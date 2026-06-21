LINE MAN MART พร้อมขายยา หลังผ่านมาตรฐาน Telepharmacy

LINE MAN ได้รับการรับรองเป็นผู้ให้บริการรายการโปรแกรมประยุกต์สำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) พ.ศ.2569 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตอกย้ำบทบาทในการขับเคลื่อนบริการสุขภาพดิจิทัลของไทย ขยายบริการด้านสุขภาพผ่าน LINE MAN MART ด้วยเครือข่ายร้านยาทั่วประเทศ พร้อมยกระดับการเข้าถึงเภสัชกรและร้านขายยาสำหรับผู้บริโภค ภายใต้การดำเนินงานที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการเภสัชกรรมทางไกลที่ได้รับการกำกับดูแลและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
การได้รับการรับรองผู้ให้บริการรายการโปรแกรมประยุกต์สำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) พ.ศ.2569 ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญของ LINE MAN ในการต่อยอดแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่บริการด้านสุขภาพ โดยผู้บริโภคสามารถปรึกษาเภสัชกรแบบเรียลไทม์ผ่านระบบแชท รับคำแนะนำด้านการใช้ยาและการดูแลสุขภาพ เลือกซื้อสินค้า และรับยาจัดส่งถึงบ้านผ่านแอป LINE MAN ได้ในที่เดียว ช่วยให้เข้าถึงบริการจากร้านขายยาได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน วันหยุด หรือในพื้นที่ที่การเข้าถึงร้านขายยามีข้อจำกัด
บริการดังกล่าวให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรที่ได้รับใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับสภาเภสัชกรรม ช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย พร้อมเพิ่มการเข้าถึงยาบางประเภทที่ต้องผ่านการประเมินและให้คำแนะนำจากเภสัชกรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สะท้อนแนวคิด “ได้คุยกับร้านยา และเภสัชกรจริง” ผ่านประสบการณ์บริการสุขภาพดิจิทัลที่สะดวก เข้าถึงง่าย และเชื่อถือได้
ปัจจุบัน LINE MAN ร่วมให้บริการกับเครือข่ายร้านยาชั้นนำ อาทิ Fascino, Boots, Tops Care, GPO Pharma Shop, Health Up, BDS, ยาหนึ่ง และ P&F ทั่วประเทศ พร้อมมีแผนทยอยขยายความร่วมมือกับร้านขายยาและพันธมิตรเพิ่มเติม เพื่อร่วมยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทยผ่านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง