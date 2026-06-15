AIS - ตำรวจไซเบอร์ สกัดขบวนการส่ง SMS ปลอมหลอกประชาชนย่านบางกระดี่

AIS เดินหน้าร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (CCIB) สนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิคและการวิเคราะห์ด้านโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนการสืบสวนและติดตามขบวนการมิจฉาชีพ ที่ใช้อุปกรณ์สถานีฐานปลอม หรือ False Base Station (FBS) ส่งข้อความ SMS ปลอมแอบอ้างชื่อผู้ส่งเป็นขององค์กรที่น่าเชื่อถือ หลอกให้ประชาชนกดลิงก์ปลอมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงิน โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถเข้าจับกุมผู้กระทำผิดได้ในพื้นที่ย่านบางกระดี่ 28 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปดำเนินคดีและขยายผลต่อไป
การดำเนินการดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง AIS และตำรวจไซเบอร์ในการติดตามพฤติกรรมการกระทำผิด รวบรวมข้อมูลเชิงเทคนิค และสนับสนุนเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การตรวจพบการใช้งานอุปกรณ์ False Base Station (FBS) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ผิดกฎหมายที่ถูกนำมาใช้ส่งข้อความ SMS ปลอมแอบอ้างชื่อผู้ส่งขององค์กรที่น่าเชื่อถือ อาทิ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน หรือภาคธุรกิจต่าง ๆ พร้อมข้อความลวงในลักษณะ “คะแนนสะสมใกล้หมดอายุ” หรือเชิญชวนให้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อหลอกให้ผู้รับกดลิงก์ไปยังเว็บไซต์ปลอมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงิน โดยอุปกรณ์ที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้มีศักยภาพในการส่งข้อความปลอมครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้างและเข้าถึงประชาชนจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเทคนิคการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตำรวจไซเบอร์และ AIS ขอย้ำเตือนว่า ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ หน่วยงานภาครัฐ ธนาคารหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ จะไม่ส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลทางการเงินผ่าน SMS โดยตรง และขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังต่อข้อความที่มีลักษณะเร่งรัดให้ดำเนินการ อ้างสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือแนบลิงก์ให้กดดำเนินการ โดยควรตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ ทุกครั้งก่อนดำเนินการใดๆ
AIS ยังคงเดินหน้าร่วมมือกับตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิคในการสืบสวน ขยายผล และปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ พร้อมยกระดับมาตรการสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยดิจิทัล เพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับคนไทยทุกคน