สกมช. ผนึก iCA เดินหน้ายกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยกล้องวงจรปิดทั่วประเทศ

พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมด้านระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (iCA) ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2 ในการต่อยอดติดตามความก้าวหน้า หลังจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้มีการหารือแนวทางความร่วมมือเบื้องต้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับระบบกล้องวงจรปิด ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่หน่วยงานขนาดเล็กไปจนถึงหน่วยงานขนาดใหญ่
ปัจจุบันกล้องวงจรปิดเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของความปลอดภัยสาธารณะ แต่หากกล้องวงจรปิดได้รับการออกแบบ ตั้งค่า ติดตั้ง ดูแล หรือใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ตัวอุปกรณ์เองก็อาจกลายเป็นช่องโหว่ที่ถูกโจมตีหรือนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบได้ เปรียบเสมือนเปิดประตูบ้านไว้ให้มิจฉาชีพสามารถเข้ามาทำความเสียหายในบ้านเมื่อใดก็ได้ ซึ่งมักถูกละเลยและมองข้าม ดังนั้นความร่วมมือในการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกล้องวงจรปิดในครั้งนี้ครอบคลุมในทุกกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ติดตั้ง ผู้ให้บริการ ไปจนถึงผู้ใช้งาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกล้องวงจรปิด มีกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพและมั่นคงปลอดภัยเข้าสู่ตลาด และผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้กล้องวงจรปิดได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย
โดย สกมช. และ iCA ได้เริ่มจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกล้องวงจรปิดและจะมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ ความรู้ความเข้าใจ ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร็วๆ นี้ และจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง