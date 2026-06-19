ETIX ระดมทุน 70 ล้านดอลลาร์ สร้างดาต้าเซ็นเตอร์ AI แห่งใหม่ในไทย

ETIX Thailand ผู้พัฒนาและให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์จากยุโรป ประกาศได้รับวงเงินสินเชื่อมูลค่าสูงสุด 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Muzinich & Co. เพื่อนำมาใช้ขยายโครงการ ETIX Bangkok Campus ในประเทศไทย โดยวงเงินก้อนแรก 21.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้รับการอนุมัติแล้ว สำหรับการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ “ETIX BKK#2” ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการประมวลผลด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะ
นายปิแอร์ ปาทริส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียของ ETIX เปิดเผยว่า ETIX BKK#2 จะมีกำลังรองรับด้านไอที 23 เมกะวัตต์ บนพื้นที่กว่า 16,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ติดกับ ETIX BKK#1 ซึ่งมีขนาด 5 เมกะวัตต์
"เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะทำให้ ETIX Bangkok Campus มีกำลังรองรับรวม 28 เมกะวัตต์ กลายเป็นหนึ่งในดาต้าเซ็นเตอร์แคมปัสที่รองรับงาน AI ขนาดใหญ่ของประเทศไทย"
จุดเด่นของ ETIX BKK#2 คือการออกแบบเพื่อรองรับ AI Workloads และระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะ สามารถรองรับเซิร์ฟเวอร์ความหนาแน่นสูงได้ถึง 600 กิโลวัตต์ต่อแร็ก ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานชิปประมวลผล AI รุ่นใหม่ เช่น NVIDIA Vera Rubin นอกจากนี้ยังรองรับเทคโนโลยีระบายความร้อนหลายรูปแบบ ทั้งระบบอากาศ ระบบของเหลว และ Immersion Cooling ซึ่งกำลังเป็นเทคโนโลยีสำคัญสำหรับศูนย์ข้อมูลยุค AI
โครงการดังกล่าวถูกวางตำแหน่งให้รองรับลูกค้ากลุ่ม Hyperscale Cloud ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ แพลตฟอร์ม OTT รวมถึงองค์กรธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตของ AI และเศรษฐกิจดิจิทัล
การลงทุนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยในตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ระดับภูมิภาค โดย ETIX ระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์มากกว่า 150 เมกะวัตต์ แซงหน้าอินโดนีเซียขึ้นเป็นตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และยังมีโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนารวมมากกว่า 500 เมกะวัตต์ทั่วประเทศ
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือการเติบโตของพื้นที่ Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งกำลังกลายเป็นศูนย์กลางด้าน AI, Hyperscale Infrastructure และ Digital Infrastructure ของภูมิภาค จากแรงสนับสนุนของนโยบายภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก ทำให้ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลกทยอยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
ด้านนายแอนดรูว์ ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Muzinich & Co. กล่าวว่า ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเป็นหนึ่งในโอกาสการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่น่าสนใจที่สุด เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้งาน AI และคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมองว่า ETIX Bangkok Campus เป็นตัวอย่างของโครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลคุณภาพสูงที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว
น่าสนใจว่า ETIX สามารถขยายกำลังการให้บริการในกรุงเทพฯ จากเพียง 600 กิโลวัตต์ สู่ 5 เมกะวัตต์ภายในเวลาไม่ถึง 3 ปี และเมื่อ ETIX BKK#2 เปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ บริษัทจะมีกำลังรองรับ AI รวม 28 เมกะวัตต์ พร้อมใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และได้รับมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย การบริหารพลังงาน และความต่อเนื่องทางธุรกิจหลายรายการ
การระดมทุนครั้งนี้มีนัยมากกว่าการขยายดาต้าเซ็นเตอร์ของ ETIX เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางใหม่ของอุตสาหกรรม AI ดาต้าเซ็นเตอร์ และเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนในอนาคต.