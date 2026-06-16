3 วิธีใช้ Google ติดตามผลฟุตบอลโลก

Google ช่วยให้คุณติดตามและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026) ได้ง่ายยิ่งขึ้นทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะค้นหาตารางคะแนนล่าสุด หรือต้องการดูสรุปไฮไลท์แมตช์สำคัญ Search และแอป Gemini จะช่วยให้คุณไม่พลาดทุกช่วงเวลาของทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนี้
1. รับข้อมูลแบบเรียลไทม์บน Search
ตอนนี้ เมื่อคุณค้นหาเกี่ยวกับฟุตบอล คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น เช่น ภาพกราฟิกแสดงผลคะแนนสด รายชื่อผู้เล่น ตารางคะแนน ตารางประกบคู่แข่งขัน เรื่องราวต่างๆ และคอนเทนต์บนโซเชียล
ตัวอย่างเช่น หากคุณค้นหาแมตช์ระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ในระหว่างที่กำลังแข่งขันกันอยู่ คุณจะเห็นคะแนนของแต่ละทีม ตารางคะแนน และข้อมูลการแข่งขันอื่นๆ แบบเรียลไทม์ที่สามารถเลื่อนดูได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปักหมุดผลคะแนนสดของการแข่งขันไว้บนหน้าจอล็อกของอุปกรณ์ iOS หรือ Android ได้โดยการกดติดตามการแข่งขันหรือทีมที่ต้องการ ซึ่งคุณจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ทั้งก่อนและหลังการแข่งขันในแต่ละแมตช์
2. เจาะลึกทุกรายละเอียดด้วยโหมด AI (AI Mode) ใน Search
คุณสามารถใช้โหมด AI (AI Mode) ใน Search เพื่อถามคำถามที่ซับซ้อนเกี่ยวกับกฎกติกา ผู้เล่น ทีม และอื่นๆ อีกมากมาย สมมติว่าคุณอยากรู้เกี่ยวกับการจัดแผนการเล่นฟุตบอลแบบต่างๆ และสถานการณ์ที่โค้ชอาจเลือกใช้แผนเหล่านั้น คุณสามารถขอให้โหมด AI (AI Mode) สร้างภาพกราฟิกแบบอินเทอร์แอกทีฟที่ปรับแต่งให้ตรงกับคำถามของคุณโดยเฉพาะ ปัจจุบันความสามารถของ Generative UI เหล่านี้เปิดให้ใช้งานสำหรับสมาชิก Google AI Pro และ Ultra เท่านั้น และจะเปิดให้ทุกคนใช้งานได้ฟรีใน Search ในช่วงฤดูร้อนนี้
3. ยกระดับความเป็นแฟนบอลไปอีกขั้นด้วย Gemini
ปัจจุบัน แอป Gemini สามารถอ้างอิงข้อมูลการแข่งขันฟุตบอลสดและข่าวสารต่างๆ เพื่อรายงานผลคะแนนล่าสุด ไฮไลต์ ตารางคะแนน และอื่นๆ แบบเกาะติดสถานการณ์ สำหรับบางหัวข้อ Gemini สามารถสร้างองค์ประกอบภาพแบบใหม่ๆ ได้ เช่น สถิติ รูปภาพ และวิดีโอที่เน้นข้อมูลอัปเดตล่าสุดของการแข่งขันฟุตบอลต่างๆ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากคำตอบที่เป็นข้อความธรรมดาให้กลายเป็นศูนย์รวมข้อมูลการแข่งขันที่ดูมีชีวิตชีวาและเห็นภาพชัดเจน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถแปลงโฉมตัวเองเป็นนักเตะในทีมโปรดได้ด้วยเทมเพลต Nano Banana ใหม่ล่าสุด ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้แฟนๆ ได้นำตัวเองเข้าไปอยู่ในบรรยากาศการแข่งขันจริงๆ เพียงแค่อัปโหลดรูปภาพของคุณลงในฉากที่ปรับแต่งได้ คุณก็จะได้เห็นภาพตัวเองกำลังฉลองชัยชนะอยู่ในสนาม หรือทำประตูสุดสวยพร้อมกับสวมชุดประจำชาติหรือเสื้อแข่งอย่างเป็นทางการ เทมเพลตเหล่านี้จะเริ่มทยอยเปิดให้ใช้งานทั่วโลกใน Gemini ภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ โดยคุณสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่แท็บ “รูปภาพ” (Images) ใหม่บนเมนูนำทาง หรือจากหน้าจอหลักของ Gemini โดยคลิกที่สัญลักษณ์ + จากนั้นเลือก “สร้างรูปภาพ” (Create image) ในแถบพรอมต์
หากคุณเป็นสมาชิก Google AI Plus, Pro หรือ Ultra สามารถใช้ฟีเจอร์ Scheduled Actions (กำหนดเวลาสำหรับการดำเนินการ) ในแอป Gemini เพื่ออัปเดตสถานการณ์ด้วยการสรุปข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศในยามเช้า คุณสามารถปรับแต่งการสรุปข่าวประจำวันนี้ให้เน้นไปที่ทีมและผู้เล่นคนโปรดของคุณ จากนั้นระบบจะส่งการอัปเดตการแข่งขัน คะแนน และสรุปภาพรวมให้คุณโดยอัตโนมัติตามเวลาและความถี่ที่คุณเลือกไว้
สามารถตั้งค่าได้ง่ายๆ เพียงคลิกไปที่ “Settings” (การตั้งค่า) ใน Gemini จากนั้นเปิด “Scheduled actions” และไปที่เทมเพลตสรุปข่าวฟุตบอล นี่เป็นวิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดทุกช่วงเวลาของการแข่งขันในศึกฟุตอลโลก 2026 นี้