AIS จับมือกรมประชาสัมพันธ์ เปิดสารคดีเฉลิมพระเกียรติ "พัชรกิติยาภา เจ้าฟ้าของปวงประชา" บน AIS PLAY

เอไอเอส ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติเรื่อง "พัชรกิติยาภา เจ้าฟ้าของปวงประชา" บนแพลตฟอร์มสตรีมมิง AIS PLAY เปิดให้ประชาชนทุกเครือข่ายรับชมได้ฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ความร่วมมือครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านสื่อสารองค์กร เอไอเอส และ นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เผยแพร่สารคดีดังกล่าว
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี กล่าวว่า “กรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่นำเรื่องราวอันทรงคุณค่าไปสู่ประชาชนให้กว้างที่สุด การร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีแพลตฟอร์มเข้าถึงคนทั้งประเทศช่วยให้สารคดีชุดนี้ไปถึงทุกครัวเรือนได้เร็วและทั่วถึง ดิฉันต้องการให้คนไทยทุกคนได้ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และได้เห็นแบบอย่างการทรงงานเพื่อประชาชนของพระองค์ การเปิดให้รับชมฟรีทุกเครือข่ายคือการทำให้ทุกครอบครัวเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม"
จุดเด่นของความร่วมมือคือการเปิดให้รับชมฟรีทุกเครือข่าย ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าเอไอเอส ประชาชนทั่วประเทศเข้าถึงได้ผ่าน 3 ช่องทาง ทั้งแอปพลิเคชัน AIS PLAY เว็บไซต์ และกล่อง AIS PLAYBOX รับชมได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งบนมือถือและจอโทรทัศน์ที่บ้าน
นางสายชล ทรัพย์มากอุดม กล่าวว่า “เอไอเอสน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการเผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดนี้ ผ่านศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและแพลตฟอร์ม AIS PLAY เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการถ่ายทอดพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าสู่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเครือข่ายสามารถรับชมได้อย่างสะดวกและทั่วถึง”
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "พัชรกิติยาภา เจ้าฟ้าของปวงประชา" จัดทำโดยกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ถ่ายทอดพระประวัติและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยในหลายด้าน ด้วยพระเมตตาและพระปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อประชาชน
ประชาชนรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ "พัชรกิติยาภา เจ้าฟ้าของปวงประชา" ได้ฟรีทุกเครือข่ายผ่าน AIS PLAY ทั้งทางแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และกล่อง AIS PLAYBOX ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป