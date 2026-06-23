Salesforce รุก SME ไทยด้วย AI ดัน KWM โต 30% คืนทุนใน 1 ปี

Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) แพลตฟอร์มบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) สัญชาติอเมริกัน เดินหน้ากลยุทธ์รุก SME ครั้งใหญ่ในประเทศไทย พุ่งเป้าขยายตลาดผ่านความร่วมมือกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ของหอการค้าในหลายจังหวัดทั่วไทย ล่าสุดคว้า K.W. Metal Work หรือ KWM ยักษ์ใหญ่เครื่องจักรการเกษตรใช้ Agentforce ขยายการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ยกระดับการให้บริการแก่เกษตรกรไทย 20,000 ราย สามารถสอบถามข้อมูลและจัดการคำสั่งซื้อได้ตั้งแต่ตี 4
นายเวอร์นอน เชียว (Vernon Cheo) หัวหน้าฝ่ายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่กำลังเติบโต (ESMB) ประจำภูมิภาคอาเซียนของ Salesforce กล่าวว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ถือเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทย โดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด ในช่วงเวลาที่โลกธุรกิจกำลังหมุนเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ SME จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
“SME คือกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทย Agentic AI ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างก้าวกระโดด โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรในระดับเดียวกับองค์กรขนาดใหญ่ นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ SME จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างชัดเจน”
Salesforce นั้นมองว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นใน SME ไทยคือการส่งมอบไม้ต่อให้กับทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายหลักของ Salesforce ในการบุกตลาดจึงอยู่ที่กลุ่มทายาทธุรกิจรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ที่เข้ามารับช่วงต่อกิจการครอบครัว โดยบริษัทเล็งเห็นว่าผู้บริหารกลุ่มนี้มักมีประสบการณ์จากการศึกษาในต่างประเทศ คุ้นเคยกับเทคโนโลยีระดับสากล และที่สำคัญคือมีความกระหายที่จะทำ Digital Transformation เพื่อยกระดับองค์กรเดิมให้ก้าวหน้า ซึ่ง Salesforce มีแผนที่จะจัดเวิร์กชอปร่วมกับเครือข่ายหอการค้า ซึ่งเป็นแหล่งรวมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้นและเปิดรับความรู้ในการปรับตัวเข้าสู่ยุค AI อย่างแท้จริง
ปัจจุบัน ฐานลูกค้ากว่า 70% ของ Salesforce ทั่วโลกคือกลุ่ม SME ซึ่งเป็นองค์กรที่มีพนักงานตั้งแต่ 1 ถึง 300 คน จุดนี้ Salesforce มองว่าข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกลุ่มธุรกิจ SME เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรใหญ่คือความคล่องตัว การไม่มีระบบเก่าที่ซับซ้อนยุ่งยาก และไม่มีกระบวนการภายในที่ยืดเยื้อ ทำให้สามารถตัดสินใจและเปิดรับเทคโนโลยีอย่าง Enterprise AI หรือ Agentforce ได้รวดเร็วกว่ามาก
ความท้าทายของทายาทธุรกิจเหล่านี้คือการเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง Salesforce ย้ำถึงข้อควรระวังในการนำ "Consumer AI" เช่น ChatGPT หรือ Gemini มาใช้ในองค์กรว่า อาจเกิดปัญหา Hallucination หรือการสร้างข้อมูลเท็จ เช่น การแนะนำสินค้าคู่แข่งให้ลูกค้า ในขณะที่เทคโนโลยีของ Salesforce ถูกออกแบบมาเป็น "Enterprise AI" ที่ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มศูนย์รวม ผสานการทำงานของฝ่ายขาย การตลาด และบริการเข้าด้วยกัน โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลจริง กฎระเบียบ และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรอย่างเคร่งครัด
