Cisco เปิดตัว Cloud Control ศูนย์คุมเน็ตเวิร์กอัจฉริยะ ผสมพลังมนุษย์เข้ากับ AI

ซิสโก้ (Cisco) เปิดตัว Cisco Cloud Control ชูศูนย์บัญชาการอัจฉริยะที่รวมพลังการทำงานของผู้ดูแลระบบที่เป็นมนุษย์ เข้ากับเอเจนต์ AI ที่ไว้ใจได้ ย้ำอีก 3-5 ปีบทบาทของระบบเครือข่ายองค์กรกำลังเปลี่ยนจากตัวเชื่อมต่อมาเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ส่วนหนึ่งเพราะการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร หรือระหว่างเอเจนต์กับเอเจนต์ เป็นสิ่งที่เครือข่ายแบบดั้งเดิมไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับเลยแม้แต่น้อย
เบน ดอว์สัน (Ben Dawson) ประธาน Cisco APJC กล่าวว่าในช่วง 3 ถึง 5 ปีข้างหน้านี้ เครือข่ายองค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) กำลังจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะพลิกโฉมทุกสิ่งด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์ (AI) บทบาทของระบบเครือข่ายจะไปไกลกว่าชั้นการเชื่อมต่อหรือ Connectivity layer แบบเดิม แต่จะถูกยกระดับให้กลายเป็น "สินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ" ที่มีความสำคัญระดับสูงสุด
"การเข้ามาของ AI ในอนาคตอันใกล้จะไม่ได้เป็นเพียงแค่การปรับปรุงระบบเครือข่ายธรรมดา แต่จะเรียกร้องความคล่องตัวขั้นสุดยอด เพื่อรองรับคลื่นลูกใหม่ของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ตั้งแต่การสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงการติดตั้ง IoT ระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วทั้งภูมิภาค"
ดอว์สันอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้นำมาซึ่งรูปแบบทราฟฟิกข้อมูลใหม่ๆ ซึ่งท้าทายขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นทราฟฟิกแบบทแยงข้าง east-west, บนลงล่าง north-south, การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร (Machine-to-machine) หรือแม้แต่ระหว่างเอเจนต์กับเอเจนต์ (Agent-to-agent) ซึ่งเป็นสิ่งที่เครือข่ายแบบดั้งเดิมไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับเลยแม้แต่น้อย
ดังนั้น เมื่อโครงสร้างพื้นฐานก้าวล้ำไปอีกขั้น ความปลอดภัยจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญขั้นวิกฤต โดยระบบเครือข่ายจะต้องทำหน้าที่เป็นทั้งด่านแรกและด่านสุดท้ายของการป้องกัน เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเอเจนต์ AI และสร้างความสามารถในการมองเห็นภาพรวมของสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลทั้งหมดได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
"โอกาสแห่งอนาคตที่มาพร้อมกับโมเดลการทำงานแบบ AgenticOps นั้นเป็นสิ่งที่จะเปิดกว้างในระดับสากล และเรากำลังจะได้เห็นการนำโมเดลนี้ไปใช้งานอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความได้เปรียบในทุกภาคอุตสาหกรรม"
เพื่อตอบสนองต่อเทรนด์โลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซิสโก้ได้เปิดตัว Cisco Cloud Control ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ (Single Management Plane) ที่จะเข้ามาหลอมรวมพลังของผู้ดูแลระบบ (มนุษย์) และเอเจนต์ AI ที่น่าเชื่อถือ ให้ทำงานร่วมกันบนเลเยอร์ข้อมูลและบริบทเดียวกันอย่างราบรื่น ผู้ใช้งานสามารถล็อกอินเพียงครั้งเดียวเพื่อมองเห็นข้อมูลทั้งหมด ทั้งระบบเครือข่าย ความปลอดภัย และการประมวลผล
จีทู พาเทล (Jeetu Patel) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Cisco ได้กล่าวถึงจุดเปลี่ยนสำคัญนี้ว่าเอเจนต์ AI สามารถคิดวิเคราะห์และดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วระดับ software speed ซึ่งสิ่งนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างเกี่ยวกับวิธีที่โลกขยายระบบ บริหารจัดการ และปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
***Cisco Cloud Control มนุษย์เป็นผู้ควบคุมสูงสุด
Cisco Cloud Control ถูกวางตัวให้เป็นเสมือนศูนย์บัญชาการอัจฉริยะที่หลอมรวมพลังการทำงานของผู้ดูแลระบบที่เป็นมนุษย์ เข้ากับเอเจนต์ AI ที่ไว้ใจได้ แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการบริหารจัดการเพียงหนึ่งเดียว (Single Management Plane) ที่เชื่อมโยงข้อมูลมหาศาลข้ามโดเมน ทั้งระบบเครือข่าย ความปลอดภัย และการสังเกตการณ์ระบบเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ
สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือ ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวเพื่อมองเห็นภาพรวมของระบบนิเวศทั้งหมด โดยทั้งมนุษย์และเพื่อนร่วมงานดิจิทัลอย่าง AI จะทำงานร่วมกันบนเลเยอร์ข้อมูล (Data Layer) และบริบทเดียวกัน
จีทู พาเทล ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของซิสโก้ ตอกย้ำว่าเอเจนต์ AI สามารถคิดวิเคราะห์และลงมือทำด้วยความเร็วระดับซอฟต์แวร์ ซึ่งจะเปลี่ยนวิถีการขยายระบบและการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานไปตลอดกาล โดยที่มนุษย์ยังคงกุมบังเหียนอำนาจการควบคุมสูงสุด
นวัตกรรมนี้ยังปลดล็อกขีดจำกัดเดิม ๆ ด้วยการอนุญาตให้ลูกค้าสามารถสร้างแอปพลิเคชันและเอเจนต์ของตนเองได้ง่าย ๆ โดยใช้ "ภาษาธรรมชาติ" สั่งการโดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม ผ่านฟีเจอร์ระดับโลกอย่าง Cloud Control Studio ที่ฝังแพลตฟอร์มเอเจนต์อัจฉริยะ OpenAI Codex ไว้ภายใน พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอกและอีโคซิสเต็มชั้นนำมากกว่า 50 รายการ เช่น AWS, Google Cloud, Microsoft และ Slack
ขุมพลังเบื้องหลังความฉลาดขั้นสุดนี้คือการผสมผสานโมเดล AI ระดับแถวหน้าเข้ากับ Deep Network Model ของ Cisco ที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลการดำเนินงานด้านระบบเครือข่ายที่ Cisco ย้ำว่าได้สั่งสมมานานกว่า 40 ปี ทำให้เกิด "เอเจนต์ AI ที่น่าเชื่อถือ" (Trusted Agents) ที่สามารถปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติตั้งแต่การรับสัญญาณเตือน การวิเคราะห์หาสาเหตุ การทดสอบ ไปจนถึงการลงมือแก้ไขปัญหาจนระบบกลับมาเป็นปกติผ่านกลไกลูปของเอเจนต์ (Agentic Loop)
เพื่อให้การทำงานร่วมกันไร้รอยต่อ Cisco ยังได้นำเสนอ Cisco AI Canvas พื้นที่ทำงานแบบ Generative ที่รองรับผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน ฟีเจอร์นี้เปิดโอกาสให้มนุษย์และ AI ร่วมมือกันวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยบริบทของข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้เสมอแม้จะมีการเปลี่ยนกะทำงาน หมดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือการทำงานซ้ำซ้อนอย่างสิ้นเชิง
ในด้านความปลอดภัย Cisco ประกาศยกระดับการป้องกันไปสู่มิติใหม่ด้วยนวัตกรรม Live Protect ที่ทำหน้าที่เสมือน "ระบบภูมิคุ้มกันดิจิทัล" ประจำโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนี้สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์จากช่องโหว่ใหม่ได้ทันทีในขณะที่ระบบกำลังทำงานอยู่ โดยไม่ต้องรีบูต ไม่ต้องอัปเกรด และไม่มีระบบล่ม ซึ่งพร้อมใช้งานแล้วบนสวิตช์ระดับองค์กรและเตรียมขยายสู่เราเตอร์ที่มีความปลอดภัยสูงในอนาคตอันใกล้
และเมื่อเอเจนต์ AI กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกำลังคน นโยบายความปลอดภัยจึงถูกยกระดับภายใต้แนวคิดสุดล้ำ คือการ ‘ปกป้องเอเจนต์จากโลกภายนอก’ และ ‘ปกป้องโลกภายนอกจากเอเจนต์’ ซิสโก้ได้ประกาศยกระดับโซลูชัน Zero Trust สำหรับเอเจนต์และ Agentic SOC เพื่อให้มั่นใจว่าเอเจนต์เหล่านี้จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสามารถตอบสนองต่อปัญหาได้ด้วยความเร็วระดับเครื่องจักร
อีกหนึ่งภัยคุกคามระดับโลกที่ซิสโก้ก้าวล้ำหน้าไปก่อนใครคือ การโจมตีแบบ "ดักเก็บข้อมูลวันนี้ เพื่อไปถอดรหัสในวันหน้า" (Harvest now, decrypt later) ที่แฮกเกอร์รอคอยการมาถึงของคอมพิวเตอร์ควอนตัม ซิสโก้รับมือปัญหานี้อย่างเฉียบขาดด้วยการประกาศให้เราเตอร์ สวิตช์ และไฟร์วอลล์รุ่นใหม่ทั้งหมด มาพร้อมกับระบบการบูตที่ปลอดภัยจากเทคโนโลยีควอนตัมตั้งแต่เริ่มต้น
เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด ซิสโก้ได้นำเสนอบริการประเมินความพร้อม Quantum Ready Assessments และ Cisco IQ ที่รวมเข้ากับ Cloud Control อย่างสมบูรณ์ ระบบส่งมอบบริการสนับสนุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้จะช่วยประเมินและระบุสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงสุด เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างความยืดหยุ่นและการฟื้นตัวในระยะยาวได้ทันท่วงที
ทั้งหมดนี้ Cisco มีแผนเตรียมเปิดให้โลกสัมผัสประสบการณ์แห่งอนาคตนี้พร้อมกันในเดือนกรกฎาคม 2569.