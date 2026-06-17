ทรู - QTRic - qBraid ร่วมสร้างระบบนิเวศ Quantum AI ดันไทยสู่ศูนย์กลางควอนตัมระดับภูมิภาค

ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม ประกาศความร่วมมือครั้งแรกแห่งประวัติศาสตร์ควอนตัมไทย ผนึกพลังพันธมิตรผู้นำด้านควอนตัมทั้งในประเทศไทยและสากล ลงนามความร่วมมือกับ QTRic (Quantum Technology Research Initiative Consortium) เครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีควอนตัมแห่งประเทศไทย และ qBraid สตาร์ทอัปผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ควอนตัมระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ “Quantum AI & Intelligent Infrastructure Joint Research Collaboration” เดินหน้าสร้างระบบนิเวศควอนตัมครบวงจร พร้อมกำหนดบรรทัดฐานการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีควอนตัมในประเทศไทย และผลักดันไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางควอนตัมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการผสานกำลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ผู้นำเทคโนโลยีควอนตัมระดับโลก และภาคเอกชน ทำให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้และกระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมในประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียบสากล ผ่านการผนวกจุดแข็งของแต่ละภาคส่วนมาต่อยอดเสริมกันอย่างลงตัว เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย – แพลตฟอร์มคลาวด์ซอฟต์แวร์ควอนตัมมาตรฐานโลก – โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ศูนย์วิจัยและพัฒนา และ Insight โจทย์ธุรกิจจริง เพื่อนำศักยภาพด้านกระบวนการปรับแต่งขั้นสูงของเทคโนโลยีควอนตัม (Advanced Optimization) ที่สามารถประยุกต์ใช้ข้ามอุตสาหกรรมได้ มาช่วยแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในไทย ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การเงิน ค้าปลีก การผลิต การเกษตร และสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก
การผนึกกำลังของทั้ง 3 พันธมิตร จะเสริมศักยภาพด้านการวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการสร้างแพลตฟอร์มการทดลองด้าน Quantum AI ในระดับภูมิภาค เพื่อผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีควอนตัมและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย QTRic (Quantum Technology Research Initiative Consortium) เครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีควอนตัมแห่งประเทศไทย รวบรวมนักวิจัยกว่า 120 ราย จาก 19 องค์กรชั้นนำในไทย และได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้ Quantum AI เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงในภาคอุตสาหกรรม ผ่านงานวิจัยเชิงลึก qBraid สตาร์ทอัพผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ซอฟต์แวร์ควอนตัมระดับโลก นำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีควอนตัมและเครื่องมือล้ำสมัยอย่าง qBraid Lab (Cloud IDE โปรแกรมสำหรับเขียนและพัฒนาโค้ดที่ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ โดยประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์) และ qBraid-SDK (ชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโปรแกรม สั่งการ และจำลองการทำงานบนคอมพิวเตอร์ควอนตัมได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ) เข้ามาเชื่อมต่อให้นักวิจัยและนวัตกรไทยสามารถเข้าถึงการใช้งาน Quantum Computer ชั้นนำระดับโลกได้เต็มประสิทธิภาพผ่านบริการคลาวด์
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม ทรู คอร์ปอเรชั่น (True Innovation Center of Excellence) ภายใต้ CP CoE ในฐานะภาคเอกชน นำความแข็งแกร่งและระบบนิเวศทั้งหมดของ ทรู คอร์ปอเรชั่น รวมถึง เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม แล็บวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตลอดจน ทรู ดิจิทัล พาร์ค สร้างคอมมูนิตี้ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านควอนตัมมาในประเทศไทย เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์ตรงและความเข้าใจถึงข้อจำกัดและปัญหาที่ซับซ้อนของหลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทย ร่วมกันระดมพลังคิดค้น ทดลอง จุดประกายนวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในโลกธุรกิจจริง
รศ.ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา ประธานเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทย (QTRic) และอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “การลงนาม MoU ในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ของการผสานพลังขับเคลื่อนเทคโนโลยีควอนตัมภายใต้แนวคิด Public-Private Partnership (PPP) ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้เชิงวิชาการเข้ากับโจทย์ความท้าทายจริงในภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ครอบคลุมทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล โดยความร่วมมือระหว่าง QTRic กับ qBraid พันธมิตรเทคโนโลยีชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา ที่เปิดโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ควอนตัมระดับโลก เมื่อหลอมรวมกับศักยภาพของ ทรู คอร์ปอเรชั่น จะช่วยให้สามารถแปลงขีดความสามารถทางวิชาการและเครื่องมือล้ำสมัย ให้เกิดเป็นนวัตกรรมควอนตัมที่สร้างประโยชน์และใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ QTRic ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวิจัยชั้นแนวหน้า และบ่มเพาะกำลังคนดิจิทัลที่มีทักษะขั้นสูง ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับระบบนิเวศเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล”
นายริกกี ยัง หัวหน้าคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ qBraid กล่าวว่า “เรามีความยินดีและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ร่วมกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น และ QTRic โดย qBraid ในฐานะสตาร์ทอัปผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีควอนตัมจากเมืองชิคาโก พร้อมนำแพลตฟอร์มแบบครบวงจร (One-Stop Platform) เชื่อมโยงให้เหล่านักวิจัย นวัตกร และองค์กรธุรกิจในประเทศไทย สามารถเข้าถึงและใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ควอนตัมชั้นนำระดับโลกได้มากกว่า 26 ระบบผ่านบริการคลาวด์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องฮาร์ดแวร์ตั้งอยู่ในประเทศ จึงนับเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีควอนตัมในประเทศไทย
ปัจจุบันอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีควอนตัมกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และเกิดการปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่จะสร้างประโยชน์มหาศาลแก่หลากหลายภาคส่วน ทั้งในด้านการคำนวณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด (Optimization) , ภาคการผลิต ตลอดจนอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งควอนตัมคอมพิวเตอร์ถือเป็นรูปแบบใหม่ของเทคโนโลยีการประมวลผล และมีศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ ของ CPU และ GPU อย่างสิ้นเชิง โดยในประเทศไทยยังมีโจทย์และความท้าทายที่น่าสนใจอย่างยิ่ง จึงเป็นโอกาสอันดีในการสร้างขีดความสามารถ เพื่อนำเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตอันใกล้”
นายเอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าสายงานวิจัยและนวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “การลงนาม MoU โครงการ “Quantum AI & Intelligent Infrastructure Joint Research Collaboration” ตอกย้ำความมุ่งมั่นของศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่จะนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาแก้ไขโจทย์ความท้าทายจริงและขับเคลื่อนด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันห้องปฏิบัติการวิจัยของทรูมีบุคลากรที่ผ่านการรับรองด้านควอนตัม (Certified Quantum) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีอุบัติใหม่จำเป็นต้องอาศัยการผสานพลังจากหลายฝ่าย ความร่วมมือครั้งนี้ จึงนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และเป็นก้าวสำคัญที่มั่นคงและมีบรรทัดฐานที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีนัยยะสําคัญและเกิดขึ้นได้จริงเป็นรูปธรรม โดยมีความเชื่อมั่นร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและบูรณาการกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม จนสามารถต่อยอดไปสู่ระดับนวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) ที่ใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม ไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงกรอบแนวคิดหรือการทำ R&D ในห้องทดลองเท่านั้น เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและขับเคลื่อนขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไทยให้ก้าวหน้าเทียบระดับสากล”
ทั้งนี้ โครงการ “Quantum AI & Intelligent Infrastructure Joint Research Collaboration” ครอบคลุมกรอบความร่วมมือ 4 ด้านหลัก ดังนี้
Quantum AI และ Quantum-Inspired Optimization โดยใช้ขีดความสามารถของเทคโนโลยีควอนตัม ช่วยก้าวข้ามขีดจำกัดในการแก้ไขสารพัดปัญหาที่เทคโนโลยีในปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้
Autonomous Infrastructure & Intelligent Systems ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ เพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้ทุกภาคอุตสาหกรรมของไทยพร้อมรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันยุคใหม่ โดยเฉพาะ ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งการทำ Network Optimization ในปัจจุบันยังไม่สามารถพัฒนาให้เป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบได้ จึงต้องอาศัยพลังของควอนตัมช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Modeling ทั้งเรื่อง Advanced Simulation และ Digital Twin Technologies ซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีความสามารถเพียงพอ
Quantum-Safe Infrastructure Exploration ยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีอยู่ปัจจุบัน เพื่อปกป้องข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานให้ปลอดภัยจากการถูกถอดรหัสด้วยการใช้เทคโนโลยีควอนตัม (after quantum posted)