ถกสนั่น "มัลลิกา" ตอบเด็ก Gen Alpha ย้ำ AI ผิดพลาดไม่ได้จริงหรือ

คำถามตรงไปตรงมาจาก “น้องพรีเมียร์” ตัวแทนเด็ก Gen Alpha ในรายการคนดังนั่งเคลียร์ ช่อง 8 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ได้จุดประกายเสียงวิจารณ์ร้อนแรงทั่วโซเชียลมีเดียไทย เมื่อ ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครอิสระ ในศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ตอบคำถามเด็กด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่า "ปัญญาประดิษฐ์" หรือ AI นั้นจะไม่สามารถที่จะผิดพลาดได้
คำตอบนี้กลายเป็นไวรัลทันที ชาวเน็ตหลายคนวิจารณ์จริงจัง สะท้อนความกังวลที่โยงใยตั้งแต่เรื่องการปฏิวัติเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน การศึกษา ไปจนถึงการบริหารเมืองใหญ่ เพราะแท้ที่จริงแล้ว AI นั้นฉลาดก็จริง แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบ และไม่ได้ถูกต้องทุกครั้งแม้จะมีประสิทธิภาพสูงมากก็ตาม
จุดเริ่มต้นของดราม่านี้คือเหตุการณ์ที่น้องพรีเมียร์ ตัวแทนเด็ก Gen Alpha ถามตรงถึง ดร.มัลลิกา ว่า “ถ้า AI คำนวณผิดพลาด ทำให้ผมไปโรงเรียนสาย ผมจะบอกคุณครูว่า AI พาผมมาสาย หรือผู้ว่าฯ ผิดดีครับ?”
ดร.มัลลิกา ตอบด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมในฐานะมนุษย์ผู้ทันกาลเวลา ว่า “AI มันจะไม่สามารถที่จะผิดพลาดได้ ถ้าเกิดเรา Prompt คำสั่ง จากการบริหารจัดการที่ดี เพราะฉะนั้นความอัจฉริยะมันจะอัจฉริยะมากกว่าการตัดสินใจของคน”
คำตอบนี้ไม่เหมือนมุมมองของผู้เชี่ยวชาญในวงการไอที จากการถาม AI อย่าง Grok ปัญญาประดิษฐ์ของอีลอน มัสก์ ยังเทียบว่า AI นั้นเหมือนเพื่อนหุ่นยนต์ฉลาดสุด ๆ ที่ช่วยคำนวณเร็ว ช่วยทำการบ้าน และอ่านข้อมูลมหาศาลได้ในพริบตา แต่ AI อาจผิดพลาดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ข้อมูลล้าสมัย, ภาวะ hallucination ที่ระบบแต่งเติมข้อมูลที่ฟังดูจริงแต่ผิด, คำถามไม่ชัดเจน หรืออคติในข้อมูลฝึกฝน
ตัวอย่างใกล้ตัวคือถ้า AI วางแผนเส้นทางไปโรงเรียนโดยให้นั่งรถไฟฟ้า 7 โมงเช้า แต่เกิดสถานการณ์รถติดกะทันหันหรือข้อมูลเรียลไทม์เกิดล่าช้า เด็กก็อาจสายไปได้ ดังนั้น AI จึงเป็นเพียงเครื่องมือช่วยมนุษย์ ไม่ใช่อะไรที่สมบูรณ์แบบ
อย่างไรก็ตาม ดร.มัลลิกา ย้ำเพิ่มเติมว่า AI เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่ผู้แทนตัวเอง และผู้ว่าฯ ต้องรับผิดชอบหากมีปัญหา (มีระบุในส่วนท้ายของคลิป)
สำหรับ ดร.มัลลิกา อดีตผู้ประกาศข่าว ITV อินฟลูเอนเซอร์ นักกีฬา และดุษฎีบัณฑิต นั้นชูนโยบาย “มนุษย์ผู้ทันกาลเวลา ผู้นำมหานครแห่งอนาคต” โดยพร้อมนำ AI มาแก้ปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพฯ อย่างเข้มข้น เช่น นโยบาย AI Traffic หรือจราจรอัจฉริยะ ที่เชื่อมระบบทุกหน่วยงาน ลดรถติดที่แยกอโศกและจุดตัดรถไฟ และ AI Flood Radar & AI-X Band หรือระบบเตือนน้ำท่วมล่วงหน้า ใช้ Drone ช่วยบรรเทาสาธารณภัย
ยังมี Smart Safety ที่จะมีพระเอกเป็น AI-CCTV 24 ชม. เพิ่มความปลอดภัย โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงและเด็ก รวมถึงด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ ผ่านนโยบายยกระดับโรงเรียน กทม. ด้วย AI Learning เพื่อให้ "เรียนไป ทำงานไป” ช่วยเด็กสร้างรายได้ และฟื้นเศรษฐกิจ Street Food 24 ชม.
ไม่ว่าจะถูกตีความและวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางในโซเชียลมีเดียไทยขนาดไหน แต่สิ่งหนึ่งในคำตอบของ ดร.มัลลิกา ที่แทบทุกฝ่ายเห็นด้วย คือ AI เป็นสมองกลช่วยทุ่นแรงสมองคน ที่หากบริหารจัดการดีจะเก่งกว่ามนุษย์ในหลายด้าน
และที่สำคัญคือมนุษย์ยังต้องนำ ไม่ใช่ปล่อย AI ทำงานฉายเดี่ยวแบบไร้การควบคุม.