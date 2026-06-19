AIS เปิดแคมเปญเปลี่ยนพื้นที่คอมเมนต์ให้เป็น Safe Zone เนื่องในวัน Stop Cyberbullying Day 2026

แม้ปัจจุบันคนไทยจะมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยไซเบอร์และการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์มากขึ้น แต่สิ่งที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือการใช้ถ้อยคำตัดสิน ซ้ำเติม หรือกล่าวโทษผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ โดยเฉพาะผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ จนไม่กล้าเล่า ไม่กล้าแจ้งความ หรือไม่กล้าขอความช่วยเหลือ ส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ยังคงดำเนินต่อไป
โดยในทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน มูลนิธิ Cyber Smile ได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์สากล หรือ Stop Cyberbullying Day ซึ่งในปีนี้ เอไอเอส โดย AIS อุ่นใจ CYBER จึงตั้งใจเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
ผ่านแคมเปญหยุดบูลลี่สักที เปลี่ยนคอมเมนต์นี้ให้เป็น Safe Zone ชวนคนไทยร่วมเปลี่ยนพื้นที่คอมเมนต์บนโลกออนไลน์จากพื้นที่แห่งการตัดสิน ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งกำลังใจ เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลที่ให้ทุกคนกล้าพูด กล้าเล่า และกล้าขอความช่วยเหลือเมื่อเจอกับปัญหาต่างๆ
นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านสื่อสารองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า ในหลายต่อหลายครั้ง ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ไม่ได้เจอความเสียหายจากมิจฉาชีพเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงต้องเผชิญกับการถูกตำหนิหรือซ้ำเติมจากสังคมคนรอบข้าง ซึ่งในความจริงการออกมาเล่าเรื่องราวหรือประสบการณ์คือสิ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นตกเป็นเหยื่อในลักษณะเดียวกันได้
โดย AIS เชื่อว่าการสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัย ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การมีเทคโนโลยีที่ปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการสร้างวัฒนธรรมของการสื่อสารที่เคารพ เข้าใจ เห็นใจ และไม่ตัดสินผู้อื่น โดยเราจึงอยากชวนทุกคนเริ่มต้นจากเรื่องง่าย ๆ ด้วยการเปลี่ยนหนึ่งคอมเมนต์ที่อาจซ้ำเติม ให้กลายเป็นหนึ่งข้อความที่สร้างกำลังใจ เพียงเพราะคำพูดไม่กี่คำนั้นอาจจะกลายเป็นแรงสนับสนุนที่ทำให้ใครบางคนกล้าลุกขึ้นมาจัดการปัญหาและก้าวผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นั่นเอง
แคมเปญดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของ AIS อุ่นใจ CYBER ในการส่งเสริมการใช้งานสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และร่วมสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน เพราะนอกจากการป้องกันภัยไซเบอร์แล้ว การสร้างพื้นที่แห่งความเข้าใจและการเคารพซึ่งกันและกันบนโลกออนไลน์ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้คนกล้าเรียนรู้ กล้าขอความช่วยเหลือ และก้าวผ่านปัญหาที่เผชิญอยู่ได้
เพราะทุกคำพูดมีพลังมากกว่าที่คิด หนึ่งข้อความอาจเป็นการซ้ำเติมที่ทำให้ใครบางคนเลือกเงียบ แต่ก็อาจเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เขากล้าลุกขึ้นมาขอความช่วยเหลืออีกครั้ง AIS จึงขอชวนคนไทยร่วมกันเปลี่ยนพื้นที่คอมเมนต์บนโลกออนไลน์ให้เป็น Safe Zone พื้นที่แห่งความเข้าใจ กำลังใจ และการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้โลกดิจิทัลเป็นพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยสามารถเข้าไปร่วมสนุกลองคอมเมนต์ดีๆเพื่อสร้างพื้นที่ Safe Zone กันได้ที่ https://aisstopcyberbullyingday.com/ หรือที่เพจ FB AIS For Thais ( https://www.facebook.com/AIS.For.Thais)