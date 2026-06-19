ไวรัลหุ่นยนต์จีนราคา 4 แสน นั่งขอทานกลางถนน รับบริจาคผ่าน WeChat Pay

หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ราคา 4 แสนบาท นั่งขอทานกลางถนนจีน รับบริจาคผ่าน WeChat Pay สะท้อนทั้งพลังและคำถามของยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI)
คลิปวิดีโอหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ตัวหนึ่งกำลังคุกเข่าอยู่ริมถนนในประเทศจีน กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว หลังจากผู้คนพบว่าหุ่นยนต์ดังกล่าวเปิดเพลงเศร้า พร้อมติดป้าย LED ข้อความว่า “ต้องการค่าไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน” มีถ้วยชามสำหรับรับเงินบริจาควางอยู่ด้านหน้า และที่สำคัญคือมี QR Code สำหรับรับเงินผ่าน WeChat Pay เหมือนกับขอทานทั่วไป
หุ่นยนต์ที่ปรากฏในคลิปคือ Unitree G1 ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Unitree Robotics จากเมืองหางโจว ประเทศจีน แม้ภาพที่เห็นจะดูเหมือนหุ่นยนต์กำลังออกมาหารายได้ด้วยตัวเอง แต่ข้อมูลจากหลายแหล่งยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงที่ถูกจัดฉากขึ้น โดยหุ่นยนต์ทำงานตามโปรแกรมที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งท่าทาง เสียงพูด และการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ล้วนถูกควบคุมโดยมนุษย์
สิ่งที่น่าสนใจคือ Unitree G1 ไม่ใช่หุ่นยนต์ต้นแบบราคาแพงระดับหลายล้านดอลลาร์ แต่เป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เชิงพาณิชย์ที่มีราคาเริ่มต้นประมาณ 13,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 4.4 แสนบาทเท่านั้น ซึ่งถือว่าต่ำกว่าราคาหุ่นยนต์ประเภทเดียวกันเมื่อไม่กี่ปีก่อนอย่างมาก หุ่นยนต์รุ่นนี้สามารถเดิน วิ่ง รักษาสมดุลบนพื้นที่ขรุขระ และแสดงท่าทางซับซ้อน เช่น ศิลปะการต่อสู้หรือการเต้นได้อย่างคล่องแคล่ว
การปรากฏตัวของ Unitree G1 บนท้องถนนครั้งนี้ยังสะท้อนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จีน ซึ่งปัจจุบันกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลระบุว่าบริษัทจีนมีสัดส่วนราว 80% ของยอดส่งมอบหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ทั่วโลกในปี 2568 ที่มีจำนวนประมาณ 13,000 ตัว ทำให้จีนกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญของเทคโนโลยีหุ่นยนต์แห่งอนาคต
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้คลิปนี้ได้รับความสนใจไม่ใช่เพียงความสามารถของหุ่นยนต์ แต่เป็นสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง หลายคนในโลกออนไลน์ตั้งคำถามเชิงเสียดสีว่า “แม้แต่ขอทานก็ถูกหุ่นยนต์มาแทนที่แล้วหรือ?” ซึ่งสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ AI และระบบอัตโนมัติต่อการจ้างงานของมนุษย์
Poor beggar, he is begging for the cost of charging.😅😅
Buy a robot to make money. pic.twitter.com/7jBKZJG12b— Sharing Travel (@TripInChina) June 13, 2026
นักวิเคราะห์มองว่า คลิปดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของช่องว่างระหว่างความจริง และการรับรู้ในยุค AI แม้หุ่นยนต์จะไม่ได้มีเจตจำนงหรือความต้องการของตัวเอง แต่ผู้คนจำนวนมากกลับตอบสนองต่อภาพที่เห็นราวกับว่าหุ่นยนต์มีความคิดและความรู้สึกจริง ๆ ปรากฏการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นกับเทคโนโลยี AI ในหลายด้าน และอาจกลายเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของสังคม เมื่อความสามารถของเครื่องจักรเริ่มใกล้เคียงกับพฤติกรรมของมนุษย์มากขึ้นเรื่อย ๆ
สำหรับ Unitree G1 คลิป “หุ่นยนต์ขอทาน” อาจเป็นเพียงการแสดงเพื่อสร้างกระแส แต่ในอีกมุมหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่า หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กำลังเปลี่ยนจากเทคโนโลยีในห้องทดลอง สู่การเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และอาจเป็นสัญญาณว่าการแข่งขันด้าน AI และหุ่นยนต์กำลังเข้าสู่ช่วงที่เข้าถึงผู้คนได้จริงมากกว่าที่เคย.