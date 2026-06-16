โทรปุ๊บ…เตือนปั๊บ! ทรู ขานรับมาตรการ กสทช. สกัดภัยมิจฉาชีพข้ามพรมแดน ชู "ทรู ไซเบอร์เซฟ" แจ้งเตือนสายเรียกเข้า +697 และ +698 ปกป้องลูกค้าจากมิจฉาชีพ

เตือนภัยเบอร์เสี่ยงจากต่างแดน ... ทรู ขานรับนโยบาย กสทช. เดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่องด้วยทรู ไซเบอร์เซฟ บริการปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับลูกค้าทรู ดีแทค ทรูออนไลน์ ฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องโหลดแอป
ล่าสุดเพิ่มระบบแจ้งเตือนสำหรับสายเรียกเข้าจากต่างประเทศที่ขึ้นต้นด้วยรหัส +697 และ +698 โดยระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนภัยขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์ รองรับสมาร์ทโฟนทุกรุ่น ทั้ง iOS และ Android ของลูกค้าควบคู่กับหมายเลขนั้น ๆ ในทันที เพื่อเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดก่อนตัดสินใจรับสาย ซึ่งถือเป็นการสกัดกั้นกลโกงของมิจฉาชีพที่มักใช้การโทรจากต่างประเทศเข้ามาหลอกลวงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทรู ไซเบอร์เซฟ ยังได้ดำเนินมาตรการปกป้องลูกค้าอย่างรอบด้านและครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนลิงก์และสายเรียกเข้า การบล๊อกสายเรียกเข้าและ SMS การติดตามเฝ้าระวังเว็บไซต์หลอกลวง รวมถึงการแจ้งเตือนภัยไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ อย่างทันท่วงที ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้และความตระหนักรู้แก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ และเสริมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าสามารถใช้งานบนโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยในทุกมิติ
นอกจากนี้ยังมี บริการ 9777 Scam Report ให้ประชาชนแจ้งบล็อกสายมิจฉาชีพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง อีกด้วย