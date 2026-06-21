สกมช. ดึงพลังเยาวชนสร้างโลกออนไลน์ปลอดภัย ปั้น ‘Young Creator’ สู้ภัยไซเบอร์

สกมช. ขับเคลื่อนโครงการ Child Online Safety จัดเวิร์กชอปเสริมทักษะเยาวชนไทยสู่การเป็นนักสื่อสารความปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมประกาศผล 5 ทีมสุดท้าย ประกวดคลิปวิดีโอ Cyber Safety Young Creator Awards 2026 หวังยกระดับดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โลก (GCI)
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการปิดช่องว่าง (Gap) ตามแบบประเมินภายใต้ดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ Global Cybersecurity Index (GCI) ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "Child Online Safety” มุ่งเสริมสร้างความรู้และสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนไทย
พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการ สกมช. กล่าวว่า ความปลอดภัยของเด็กบนโลกออนไลน์ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน การสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไม่ได้อาศัยเพียงแค่เทคโนโลยีหรือมาตรการป้องกันเท่านั้น แต่ต้องเกิดจากความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือตั้งแต่ระดับเยาวชน ผู้ปกครอง สถานศึกษา ไปจนถึงหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อเปลี่ยนโลกออนไลน์ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการเติบโตอย่างปลอดภัยอย่างแท้จริง
ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ที่มาถ่ายทอดแนวทางการดูแลและรับมือกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์อย่างเหมาะสม
รวมถึงแนวทางรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ในปัจจุบัน เพื่อให้เยาวชนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและส่งต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย
นอกจากนี้ กิจกรรมยังมีการจัดเวิร์กชอปเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ “การทำคลิปให้น่าสนใจและการออกแบบ Storyboard” โดยผู้เชี่ยวชาญในวงการสื่อ เพื่อเพิ่มทักษะการเล่าเรื่องและการสร้างแคมเปญรณรงค์ด้าน Child Online Safety ให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกันนี้ สกมช. ได้ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ในการประกวดคลิปวิดีโอ Cyber Safety Young Creator Awards 2026 ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ในการร่วมออกแบบสังคมออนไลน์ที่เป็นมิตรและปลอดภัยสำหรับเด็กไทยในอนาคต