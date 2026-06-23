เอซุส เปิดตัว ‘ASUS ExpertBook Ultra’ หวังชิงเบอร์ 1 พีซีองค์กร

เอซุส (ประเทศไทย) เดินหน้าสร้างความเป็นผู้นำตลาดคอมพิวเตอร์ ประกาศเปิดตัว ASUS ExpertBook Ultra โน้ตบุ๊กระดับพรีเมียมสำหรับนักธุรกิจและองค์กร (Commercial) ชูจุดเด่นด้านนวัตกรรม ทั้งน้ำหนักเบา 1 กิโลกรัม หน้าจอแสดงผลยุคใหม่ Tandem OLED และความทนทานที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบเพื่อตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในราคาเริ่มต้น 69,990 บาท
สำหรับการเปิดตัว ASUS ExpertBook Ultra ในครั้งนี้ เป็นการสานต่อความสำเร็จจากตระกูล ExpertBook ที่เริ่มต้นเข้ามาทำตลาดในไทยช่วงปี 2020 ตอบสนองกลุ่มลูกค้าองค์กรและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเครื่องสเปกสูง น้ำหนักเบา และทนทานเป็นพิเศษ
ตัวเครื่อง ASUS ExpertBook Ultra มากับวัสดุ Magnesium-Lithium Alloy โครงสร้างตัวเครื่องใช้วัสดุเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศและรถแข่ง Formula 1 ส่งผลให้ตัวเครื่องมีน้ำหนักเริ่มต้น 990 กรัม และ 1 กิโลกรัมในรุ่นท็อป มาพร้อมความบาง 10 มิลลิเมตร ซึ่งบางกว่าโน้ตบุ๊กอลูมิเนียมทั่วไปถึง 34% ผิวสัมผัสผ่านการเคลือบเซรามิกในระดับนาโน ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง ป้องกันรอยขีดข่วนรุนแรงได้สูงถึงระดับ 9H ทนทานต่อของมีคม เช่น กุญแจรถ หรือคลิปหนีบกระดาษ
ASUS ExpertBook Ultra เป็นหนึ่งในโน้ตบุ๊กรุ่นแรกๆ ของโลกที่นำเทคโนโลยีหน้าจอ Tandem OLED มาใช้งานร่วมกับหน้าจอสัมผัส ให้ความสว่างสูงสุดถึง 1,400 nits สามารถใช้งานกลางแจ้งได้อย่างสบาย สีสันเที่ยงตรงสูง โครงสร้างจอแบบใหม่ช่วยลดอัตราการเกิดหน้าจอไหม้ และประหยัดไฟกว่าจอ OLED ทั่วไปถึง 40% ส่งผลให้แบตเตอรี่ขนาด 3-cell 63Wh สามารถใช้งานเปิดวิดีโอต่อเนื่องได้ยาวนานสูงสุดถึง 26 ชั่วโมง ส่วนการใช้งานทั่วไปเฉลี่ยราว 15 - 18 ชั่วโมง
นอกจากสเปกเครื่องระดับพรีเมียมแล้ว ASUS ยังมอบแพ็กเกจบริการหลังการขายเพื่อความอุ่นใจสูงสุดขององค์กรทั้งบริการ Onsite Service ฟรี 3 ปีเต็ม ครอบคลุมทั่วประเทศไทย มีบริการซ่อมแซม ณ จุดใช้งานในวันทำการถัดไป เมื่อแจ้งเรื่องก่อนเวลา 16:00 น. และบริการสายด่วนช่วยเหลือภาษาไทยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยการรับประกันครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์เสริม ได้แก่ แบตเตอรี่, อแดปเตอร์, เมาส์ และคีย์บอร์ด นาน 3 ปี
ราคาและตัวเลือกการวางจำหน่ายในประเทศไทย
ASUS ExpertBook Ultra มีวางจำหน่ายด้วยกัน 2 รุ่นย่อย ASUS ExpertBook Ultra ที่มากับ Intel Core Ultra 5 RAM 32GB SSD 512GB หน้าจอแสดงผล OLED น้ำหนัก 990 กรัม ราคา 69,990 บาท ส่วนรุ่น ASUS ExpertBook Ultra รุ่น Intel Core Ultra X7 RAM 32GB SSD 1TB หน้าจอแสดงผล Tandem OLED น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ราคา 89,990 บาท