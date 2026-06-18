OPPO Reno16 Series 5G ดึง BABYMONSTER นั่งแท่น ‘Reno Girls’

OPPO เตรียมเปิดตัวตัวไลน์อัป “OPPO Reno16 Series 5G” ภายใต้คอนเซปต์ “สมาร์ทโฟนเพื่อนซี้ เทรนดี้ทุกช็อต” ชูจุดเด่นด้านการถ่ายภาพบุคคล ที่เป็นธรรมชาติทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ พร้อมดึง BABYMONSTER นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ในฐานะ “Reno Girls” เพื่อเป็นตัวแทนถ่ายทอดความสดใสและสไตล์สุดเทรนดี้
สำหรับ OPPO Reno16 Series 5G ในรอบนี้มาพร้อมกับการปฏิวัติงานดีไซน์ครั้งใหม่และอัปเกรดฟีเจอร์กล้องให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้น ด้วย 3D Starry Design นวัตกรรมดีไซน์ดวงดาว 3 มิติครั้งแรกของอุตสาหกรรม ที่สามารถสัมผัส มิติความตื้นลึกได้ด้วยตาเปล่า มาพร้อมตัวเลือก 4 สี 4 สไตล์ สะท้อนตัวตนคนรุ่นใหม่
มากับ Ultra-Wide กล้องมุมกว้างพิเศษ 50MP อัปเกรดการเก็บภาพและวิดีโอให้ครบทุกโมเมนต์ คมชัด สกินโทนสวยเป็นธรรมชาติ และ AI Collage ฟีเจอร์ใหม่แกะกล่องที่นำ AI มาช่วยสร้างสรรค์การคอลลาจภาพถ่ายและวิดีโอได้อย่างไร้ขีดจำกัด
ไฮไลท์สำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้ คือความร่วมมือกับ BABYMONSTER สมาชิกทั้ง 7 คน ได้แก่ RUKA, PHARITA, ASA, AHYEON, RAMI, RORA และ CHIQUITA ในฐานะ “Reno Girls” ร่วมถ่ายทอดลุคแฟชั่นที่ผสานเอกลักษณ์ส่วนตัวเข้ากับดีไซน์ของ OPPO Reno16 Series 5G
OPPO มองว่า พลังความสดใส ความมั่นใจ และอิทธิพลระดับโลกของ BABYMONSTER นั้น สอดคล้องกับ DNA ของ Reno Series ที่มุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการกล้าแสดงออกของคนรุ่นใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ
หลังจากนี้ OPPO และ BABYMONSTER เตรียมส่งมอบเซอร์ไพรส์และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับเหล่าแฟน ๆ OPPO Reno Series และ MONSTIEZ (ชื่อแฟนคลับ) ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เร็ว ๆ นี้