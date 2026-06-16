LY เตรียมจัดงาน “Tech-Verse 2026” เปิดวิสัยทัศน์ “Agent i” พร้อมแผนขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุค AI-First

LY คอร์ปอเรชัน ประกาศจัดงาน “Tech-Verse 2026” งานประชุมด้านเทคโนโลยีประจำปีในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 29 มิถุนายน 2569 เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองจากทีมนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจาก LY คอร์ปอเรชัน และบริษัทในเครือทั่วโลก พร้อมเผยทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบ
ภายใต้แนวคิดหลัก “AI” และ “Core Technology” งานในปีนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของ LY คอร์ปอเรชัน ในการนำ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุกมิติการดำเนินงาน ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับนักพัฒนา ไปจนถึงการปรับโครงสร้างองค์กรให้พร้อมสำหรับยุค AI-First
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือการบรรยายพิเศษโดย อึยบิน ปาร์ค กรรมการบริหารอาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) และ เรียวตะ นามิกิ หัวหน้าฝ่ายออกแบบกลยุทธ์ AI และ AI CBU ของ LY คอร์ปอเรชัน ซึ่งจะร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ “Agent i” AI Agent ใหม่ของ LY คอร์ปอเรชัน รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อน AX (AI Transformation) ที่มุ่งปรับเปลี่ยนทั้งกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของ AI ในอนาคต
งาน Tech-Verse 2026 จะนำเสนอทั้งแนวคิด กลยุทธ์ และกรณีศึกษาจากการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้ AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี การพัฒนาระบบขนาดใหญ่ที่รองรับผู้ใช้งานจำนวนมหาศาล ตลอดจนแนวทางการสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับยุค AI ผ่านประสบการณ์ตรงของทีมงานผู้พัฒนา
อึยบิน ปาร์ค กรรมการบริหารอาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) ของ LY คอร์ปอเรชัน กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดงาน Tech-Verse 2026 อีกครั้งในปีนี้ โดยในปี 2026 เราให้ความสำคัญกับ AI และ Core Technology ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของนวัตกรรมแห่งอนาคต เราต้องการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของ LY คอร์ปอเรชัน ในการพัฒนาทุกองค์ประกอบขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นในเชิงการสร้างผลิตภัณฑ์อย่าง “Agent i” ไปจนถึงสภาพแวดล้อมในการพัฒนาหรือโครงสร้างการทำงาน ให้ก้าวสู่แนวคิด AI-First อย่างเต็มรูปแบบ
Tech-Verse 2026 ในปีนี้ ไม่ได้เป็นเพียงเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้เชิงเทคโนโลยีในแต่ละด้าน แต่เราได้ออกแบบเนื้อหาทั้งหมดขึ้นใหม่ เพื่อสะท้อนภาพจริงของการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ AI ในระดับองค์กร ทั้งความท้าทาย บทเรียน และแนวทางปฏิบัติจริงจากการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในระดับองค์กร รวมถึงแนวคิด AX หรือ AI Transformation ที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนาและทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์”
นอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในงานแล้ว LY คอร์ปอเรชัน ยังเตรียมเผยแพร่บทความพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ AI ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อภายในงานล่วงหน้าระหว่างวันที่ 22–26 มิถุนายน 2569 ผ่านเว็บไซต์ทางการของงาน
งาน Tech-Verse 2026 เปิดให้รับชมฟรีในรูปแบบออนไลน์ รองรับทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่เว็บไซต์ทางการ: https://tech-verse.lycorp.co.jp/2026/en/
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Tech-Verse 2026 , LY คอร์ปอเรชัน Technology & Design , LY คอร์ปอเรชัน Tech Blog