ตัวอย่างความสำเร็จล่าสุดที่ Salesforce หยิบยกมาเป็นดาวเด่น คือ KWM ผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตรที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ได้นำ Agentforce ของ Salesforce มาใช้เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้ากลุ่มเกษตรกรตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบแนะนำผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่ผสานการทำงานของ Agentforce Service, MuleSoft และ Data 360 เข้าด้วยกัน ระบบนี้สามารถประมวลผลทางเลือกผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า 7,000 รูปแบบ และแนะนำโซลูชันที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรได้แบบเรียลไทม์
นายอุกฤษณ์ วนโกสุม รองกรรมการผู้จัดการ K.W. Metal Work กล่าวว่า Agentforce เข้ามายกระดับศักยภาพการให้บริการแก่ธุรกิจของ KWM ในแบบที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อน โดยสามารถผสานข้อมูลลูกค้าเข้ากับรายละเอียดทางเทคนิคที่ซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้คำแนะนำที่ตรงความต้องการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เกษตรกรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่ต้องการ
ที่ผ่านมา KWM จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับบริษัทชั้นนำในภาคเกษตรของไทย และจำหน่ายตรงถึงเกษตรกรครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยธุรกิจขายตรงสู่เกษตรกรมีการเติบโตของยอดคำสั่งซื้อเฉลี่ยประมาณ 30% ต่อปีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การขยายทรัพยากรเพื่อรองรับการเติบโตยังคงเป็นความท้าทาย เนื่องจากความต้องการซื้อมีลักษณะตามฤดูกาล ขณะที่ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลการเกษตรมีความซับซ้อนและต้องอาศัยความรู้เชิงเทคนิคเฉพาะทาง
อุกฤษฏ์ เป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่กล้าทำ Transformation อย่างจริงจัง KWM เริ่มต้นจากการใช้แพลตฟอร์มเพื่อลดคอขวดและตัดกระดาษออกจากระบบการอนุมัติ ก่อนจะก้าวไปสู่การสร้าง Agent AI หรือแรงงานดิจิทัล ผ่านระบบ Scoring Engine ที่ประมวลผลแนะนำสินค้าได้อย่างแม่นยำ พบว่าสามารถสร้างการเติบโตของยอดคำสั่งซื้อได้ถึง 30% ต่อปี โดยความเร็วของระบบทำให้บริษัทสามารถก้าวกระโดดจากการรองรับออเดอร์ปีละ 2,000-3,000 ออเดอร์ ขึ้นไปสู่ระดับ 10,000-15,000 ออเดอร์ต่อปี โดยที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มพนักงานใหม่
สำหรับความกังวลเรื่องงบประมาณและจุดคุ้มทุน (ROI) ผู้บริหาร Salesforce ย้ำว่าบริษัทมีแพ็กเกจสำหรับธุรกิจเริ่มต้น ที่สามารถขยายขีดความสามารถตามการเติบโตของธุรกิจได้ ซึ่งกรณีของ KWM พบว่าการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างทีมขายนั้นสามารถคืนทุนได้ตั้งแต่ภายในปีแรก สอดคล้องกับสถิติระดับโลกของ Salesforce ที่ระบุว่า ลูกค้ากว่า 85% สามารถคืนทุนได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนหลังจากการใช้งาน
อุกฤษณ์ วนโกสุม นั้นเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นของ "เอกพันธ์ วนโกสุม” ซีอีโอ KWM บริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย ทั้งใบผาล โครงผาล ใบจักร ใบคัดท้าย และใบเกลียวลำเลียง ให้แก่แบรนด์เครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนำระดับประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีรายได้รวมในงบปี 2568 อยู่ที่ 387.81 ล้านบาท ซึ่งลดลง 25.37% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และทำรายได้ในไตรมาส 1 ปี 2569 ที่ 90.11 ล้านบาท โดยได้รับผลกระทบโดยตรงจากกำลังซื้อในภาคการเกษตรที่ชะลอตัวลงตามสภาวะภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ได้ดีในระดับ 23.66% จากการหันมาเน้นขายสินค้าแบรนด์ตัวเองที่มีมาร์จิ้นสูงอย่าง "Pegasus" และการนำระบบ AI เข้ามาช่วยควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน.