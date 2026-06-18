ทรู ร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น นำคณะผู้บริหารและพนักงานทั่วประเทศ ร่วมพิธีแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ด้วยสำนึกในพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย พระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม โดยเฉพาะการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การพัฒนากระบวนการยุติธรรม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก ผู้ต้องขัง และผู้เปราะบางในสังคม ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ พระเมตตา พระปรีชาสามารถ และพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม จะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทย และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดไป
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้จัดพิธีแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกภูมิภาค ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปทุมธานี ได้แก่ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ทรู ดิจิทัล พาร์ค สถานีข่าว TNN ช่อง 16 และทรู คอลเซ็นเตอร์ รังสิตและศรีนครินทร์ ตลอดจนสำนักงานทรู ประจำภูมิภาค ในจังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี ชลบุรี และสงขลา โดยคณะผู้บริหารและพนักงานทรูทั่วประเทศต่างร่วมใจแสดงความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สะท้อนความตั้งใจของทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะองค์กรเอกชนไทย ที่พร้อมน้อมนำพระปณิธานมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน ควบคู่กับสร้างคุณประโยชน์แก่คนไทยและประเทศไทยอย่างยั่งยืน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านสืบไป