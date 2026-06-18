AMD จับมือ Rackspace ติดตั้งระบบประมวลผล AI ขนาด 30MW เจาะกลุ่มธุรกิจควบคุมเข้มงวด

AMD และ Rackspace Technology ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชัน AI สำหรับองค์กรระดับโลก ประกาศลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้าย เตรียมทยอยติดตั้งระบบประมวลผลที่ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังของ AMD ระยะแรกขนาด 30 เมกะวัตต์ (MW) ทั่วทั้งศูนย์ข้อมูลระดับโลกของ Rackspace ตั้งแต่ปลายปี 2026 ไปจนถึงปี 2028
Gajen Kandiah ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Rackspace Technology กล่าวว่า องค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมกฎระเบียบต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ได้รับการกำกับดูแลอย่างครอบคลุมตั้งแต่ฐานราก โดยมีผู้ให้บริการรายเดียวที่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ ไม่ใช่กลุ่มผู้ให้บริการหลายรายที่ดูแลกันคนละส่วน
“ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผสมผสานระบบประมวลผลที่เหมาะสมเข้ากับรูปแบบการดำเนินงานที่ลงตัว พร้อมนำเสนอสิ่งใหม่ที่ตลาดยังไม่เคยมีมาก่อน นั่นคือสแตก AI ภายใต้การกำกับดูแลที่มีพันธมิตรผู้รับผิดชอบเพียงรายเดียวตั้งแต่ระดับชั้นซิลิคอนไปจนถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจ"
Dan McNamara รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Compute and Enterprise AI ของ AMD กล่าวเสริมว่า ในขณะที่ AI สำหรับองค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ผสมผสานระบบประมวลผลความเร็วสูงและระบบประมวลผลเอนกประสงค์ได้อย่างลงตัว การผสานรวมโซลูชันของ AMD เข้ากับคลาวด์ของ Rackspace จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับใช้โครงสร้างพื้นฐาน AI ประสิทธิภาพสูง ที่มาพร้อมความเปิดกว้าง ยืดหยุ่น และมีความโปร่งใสในการตรวจสอบ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ
ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นการขยายผลสำเร็จจากบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2026 พร้อมแต่งตั้งให้ AMD เป็นพันธมิตรทางเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ในระดับซิลิคอน (Silicon-level Strategic Technology Partner) สำหรับสแตก AI ภายใต้การกำกับดูแลของ Rackspace
โดยเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ขุมพลังประมวลผลขนาด 30 เมกะวัตต์นี้ จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการรองรับเวิร์กโหลดขององค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมกฎระเบียบเข้มงวด (Highly Regulated Industries) โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข (Healthcare) ที่แสดงความต้องการใช้งานในระยะแรก เพื่อนำการประมวลผลความเร็วสูง (High-Performance Computing) ไปใช้กับ AI ทางการแพทย์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
สถาปัตยกรรม Enterprise AI Cloud แบบบูรณาการในครั้งนี้ จะเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีระดับท็อปของ AMD เข้าด้วยกัน ประกอบด้วย AMD Instinct GPU รวมถึงรุ่นใหม่อย่าง MI355X, MI350P และโซลูชันแห่งอนาคต กับ AMD EPYC CPU โปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับเซิร์ฟเวอร์
การผสานรวมนี้ช่วยให้ Rackspace สามารถจัดสรรเวิร์กโหลดไปยังระบบประมวลผลที่เหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบและรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพรวมถึงผลลัพธ์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End)