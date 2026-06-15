MrBeast สร้างประวัติศาสตร์ 500 ล้านซับ เปิดเส้นทางจากเด็กป่วยสู่ยูทูบเบอร์อันดับ 1

จิมมี่ โดนัลด์สัน (Jimmy Donaldson) หรือที่รู้จักกันในชื่อ "มิสเตอร์บีสต์" (MrBeast) ได้สร้างประวัติศาสตร์บนยูทูบ (YouTube) อีกครั้ง ด้วยการเป็นครีเอเตอร์รายบุคคลคนแรกในโลกที่คว้าสถิติสมาชิก 500 ล้านซับสไครเบอร์ (Subscribers) โดยปัจจุบันอยู่ที่เกิน 500,001,900 สับตะไคร้แล้วเรียบร้อย
MrBeast ถ่ายทอดสดช่วงเวลาสำคัญให้ผู้ชมกว่า 600,000 คนรับชมพร้อมกันตั้งแต่ 12 มิถุนายน 2026 โดยซีอีโอ YouTube อย่าง "นีล โมฮาน" (Neal Mohan) ได้มอบรางวัล Play Button รูปเสือดำสีเงินเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ไม่มีใครทำได้มาก่อนนี้ด้วย
เส้นทางชีวิตและจุดเริ่มต้นของ MrBeast หรือ James Stephen "Jimmy" Donaldson ไม่ได้สวยหรูตลอดเวลา จากวันเกิด 7 พฤษภาคม 1998 ที่รัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา หนุ่ม Jimmy เติบโตในเมืองกรีนวิลล์ นอร์ธแคโรไลนา โดยเป็นลูกคนที่สองจากสามคน พ่อแม่หย่ากันเมื่อ Jimmy อายุ 9 ขวบ และ Jimmy ถูกเลี้ยงดูโดยคุณแม่ "Sue Donaldson" เป็นหลัก
ชีวิตวัยเด็กของ Jimmy มีการย้ายบ้านบ่อยเพราะงานของพ่อแม่ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ Jimmy เองเคยเล่นเบสบอลแต่ต้องหยุดเพราะโรค Crohn’s disease หรือโรคโครห์น ที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งมักทำให้ Jimmy ทรมานจากการปวดเกร็งช่องท้องมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น
Jimmy เริ่มสนใจ YouTube ตั้งแต่อายุ 11-13 ปี จากที่อัปโหลดวิดีโอแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2012 ภายใต้ชื่อช่อง MrBeast6000 (ต่อมาเปลี่ยนเป็น MrBeast) เนื้อหาในช่วงแรกเป็นวิดีโอแคสต์เกม Let's Play เกมอย่าง Minecraft และ Call of Duty รวมถึงวิดีโอวิเคราะห์รายได้ของ YouTuber คนอื่นๆ และคอมเมนต์ดราม่าในวงการ โดย Jimmy แทบไม่ปรากฏตัวในกล้องมากนักในช่วงนั้น
หลังจบการศึกษาจาก Greenville Christian Academy ในปี 2016 หนุ่ม Jimmy ลงเรียนต่อได้เพียง 2 สัปดาห์ก็ลาออกเพื่อทุ่มเทกับ YouTube เต็มตัว แม่ของ Jimmy ต่อต้านและไล่ Jimmy ออกจากบ้านชั่วคราวเพราะเห็นว่า “หมกมุ่นเกินไป” แต่ Jimmy ศึกษาอัลกอริทึม YouTube อย่างหนักหน่วงเป็นเวลาหลายปี โดยเชื่อว่าสามารถสร้างเนื้อหาที่ “ไวรัล” ได้
***เติบโตสู่ความสำเร็จระดับโลก
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2017 ด้วยวิดีโอชื่อ I Counted to 100,000 ซึ่ง Jimmy ใช้เวลาถ่ายทำเกือบ 40 ชั่วโมง โดยเร่งความเร็วบางส่วน วิดีโอนี้ทำให้ช่องเติบโตอย่างรวดเร็ว จากนั้น Jimmy ก็พัฒนาสไตล์ โดยวาง signature เฉพาะตัวไว้ที่ความท้าทายสุดโต่ง การแจกเงินและของรางวัลครั้งใหญ่ และการกุศลระดับมหึมา
ปี 2017-2020 ช่อง MrBeast เริ่มทำเนื้อหาแนว philanthropy ช่วยสังคมครั้งใหญ่ ทั้งการแจกเงินให้คนไร้บ้าน และเข้าร่วมช่วย PewDiePie ในสงคราม subscriber กับ T-Series จนปี 2021 วิดีโอฮอตแรงคือ “$456,000 Squid Game In Real Life!” ที่ระเบิดความนิยมทั่วโลก
ปี 2022 ช่อง MrBeast ทำให้ Jimmy กลายเป็นครีเอเตอร์อิสระที่มีสมาชิกหรือ subscriber มากที่สุด จาก 100 ล้านราย จนปี 2024 กลายเป็นช่องที่มี subscriber มากที่สุดบน YouTube โดยแซง T-Series สู่ 300 ล้าน
จนปี 2025 ยอดสมาชิกวิ่งฉลุยผ่าน 400 ล้าน และล่าสุดคือ 2026 สถิติทยานไปถึง 500 ล้านในวันที่ 12 มิถุนายน
ปัจจุบันช่อง MrBeast มียอดชมหรือ views รวมกว่า 1.28-1.29 แสนล้านครั้ง โดยมีทีมงานเพื่อนสนิทมานาน (เช่น Chandler Hallow) และขยายไปยังช่องอื่นๆ เช่น MrBeast Gaming, Beast Philanthropy ด้วย
WE HIT HALF A BILLION SUBSCRIBERS ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/18MujjJPhB— MrBeast (@MrBeast) June 12, 2026
นอกจากบทบาท YouTuber หนุ่ม Jimmy พา MrBeast ออกนอกการทำคอนเทนต์ ด้วยการก่อตั้ง Beast Industries ซึ่งรวมธุรกิจอย่าง MrBeast Burger, ช็อกโกแลต Feastables, สวนสนุก MrBeast Land และอื่นๆ ซึ่ง Forbes และ Fortune ประเมินมูลค่าสินทรัพย์และบริษัทของ Jimmy ว่ามีมูลค่าราว 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2026) และบริษัทมีมูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์เรียบร้อย
สรุปแล้ว ความสำเร็จของ Jimmy มาจากการเข้าใจอัลกอริทึม และการลงทุนกลับเข้าไปในวิดีโอ ซึ่งบางคลิปใช้งบหลายล้านดอลลาร์ และการสร้างคอนเทนต์ที่ทั้งสนุกและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทำสิ่งดี ซึ่งในวิดีโอและ livestream ฉลองยอดสับตะไคร้ 500 ล้าน Jimmy ยังคงถ่อมตน ขอบคุณแฟนๆ และ YouTube ที่เปลี่ยนชีวิต
จากวัยรุ่นที่หมกมุ่นกับ YouTube ในห้องนอน Jimmy จึงได้กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุดในยุคดิจิทัลเช่นนี้.