ทรูชี้ ยิ่ง AI ฉลาดขึ้น องค์กรยิ่งต้องรับผิดชอบข้อมูลมากขึ้น ชู Data Privacy เป็นเข็มทิศ

ในยุคที่ AI กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของการทำงาน องค์กรจำนวนมากอาจตั้งคำถามว่า “จะใช้ AI อย่างไรให้เร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” แต่สำหรับคุณมนตรี สถาพรกุล หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น คำถามที่สำคัญกว่านั้นคือ “จะใช้ AI อย่างไรให้ถูกต้อง ปลอดภัย โปร่งใส และสร้างความไว้วางใจได้ในระยะยาว” ในงาน SCBX AI Outlook 2026: The Age of Abundant Intelligence ภายใต้หัวข้อ “Beyond the Hype: Abundant Intelligences at Work” คุณมนตรี สะท้อนมุมมองจากภาคธุรกิจว่า เมื่อ AI เริ่มเข้ามาอยู่ในทุกบริบทของการทำงาน ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ความพร้อมขององค์กรในการกำกับดูแลข้อมูล การยกระดับคน และการสร้างวัฒนธรรมการใช้ AI อย่างรับผิดชอบ ตั้งแต่ระดับพนักงาน องค์กร ไปจนถึง Ecosystem ดิจิทัลที่เชื่อมโยงสู่ระดับประเทศ
จาก AI User สู่ AI Orchestrator: คนต้องไม่ใช่แค่ “ใช้ AI เป็น” แต่ต้อง “กำกับ AI ได้”
ในมุมมองของทรู การอัปสกิลพนักงานในยุค AI ไม่ได้หมายถึงการสอนให้คนรู้จักใช้เครื่องมือใหม่เท่านั้น แต่ต้องยกระดับบทบาทจากการเป็น AI User ไปสู่การเป็น AI Orchestrator หรือผู้ที่เข้าใจว่าจะตั้งโจทย์อย่างไร ใช้ข้อมูลอะไร ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด สร้างคุณค่าอย่างไร และจะตรวจสอบผลลัพธ์ของ AI อย่างไรให้เหมาะสมกับบริบทงานของตนเอง
คุณมนตรี เน้นว่า AI ควรถูกวางบทบาทเป็น Decision Support ไม่ใช่ Decision Maker เพราะแม้ AI จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูล แนะนำทางเลือก เพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับการตัดสินใจ และลดข้อจำกัดในการทำงานได้ แต่การตัดสินใจสุดท้ายยังต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของมนุษย์ โดยเฉพาะในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อคน ลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือขององค์กร
นี่คือเหตุผลที่แนวคิด Human-in-the-Loop กลายเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ มนุษย์ต้องยังอยู่ในวงจรของการตั้งโจทย์ ตรวจสอบ ตีความ และตัดสินใจ เพื่อป้องกันความผิดพลาด อคติ การใช้ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์ หรือผลลัพธ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ เพราะในท้ายที่สุด AI อาจช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น แต่ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ยังเป็นของมนุษย์เสมอ
Responsible AI คือหน้าที่ของทุกคน: เริ่มจาก Privacy by Design ก่อน Security และ Functionality
สำหรับทรู การใช้ AI อย่างรับผิดชอบไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน เพราะคำว่า “ใช้ AI” ไม่ได้หมายถึงการใช้แชตบอตหรือเครื่องมืออัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการนำระบบ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน การต่อยอด AI เพื่อสร้างบริการใหม่ การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมใหม่ และการเชื่อม AI เข้ากับระบบนิเวศที่ใหญ่ขึ้น
หัวใจสำคัญจึงต้องเริ่มจาก Privacy by Design ตั้งแต่ต้นทาง ก่อนจะนำ AI เข้ามาใช้ องค์กรต้องตอบให้ได้ก่อนว่า ใช้ข้อมูลอะไร ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ข้อมูลนั้นสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ระบบสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ และสามารถอธิบายได้หรือไม่ว่า AI ทำงานอย่างไร จากนั้นจึงตามด้วยมิติของ Security และ Functional Requirement เพื่อให้เทคโนโลยีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ
ทรู จึงเริ่มจากการวางกรอบในระดับนโยบายองค์กร โดยใช้หลัก Data Privacy เป็นพื้นฐานในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลและ AI ก่อนแปลงไปสู่แนวปฏิบัติ ขั้นตอน และ guideline ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ทุกทีมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในบริบทของตนเอง ทั้งในการทำงานภายใน การให้บริการลูกค้า และการพัฒนาธุรกิจใหม่ หลักคิดนี้สะท้อนว่า AI ไม่ใช่สิ่งที่องค์กร “ซื้อมาแล้วใช้ได้เลย” แต่ต้องถูกออกแบบให้สอดคล้องกับ Responsible Business ตั้งแต่วันแรก
จากมาตรฐานภายใน สู่บทบาท AI Enabler ระดับประเทศ
ในภาพใหญ่ ทรู มองว่าการสร้างความพร้อมด้าน AI ภายในองค์กรเป็นจุดเริ่มต้นของบทบาทที่ใหญ่กว่านั้นในระดับประเทศ เพราะในฐานะบริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่มี connectivity ครอบคลุมทั่วไทย ทรูไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้ AI แต่ยังเป็นหนึ่งใน enabler สำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล ที่จะทำให้ AI, cloud, digital utility และบริการอัจฉริยะต่างๆ สามารถเชื่อมต่อถึงผู้คน ธุรกิจ และสังคมได้ในวงกว้าง
“เมื่อเครื่องมือ AI จำนวนมากวิ่งอยู่บน connectivity และ ecosystem ดิจิทัลของทรู ความน่าเชื่อถือของโครงสร้างพื้นฐาน จึงไม่ได้วัดจากความเร็วหรือความครอบคลุมเท่านั้น แต่ต้องวัดจากความสามารถในการดูแลข้อมูล ความปลอดภัย ความโปร่งใส และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบด้วย ทรู จึงต้องเริ่มจากภายในองค์กรก่อน ทั้งในด้านนโยบาย การกำกับดูแล การอัปสกิลพนักงาน และการสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจว่า AI จะสร้างคุณค่าได้จริงก็ต่อเมื่อใช้อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ” คุณมนตรี กล่าว
ในยุค Abundant Intelligence องค์กรที่พร้อมที่สุดอาจไม่ใช่องค์กรที่มี AI มากที่สุด หรือใช้ AI ได้เร็วที่สุด แต่คือองค์กรที่รู้ว่าจะใช้ AI อย่างไรให้ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ปลอดภัย และมีมนุษย์เป็นผู้กำกับอย่างมีความรับผิดชอบ เพราะก่อนที่ AI จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ AI ต้องเริ่มจากการเป็นเทคโนโลยีที่ผู้คนไว้วางใจได้ และสำหรับทรู ความไว้วางใจนั้นเริ่มจากภายในองค์กร ก่อนขยายสู่ลูกค้า ecosystem และอนาคตดิจิทัลของประเทศไทย