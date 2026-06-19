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ETIX ระดมทุน 70 ล้านดอลลาร์ สร้างดาต้าเซ็นเตอร์ AI แห่งใหม่ในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ETIX Thailand ผู้พัฒนาและให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์จากยุโรป ประกาศได้รับวงเงินสินเชื่อมูลค่าสูงสุด 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Muzinich & Co. เพื่อนำมาใช้ขยายโครงการ ETIX Bangkok Campus ในประเทศไทย โดยวงเงินก้อนแรก 21.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้รับการอนุมัติแล้ว สำหรับการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ “ETIX BKK#2” ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการประมวลผลด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะ

นายปิแอร์ ปาทริส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียของ ETIX เปิดเผยว่า ETIX BKK#2 จะมีกำลังรองรับด้านไอที 23 เมกะวัตต์ บนพื้นที่กว่า 16,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ติดกับ ETIX BKK#1 ซึ่งมีขนาด 5 เมกะวัตต์ 

"เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะทำให้ ETIX Bangkok Campus มีกำลังรองรับรวม 28 เมกะวัตต์ กลายเป็นหนึ่งในดาต้าเซ็นเตอร์แคมปัสที่รองรับงาน AI ขนาดใหญ่ของประเทศไทย"

ปิแอร์ ปาทริส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียของ ETIX
จุดเด่นของ ETIX BKK#2 คือการออกแบบเพื่อรองรับ AI Workloads และระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะ สามารถรองรับเซิร์ฟเวอร์ความหนาแน่นสูงได้ถึง 600 กิโลวัตต์ต่อแร็ก ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานชิปประมวลผล AI รุ่นใหม่ เช่น NVIDIA Vera Rubin นอกจากนี้ยังรองรับเทคโนโลยีระบายความร้อนหลายรูปแบบ ทั้งระบบอากาศ ระบบของเหลว และ Immersion Cooling ซึ่งกำลังเป็นเทคโนโลยีสำคัญสำหรับศูนย์ข้อมูลยุค AI


โครงการดังกล่าวถูกวางตำแหน่งให้รองรับลูกค้ากลุ่ม Hyperscale Cloud ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ แพลตฟอร์ม OTT รวมถึงองค์กรธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตของ AI และเศรษฐกิจดิจิทัล

การลงทุนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยในตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ระดับภูมิภาค โดย ETIX ระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์มากกว่า 150 เมกะวัตต์ แซงหน้าอินโดนีเซียขึ้นเป็นตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และยังมีโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนารวมมากกว่า 500 เมกะวัตต์ทั่วประเทศ


อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือการเติบโตของพื้นที่ Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งกำลังกลายเป็นศูนย์กลางด้าน AI, Hyperscale Infrastructure และ Digital Infrastructure ของภูมิภาค จากแรงสนับสนุนของนโยบายภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก ทำให้ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลกทยอยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

ด้านนายแอนดรูว์ ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Muzinich & Co. กล่าวว่า ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเป็นหนึ่งในโอกาสการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่น่าสนใจที่สุด เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้งาน AI และคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมองว่า ETIX Bangkok Campus เป็นตัวอย่างของโครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลคุณภาพสูงที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว








น่าสนใจว่า ETIX สามารถขยายกำลังการให้บริการในกรุงเทพฯ จากเพียง 600 กิโลวัตต์ สู่ 5 เมกะวัตต์ภายในเวลาไม่ถึง 3 ปี และเมื่อ ETIX BKK#2 เปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ บริษัทจะมีกำลังรองรับ AI รวม 28 เมกะวัตต์ พร้อมใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และได้รับมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย การบริหารพลังงาน และความต่อเนื่องทางธุรกิจหลายรายการ

การระดมทุนครั้งนี้มีนัยมากกว่าการขยายดาต้าเซ็นเตอร์ของ ETIX เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางใหม่ของอุตสาหกรรม AI ดาต้าเซ็นเตอร์ และเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนในอนาคต.

ETIX ระดมทุน 70 ล้านดอลลาร์ สร้างดาต้าเซ็นเตอร์ AI แห่งใหม่ในไทย
ETIX ระดมทุน 70 ล้านดอลลาร์ สร้างดาต้าเซ็นเตอร์ AI แห่งใหม่ในไทย
ETIX ระดมทุน 70 ล้านดอลลาร์ สร้างดาต้าเซ็นเตอร์ AI แห่งใหม่ในไทย
ETIX ระดมทุน 70 ล้านดอลลาร์ สร้างดาต้าเซ็นเตอร์ AI แห่งใหม่ในไทย
ETIX ระดมทุน 70 ล้านดอลลาร์ สร้างดาต้าเซ็นเตอร์ AI แห่งใหม่ในไทย
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