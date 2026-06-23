Google Cloud ตั้ง "สรุจ ทิพเสนา" เร่งขยายฐานลูกค้าในไทยเพิ่ม

Google Cloud ประกาศแต่งตั้ง สรุจ ทิพเสนา เข้ามารับบทบาท Country Manager ประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยจะรับผิดชอบการกำหนดกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด (Go-to-Market) การสร้างความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตร ตลอดจนการดำเนินงานทางธุรกิจในประเทศ เพื่อสนับสนุนการนำพอร์ตโฟลิโอ AI ของ Google Cloud มาใช้เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Agentic Era
มาร์ค มิคัลเลฟ กรรมการผู้จัดการ Google Cloud ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การลงทุนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงการเปิดตัว Cloud Region แห่งใหม่ในกรุงเทพฯ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนลูกค้าในประเทศ
“ก้าวต่อไปของการเติบโต โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกจำเป็นต้องดำเนินควบคู่ไปกับความร่วมมือที่แข็งแกร่งในระดับท้องถิ่น ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ สรุจ จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีม เพื่อต่อยอดความร่วมมือและสนับสนุนให้องค์กรไทยสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ AI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”
สรุจ ทิพเสนา Country Manager, Google Cloud ประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานร่วมกับองค์กรไทยในด้าน AI และ Cybersecurity เชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อองค์กรสามารถสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมที่ล้ำสมัย การกำกับดูแลข้อมูลที่รัดกุม และความไว้วางใจ
“ประเทศไทยมีศักยภาพและพลังขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งในการกำหนดทิศทางอนาคตดิจิทัลของภูมิภาค และ Google Cloud พร้อมเป็นพันธมิตรที่เปิดกว้างและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโต พร้อมสนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ สามารถเร่งการนำ AI มาใช้อย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมต่อยอดนวัตกรรมได้อย่างมั่นใจ”
ที่ผ่านมาสรุจ ทิพเสนา มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้านเทคโนโลยีระดับองค์กร, Cloud, Cybersecurity, AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยก่อนเข้ารับตำแหน่งที่ Google Cloud เคยดำรงตำแหน่ง Executive Director และ Chief Technology Officer (CTO) ที่ STelligence บริษัทด้าน AI และการวิเคราะห์ข้อมูลของไทย โดยมีบทบาทสำคัญในการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี AI สำหรับชุดข้อมูลด้านกฎหมาย และล่าสุดได้เป็นผู้นำการนำ AI ไปใช้งานในโครงการระดับชาติอย่าง TH2OECD ของประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้นำระดับสูงที่ Microsoft ประเทศไทย ในสายงาน Cloud, Cybersecurity และ Generative AI โดยเคยดำรงตำแหน่ง Deputy Managing Director ของ Cloud Solution Unit และ Chief Information Security Officer (CISO) สนับสนุนให้องค์กรไทยนำแพลตฟอร์ม Cloud มาใช้เสริมความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยตามแนวทาง Zero Trust รวมถึงเคยร่วมงานกับ Telcordia Technologies ในโครงการระบบการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP) ในหลายประเทศ