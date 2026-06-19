ต้อนรับ Virtual Bank จ่ายบิล AIS ผ่าน CLICX รับ AIS Points เพิ่ม 10 เท่า

AIS ผนึกกำลัง CLICX ออกโปรโมชั่นสุดคุ้ม ต้อนรับการให้บริการอย่างเป็นทางการของ Virtual Bank ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขารายแรกของไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง KTB, AIS และ OR โดยมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้ามือถือรายเดือน และเติมเงิน รวมถึงลูกค้าเน็ตบ้าน AIS Fibre3 รับ AIS Points เพิ่ม 10 เท่า เมื่อชำระบิล หรือเติมเงิน AIS ผ่านแอปพลิเคชัน CLICX หรือเลือกชำระผ่านธนาคาร CLICX บนแอปพลิเคชัน myAIS ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2569 โดยทุกยอดใช้จ่ายครบ 25 บาท จากเดิมรับ 1 คะแนน จะได้รับเพิ่มอีก 10 เท่าทันที สูงสุดไม่เกิน 100 คะแนนต่อหมายเลข และจำกัดสิทธิ์รวมทั้งแคมเปญ 10 ล้านพอยท์ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
ความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการต่อยอด Digital Financial Ecosystem ของ AIS เพื่อเชื่อมโยงบริการดิจิทัลและบริการทางการเงินเข้ากับชีวิตประจำวันของลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ ผ่านกิจกรรมที่ลูกค้าคุ้นเคย ทั้งการจ่ายบิลมือถือ การชำระค่าบริการ และการเติมเงินมือถือ ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่สะดวก คุ้มค่า และได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก AIS Ecosystem
ขณะเดียวกัน การเปิดให้บริการของ CLICX ยังถือเป็นพัฒนาการสำคัญของวงการการเงินไทย ที่ช่วยขยายโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ได้ง่ายขึ้น คล่องตัวขึ้น และสอดรับกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล โดย AIS พร้อมร่วมขับเคลื่อนประสบการณ์ทางการเงินดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้าและสังคมไทย
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICX ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขารายแรกของไทย และแอป myAIS ได้แล้ววันนี้ ผ่าน Google Play สำหรับอุปกรณ์ระบบแอนดรอยด์ และผ่าน App Store สำหรับอุปกรณ์ระบบ iOS