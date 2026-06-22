ทรูหนุนทางออกส.ฟุตบอลฯ เพื่อบอลไทยเดินหน้าต่อ รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดทีมชาติไทยถึงปี 2572

ภายหลังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศแนวทางแก้ไขภาระผูกพันทางการเงินที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทในอดีต และบรรลุข้อตกลงร่วมกันระหว่างทุกฝ่าย ซีนิเพล็กซ์ (ในเครือทรู คอร์ปอเรชั่น) ในฐานะหนึ่งในคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ยินดีสนับสนุนแนวทางดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและเพื่อให้สามารถเดินหน้าพัฒนาฟุตบอลไทยได้อย่างมั่นคงต่อไป
ภายใต้แนวทางข้อตกลงดังกล่าว สมาคมฯ จะเป็นผู้ชำระหนี้แทน บมจ. สยามสปอร์ต ให้แก่ ซีนิเพล็กซ์ คิดเป็นมูลค่าทั้งหมดรวม 240 ล้านบาท โดยกำหนดแนวทางการชำระหนี้ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทย แบบ Exclusive ผ่านแพลตฟอร์ม OTT , IPTV และ Pay TV บนทุกแพลตฟอร์มที่ให้บริการโดยบริษัทในกลุ่มทรู รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลา 4 ปี ระหว่างปี 2569-2572 ให้แก่ ซีนิเพล็กซ์ และอีกส่วนคือการทยอยชำระเป็นเงินสด
นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์ และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรูยินดีที่ทุกฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในวันนี้ สำหรับทรู สิ่งสำคัญคือการมองไปข้างหน้า และการสนับสนุนแนวทางที่ช่วยให้สมาคมฟุตบอลฯ สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคง เพื่อประโยชน์ของวงการฟุตบอลไทยในระยะยาว เราเชื่อว่าการพัฒนาฟุตบอลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งสมาคม สโมสร นักกีฬา แฟนบอล และภาคเอกชน สิทธิ์ถ่ายทอดสดที่ได้รับในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงสิทธิ์ทางธุรกิจ แต่เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงแฟนบอลไทยกับทีมชาติไทยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของทรู และร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยผ่านพลังของกีฬา สำหรับทรู ฟุตบอลไทยไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันกีฬา แต่เป็นพลังที่เชื่อมโยงคนไทยทั้งประเทศเข้าด้วยกัน ทรูเชื่อมั่นในการเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทยและทำเพื่อประเทศไทยมาโดยตลอด และพร้อมมีส่วนร่วมสนับสนุนอนาคตของฟุตบอลไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
ข้อตกลงครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยสร้างความชัดเจนให้ทุกฝ่าย และเปิดโอกาสให้สมาคมฟุตบอลฯ สามารถมุ่งเดินหน้าพัฒนาฟุตบอลไทยได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ทรูพร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยี เครือข่ายดิจิทัล และแพลตฟอร์มคอนเทนต์ ยกระดับประสบการณ์ของแฟนบอลไทย และสนับสนุนการเติบโตของฟุตบอลไทยในระยะยาวต่อไป