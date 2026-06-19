“Horganice” รีแบรนด์สู่ “HORGA” แพลตฟอร์มเช่าอสังหาฯ ครบวงจร

“ฮอร์แกไนซ์” (Horganice) แพลตฟอร์มบริหารหอพักและตลาด ประกาศรีแบรนด์ สู่ “HORGA” ก้าวเข้าสู่นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ ปรับโฉมบริการหลักรับ 4 เมกะเทรนด์โลก ดันเป้าหมายรายได้โต 25% ต่อปีในอีก 4 ปีข้างหน้า พร้อมพาบริษัทเข้า IPO ในอนาคต
นายธนวิชญ์ ต้นกันยา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด กล่าวว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา แพลตฟอร์มได้รับความไว้วางใจดูแลหอพักกว่า 27,000 แห่ง มีห้องพักในระบบกว่า 1.6 ล้านห้อง ดูแลผู้เช่ากว่า 1.3 ล้านคน และบริหารเม็ดเงินค่าเช่ารวมกว่า 2 ล้านล้านบาท
นอกจากนี้ยังขยายสู่ระบบบริหารตลาด ดูแลตลาดโฮลเซลล์รวม 60 แห่ง เช่น ตลาดไท บริหารแผงค้ากว่า 35,000 แผง มูลค่าค่าเช่ากว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี ช่วยลดเวลาทำงานของเจ้าของจาก 15 วัน เหลือไม่ถึง 5 นาที
ขณะเดียวกัน เมื่อเห็นถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต HORGA เลยต้องมีการเปลี่ยนจาก "ความต้องการระบบจัดการ" เป็น "ต้องการความเติบโต" พร้อมรับมือ 4 เทรนด์คือ AI & Automation ระบบคิดและทำงานแทนมนุษย์ การนำ Digital Currency มาช่วยเพิ่มสภาพคล่องอสังหาฯ
ต่อเนื่องถึง Sustainability โครงสร้างพื้นฐานรองรับ Solar Cell และ EV Charging ในการนำ IoT มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูจุดคุ้มทุนในการลงทุน และรับกับความต้องการของผู้เช่า นอกจากนี้ยังเสริมด้วยเทรนด์พฤติกรรม Gen Z ที่เปลี่ยนจาก "ซื้อ" เป็น "เช่า"
เหตุผลที่มีการรีแบรนด์จาก Horganice สู่ HORGA เพื่อแสดงความกล้าที่จะก้าวข้ามคำว่า Nice ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม โดยยังคงรากฐานคำว่า "หอ" ที่สั้น กระชับ และรวดเร็วขึ้น พร้อมรวมบริการเข้ามาอยู่ภายใต้แบรนด์เดียว
ปัจจุบัน บริการของ HORGA ครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มคือ Horga Apartment และ Horga Living ระบบบริหารหอพักและแอปฯ ลูกบ้าน ตามด้วย Horga Market และ Horga Merchant ระบบบริหารตลาดและแอปฯ พ่อค้าแม่ค้า ปิดท้ายที่ Horga X ศูนย์รวมอุปกรณ์ IoT สำหรับอสังหาริมทรัพย์
ในปลายปีนี้ HORGA เตรียมส่งมอบนวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจใน 4 มิติ ได้แก่ Autonomous Operation ใช้ AI ทำงานแทนเจ้าของตลอด 24 ชั่วโมง, Financial Innovation เพิ่มสภาพคล่องรับพฤติกรรมคนโอนเงินชำระค่าเช่าที่สูงขึ้นถึง 72%
ส่วนในกลุ่มของ Green Innovation จะใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์สมาร์ทมิเตอร์เพื่อติด Solar Cell และตรวจจับน้ำรั่ว, และ Living Intelligence ใช้ Big Data จากประวัติแจ้งซ่อม 5 แสนครั้งเพื่อซ่อมบำรุงล่วงหน้า
HORGA ตั้งเป้า 4 ปีข้างหน้า ขยายฐานหอพักทะลุ 6,000 อาคารทั้งในและต่างประเทศ พร้อมยึด Brand Purpose ใหม่ "Transforming for Better" ชูจุดแข็งด้าน "บริการที่เป็นที่ปรึกษา" มากกว่าแค่การขายซอฟต์แวร์