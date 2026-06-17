SHARP เปิดตัวเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันสี A3

ชาร์ป (SHARP) เปิดตัวเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสีขนาด A3 รุ่นใหม่ ยกระดับการทำงานยุคใหม่ด้วยการผสานเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง และดีไซน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งตอบโจทย์การทำงานแบบไฮบริด (Hybrid Working) ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
นายจุน คาซาวากิ ผู้บริหาร Asia Business Solutions Centre SHARP ABS กล่าวว่า สำหรับชาร์ป นวัตกรรมคือการเสริมสร้างศักยภาพและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เครื่องมัลติฟังก์ชั่นรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้การสื่อสารในองค์กรคล่องตัว ปลอดภัย และยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 'Switch to Colour' ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงคนทำงานเข้าด้วยกัน
การเปิดตัวในครั้งนี้เป็นการต่อยอดประสบการณ์กว่า 50 ปีในธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสารของชาร์ป โดยไลน์อัปใหม่นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายขององค์กร ได้แก่ Advanced Series รุ่น BP-71C65/C55/C45 และ BP-61C36/C31 และ Essential Series รุ่น BP-51C55/C45/C36/C31/C26
จุดเด่นของซีรีส์นี้คือฟังก์ชัน Auto Set Scan ที่นำระบบ AI มาช่วยปรับความละเอียด คุณภาพ และตำแหน่งของภาพให้อัตโนมัติ โดยในรุ่นท็อปอย่าง BP-71C สามารถทำความเร็วในการสแกนได้สูงสุดถึง 300 หน้าต่อนาที ผ่านถาดป้อนเอกสารสองหน้า (DSPF) ความจุ 300 แผ่น ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในเครื่องระดับเดียวกัน ขณะที่การพิมพ์และถ่ายเอกสารทำความเร็วได้ตั้งแต่ 26-65 หน้าต่อนาที รองรับขนาดกระดาษสูงสุดถึง SRA3
ด้านความปลอดภัย ชาร์ปได้ติดตั้งระบบป้องกันแบบหลายชั้น ทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ของ BIOS และเฟิร์มแวร์ ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทเครื่อง พร้อมรองรับออปชันเสริมระดับองค์กร เช่น โปรแกรมแอนตี้ไวรัสจาก Bitdefender, การยืนยันตัวตนผ่าน Microsoft Entra ID และการเข้ารหัสข้อมูล
นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังตอบโจทย์เป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability) โดยผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลสูงถึง 50% ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงานขั้นสุดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าในโหมดสแตนด์บายเพียง 0.3 วัตต์เท่านั้น
เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น SHARP รุ่น BP-71C, BP-61C และ BP-51C พร้อมวางจำหน่ายแล้ว ผ่านบริษัทในเครือและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วภูมิภาคเอเชีย