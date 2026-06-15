ทรู ชูศักยภาพโครงข่าย เชื่อมต่อประสบการณ์ท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะและบริการดิจิทัล ยกระดับประสบการณ์การสื่อสารไร้รอยต่อให้แก่คู่ค้า ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก หรือ ‘Connected Wellness Destination’ ผ่านเวที Thailand Travel Mart Plus 2026 (TTM+ 2026) งานส่งเสริมการขายและเจรจาธุรกิจการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 10–12 มิถุนายน 2569 ภายใต้แนวคิด “Healing is the New Luxury”
โดยทรูได้มอบ True Tourist SIM แก่ Buyer ต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารและการเชื่อมต่อดิจิทัลตลอดการเดินทางในประเทศไทย พร้อมเสริมศักยภาพโครงข่ายในพื้นที่จัดงานด้วยรถสถานีฐานเคลื่อนที่ หรือ Cell on Wheels (COW) เพื่อเพิ่มความเสถียรของสัญญาณ รองรับการใช้งานของผู้เข้าร่วมงานและคู่ค้าระดับนานาชาติ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching เพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลกับโอกาสทางธุรกิจ และต่อยอดเครือข่ายพันธมิตรท่องเที่ยวระดับสากล
มุ่งสู่ "Connected Wellness Destination"
ชารัด เมห์โรทรา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "งาน Thailand Travel Mart Plus เป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากทั่วโลก และสร้างโอกาสใหม่ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะในยุคที่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกำลังเติบโต และนักเดินทางให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ราบรื่น ปลอดภัย และเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา ทรูเชื่อว่า โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เสถียร และเชื่อถือได้ คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลก”
“บทบาทของทรูในครั้งนี้ คือการนำศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะและบริการดิจิทัลมาร่วมยกระดับประสบการณ์ของทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผ่านการสื่อสารที่ไร้รอยต่อ ตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย ไปจนถึงการเชื่อมต่อบริการต่าง ๆ หลังการเดินทาง เรามองว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็น ‘Connected Wellness Destination’ หรือจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งทรูพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางที่มีคุณภาพ น่าประทับใจ และเชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อย่างแท้จริง”
เสริมแกร่งระบบสื่อสาร ต้อนรับคู่ค้าจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อมอบประสบการณ์การสื่อสารที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดการจัดงาน ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้:
สนับสนุน True Tourist SIM Card: ให้แก่ Buyer จากต่างประเทศ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและติดต่อสื่อสารได้อย่างไม่มีสะดุดตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทย
โมบายล์ชุมสายเคลื่อนที่ (COW): ส่งรถขยายสัญญาณสื่อสารเข้าประจำการในพื้นที่จัดงาน เพื่อรองรับความต้องการใช้งานดาต้าที่หนาแน่นและสร้างความมั่นใจในความเสถียรของสัญญาณ
ร่วมกิจกรรม Business Matching: เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือทางเทคโนโลยีและต่อยอดเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับนานาชาติ รวมถึงสำรวจโอกาสในการพัฒนาโซลูชั่นด้านการเชื่อมต่อสำหรับนักท่องเที่ยวในอนาคต
TTM+ 2026 นับเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากทั่วโลก พร้อมนำเสนอทิศทางและแนวโน้มใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ผ่านกิจกรรมเจรจาธุรกิจ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเวทีเสวนา TTM Talk ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยในตลาดโลก
ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและนวัตกรรมด้านการสื่อสาร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และสร้างประสบการณ์การเดินทางที่เชื่อมต่อได้อย่างไร้รอยต่อสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก