Insta360 เปิดตัว 'Luna Ultra' กิมบอล 8K เซ็นเซอร์ 1 นิ้ว ทำงานกับ Leica

Insta360 ขยายเซกเมนต์ใหม่ด้วย Luna Ultra กล้องกิมบอลเรือธงรุ่นแรกที่พัฒนาร่วมกับ Leica ณ ชูจุดเด่นการผสานระบบออปติกระดับโปรเข้ากับเทคโนโลยีกันสั่นและ AI ในดีไซน์กะทัดรัด ตอบโจทย์ทั้งครีเอเตอร์สายไลฟ์สไตล์และงานโปรดักชันยุคใหม่ เปิดราคาไทยเริ่มต้น 23,999 บาท
Insta360 Luna Ultra มากับเซ็นเซอร์ขนาด 1 นิ้ว ความละเอียดสูงระดับ 8K จับคู่กับเลนส์ Leica Summicron พร้อมเสริมทัพด้วยเลนส์เทเลโฟโต้เซ็นเซอร์ขนาด 1/1.3 นิ้ว, รูรับแสง F2.0 รองรับการปรับเอฟเฟกต์โบเก้ที่เป็นธรรมชาติได้ถึง 5 ระดับ และสามารถซูมได้สูงสุด 12 เท่า โดยซูมแบบไม่สูญเสียความละเอียดภาพ หรือ Lossless ได้สูงสุด 6 เท่า
Max Richter รองประธานฝ่ายการตลาดและผู้ร่วมก่อตั้ง Insta360 กล่าวว่า Luna Ultra คือก้าวแรกของ Insta360 ในตลาดกล้องกิมบอล ซึ่งต่อยอดจากความเชี่ยวชาญด้านระบบภาพที่เรามีมาอย่างยาวนาน เราเชื่อว่าตลาดพร้อมสำหรับมาตรฐานใหม่ ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดกว่าเดิม ประสิทธิภาพเหนือกว่า และมอบประสบการณ์ใช้งานที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น
มากับฟีเจอร์วิดีโอและภาพนิ่งระดับภาพยนตร์ รองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุด 8K 30fps ในมาตรฐาน Dolby Vision และ 10-bit I-Log ให้ช่วงไดนามิก (Dynamic Range) กว้างถึง 14 สต็อป ช่วยเก็บรายละเอียดไฮไลท์และเงาได้อย่างครบถ้วนเพื่อการเกรดดิ้งสีระดับมืออาชีพ
ภายในขับเคลื่อนด้วยชิป Triple AI พร้อมโหมด PureVideo ที่ช่วยลดสัญญาณรบกวน (Noise) และเพิ่มความสว่างสำหรับการถ่ายทำในที่แสงน้อย (รองรับสูงสุด 4K 60fps) ถ่ายภาพนิ่งความละเอียดสูงด้วยโหมด UltraPhotos ที่ 37 ล้านพิกเซล และภาพพาโนรามาความละเอียดสูงถึง 200 ล้านพิกเซล (Scenic Panorama)
ตัวกล้องได้รับการออกแบบมาให้พกพาง่ายด้วยน้ำหนักเบาเพียง 200 กรัม หน้าจอ OLED ขนาด 2 นิ้วแบบถอดแยกได้เป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรม รองรับการส่งสัญญาณภาพความละเอียด HD ไกลสูงสุด 20 เมตร ช่วยให้สามารถควบคุมกล้องและจัดเฟรมจากระยะไกลได้อย่างอิสระ เหมาะสำหรับการถ่ายทำแบบ Solo Creator
ด้านระบบกันสั่นเป็นแบบ 3 แกน (3-Axis Mechanical Gimbal) ทำงานร่วมกับระบบกันสั่นอิเล็กทรอนิกส์ (EIS) เสริมด้วยเทคโนโลยี Deep Track 5.0 ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถติดตามวัตถุได้อย่างแม่นยำ ทั้งการจับภาพกลุ่ม การซูมแบบแอ็คทีฟ และการจัดเฟรมอัจฉริยะ
นอกจากนี้ Luna Ultra มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 1550mAh ใช้งานได้นานสูงสุด 4 ชั่วโมง รองรับระบบชาร์จเร็ว ชาร์จได้ 80% ภายใน 23 นาที มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัว 47GB และใส่ microSD Card เพิ่มได้สูงสุด 1TB
Insta360 Luna Ultra เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ผ่านช่องทาง Insta360 Brandshop ทุกสาขา, ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และช่องทางออนไลน์ Shopee และ TikTok Store แบ่งออกเป็น 2 ชุดคือ Standard Bundle ราคา 23,999 บาท และ Creator Bundle ราคา 29,999 บาท