LINE MAN ประเดิมวันแรก “ไทยช่วยไทย พลัส” คาดออเดอร์เพิ่ม 2 เท่า

LINE MAN Wongnai ประกาศความพร้อมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” (60/40) ประเดิมเปิดสิทธิ์สั่งเดลิเวอรีวันแรก มีร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดกว่า 50,000 ร้าน อัดโปรโมชันส่วนลดเพิ่มเติมสูงสุด 5,000 บาทตลอดโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569 ตั้งเป้าผลักดันยอดคำสั่งซื้อเติบโตขึ้น 2 เท่า
จากรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการคนละครึ่ง พลัส ในปีที่ผ่านมา พบว่า LINE MAN สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดในฐานะแพลตฟอร์มยอดนิยมของร้านค้าและผู้บริโภค โดยร้านค้าเลือกขายบน LINE MAN คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 65% ของร้านค้าทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ ขณะเดียวกันมีสัดส่วนมูลค่าการใช้จ่าย คิดเป็นกว่า 63% ของยอดใช้จ่ายรวมผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรีทั้งหมด และมียอดสั่งซื้อสะสมรวมกว่า 12 ล้านออเดอร์ตลอดระยะเวลาโครงการที่ผ่านมา
นายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai กล่าวว่า ข้อมูลจากโครงการคนละครึ่ง พลัส ในปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าโครงการภาครัฐร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัล สามารถสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยร้านค้าที่เข้าร่วมมียอดขายเดลิเวอรีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าในช่วงโครงการ และยังคงรักษาอัตราการเติบโตต่อเนื่องได้ถึง 2 เท่าแม้โครงการจะสิ้นสุดลงไปแล้ว
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ต่างจังหวัดอย่างเห็นได้ชัด โดย 5 จังหวัดที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายเดลิเวอรีสูงสุด ได้แก่ จันทบุรี (เติบโตสูงที่สุดถึง 9 เท่า), หนองบัวลำภู, อุตรดิตถ์, อุดรธานี และเชียงราย ตามลำดับ ขณะที่กรุงเทพฯ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 4 เท่า
ในด้านพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า "ชาไทย" ครองแชมป์เมนูที่มียอดสั่งซื้อสูงที่สุดในโครงการที่ผ่านมา โดยทาง LINE MAN ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ร้านกูโรตีชาชัก ท่าอิฐ ในการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Upskill & Reskill) ซึ่งสถิติชี้ชัดว่าร้านค้าที่ผ่านการอบรมทักษะการตลาดออนไลน์มียอดขายเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 6.3 เท่า ช่วยลดต้นทุนและบริหารจัดการร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อตอบรับการเปิดตัวโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" (60/40) ในวันแรก LINE MAN ได้เตรียมงบประมาณสนับสนุนเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อย โดยมอบส่วนลดรวมสูงสุด 5,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN ชำระเงินร่วมกับแอปพลิเคชันเป๋าตัง
ไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่วนลดทันที ใส่โค้ด “LMPLUS” รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท สำหรับออเดอร์ในโครงการ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) คูปองแพ็กเกจส่วนลดรวมสูงสุด 5,000 บาท ประกอบด้วยคูปองส่วนลดค่าอาหารมูลค่ารวมสูงสุด 3,950 บาท และส่วนลดสำหรับบริการอื่นๆ (เช่น LINE MAN RIDE / MESSENGER) มูลค่ารวมสูงสุด 1,050 บาท (คูปองมีอายุใช้งาน 30 วัน และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ 60/40 ของรัฐพร้อมกันในออเดอร์เดียวได้)
LINE MAN มั่นใจว่า ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลในครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และยกระดับขีดความสามารถของร้านอาหารรายย่อยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล