหลดข้อมูลที่เติบโตสูงขึ้นมากจากการมาของ Generative AI และอุปกรณ์ XR ที่ต้องมีการส่งข้อมูลไปประมวลผลบนคลาวด์
นอกเหนือจาก 5G แล้ว อีริคสันได้เปิดเผยแนวโน้มของเทคโนโลยี 6G โดยระบุว่ากระบวนการกำหนดมาตรฐาน (Standardization) ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น และคาดว่าจะเสร็จสิ้นราวปี พ.ศ. 2571 - 2572 ก่อนจะมีการเปิดตัว 6G เชิงพาณิชย์ประมาณปี พ.ศ. 2573 โดยกลุ่มประเทศแรกๆ ที่จะเริ่มใช้งาน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง (GCC) และอินเดีย ซึ่งคาดว่ายอดผู้ใช้งาน 6G ทั่วโลกจะอยู่ที่ประมาณ 180 ล้านรายภายในปี พ.ศ. 2574
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารอีริคสัน มองว่า การมาของ 6G ในประเทศไทย อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเป็นกลุ่มแรกๆ เหมือนตอนช่วงการเปลี่ยนผ่านจาก 4G ไป 5G ที่ไทยมีการลงทุนอย่างรวดเร็ว แต่จะเกิดขึ้นตามหลังกลุ่มผู้นำเทคโนโลยีราว 2-3 ปี เนื่องจากข้อจำกัดทั้งเรื่องของอุปกรณ์ และความพร้อมของการนำไปใช้งาน
การมาของ 6G จะเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตในอนาคต เพราะการเชื่อมต่อไม่ได้อยู่กับแค่สถานีฐานเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายดาวเทียมทำให้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารในทุกช่วงเวลา มีการเพิ่มเรื่องความปลอดภัยข้อมูลในการใช้งาน ขณะที่อุปกรณ์ต่างๆ จะมีความฉลาดขึ้น
เครือข่าย 6G จะรับรู้ถึงการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เปิดโอกาสให้เกิดการต่อยอดเทคโนโลยีอย่างเช่น รถยนต์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก เพื่อสื่อสารกับป้ายบอกทาง หรือสัญญาณไฟจราจร ตัวเน็ตเวิร์กจะสามารถนำคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันมารวมกันเพื่อให้บริการได้ ลดข้อจำกัดจากเครือข่าย 5G เดิม และช่วยให้ใช้พลังงานน้อยลงตามการใช้งานด้วย