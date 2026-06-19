True IDC ทุ่ม 6 พันล้านบาท เปิดดาต้าเซ็นเตอร์แห่งที่ 7 รองรับ Cloud และ AI โตเร็ว ดันไทยสู่เศรษฐกิจ AI เต็มรูปแบบ

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด หรือ True IDC ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์ที่ใหญ่ที่สุดของไทยภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องกว่า 6 พันล้านบาท พร้อมวางศิลาฤกษ์ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งที่ 7 ในกรุงเทพมหานครตอนเหนือ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งมอบบริการดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานสูง รองรับความต้องการ Cloud และ AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมเสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจ AI อย่างเต็มรูปแบบ โดยโครงการนี้มีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2570
นายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ True IDC เปิดเผยว่า "ปัจจุบัน Cloud และ AI เป็นกลไกและเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยข้อมูลจาก IDC ได้ระบุว่าการลงทุนด้าน AI และ GenAI ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเติบโตขึ้นถึง 5 เท่า สู่มูลค่า 11 ล้านล้านบาทในปี 2572 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึง 38.4% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญของธุรกิจในปัจจุบันคือการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานระดับ AI Hyperscale ที่สามารถรองรับการประมวลผลขั้นสูงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป้าหมายของเราคือการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานระดับโลกเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว โครงการแห่งนี้จึงถูกออกแบบให้เป็นดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีศักยภาพการประมวลผลสูง มีศูนย์กลางโครงข่ายการเชื่อมต่อขนาดใหญ่ อยู่ในย่านเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรไทยและองค์กรต่างชาติสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้น เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่ารากฐานที่แข็งแกร่งนี้ จะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่เร่งให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างยั่งยืน"
ดาต้าเซ็นเตอร์ระดับ AI Hyperscale แห่งใหม่นี้ ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างรอบด้าน โดยมีจุดเด่นสำคัญ ได้แก่
• ศูนย์กลางโครงข่ายอัจฉริยะเชื่อมต่อทั่วโลก: โครงการแห่งนี้เป็นดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานสูงที่รองรับระบบคอมพิวเตอร์ขนาดไฮเปอร์สเกล (Hyperscale) และเชื่อมต่อศูนย์กลางโครงข่ายขนาดใหญ่ที่สุดในไทย (Largest Core Network Hub) สามารถส่งผ่านและแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมหาศาลทั้งในและต่างประเทศ รองรับการวางระบบ Cloud ระบบ AI และระบบดิจิทัลได้หลากหลาย ตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์
• ทำเลศักยภาพ เข้าถึงบริการสะดวก: True IDC มีเป้าหมายในการสร้างความหลากหลายของที่ตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ (Multi-Location) ประกอบกับทำเลที่ตั้งในโซนเหนือของกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่ธุรกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้ศูนย์กลางเมือง จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสมกับการขยายดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้ลูกค้ากลุ่มบิ๊กเทคระดับโลกและองค์กรไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถเข้าถึงบริการดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานสูง เริ่มต้นวางระบบและส่งมอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลถึงมือผู้ใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
• ออกแบบ พัฒนาโดยเทคโนโลยีดาต้าเซ็นเตอร์ขั้นสูง: ตัวอาคารและระบบสนับสนุนถูกก่อสร้างด้วยเทคนิคแบบโมดูลาร์สำหรับอาคารสูงที่มุ่งเน้นความแม่นยำและรวดเร็ว ภายในออกแบบให้สามารถประมวลผลขั้นสูง (High-Density Processing) ของชิป CPU และ GPU สนับสนุนด้วยระบบไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าสำรองประสิทธิภาพสูงหลายเลเยอร์ รองรับระบบระบายความร้อนได้ทั้งแบบลมเย็น (Air Cooling) และแบบของเหลว (Liquid Cooling) ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของผู้ใช้บริการ ตลอดจนมีระบบโครงข่ายและการรักษาความปลอดภัยแบบแบ่งโซนอย่างเข้มงวด บนทำเลที่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เพื่อการันตีความต่อเนื่องในการดำเนินงานของธุรกิจ
• ยกระดับบริการด้วยมาตรฐานสากลควบคู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม: ด้านการให้บริการ โครงการแห่งนี้จะดำเนินงานตามมาตรฐานสากลของสถาบัน Uptime Institute ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก พร้อมกันนี้ยังมีการกำกับดูแลด้านข้อมูลอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังบริหารจัดการด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 50001 ซึ่งครอบคลุมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการกำหนดค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Power Usage Effectiveness: PUE) ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด
การเดินหน้าลงทุนก่อสร้างโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ระดับ AI Hyperscale แห่งที่ 7 นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของ True IDC ในการยกระดับอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสนับสนุนอธิปไตยข้อมูล โครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยเติมเต็มระบบนิเวศทางเทคโนโลยีของไทย แต่ยังเป็นกำลังหลักที่จะขับเคลื่อนความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียน