AIS ร่วมแสดงความอาลัย นำคณะผู้บริหารเข้าถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส นำโดย นายปรัธนา ลีลพนัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เบื้องหน้าพระรูป ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2569 เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ในโอกาสดังกล่าว เอไอเอสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมพิธี ด้วยการเสริมศักยภาพโครงข่าย 5G และ 4G โดยจัดวางสถานีฐานเคลื่อนที่ (Mobile Base Station Car) ในจุดสำคัญ ได้แก่ บริเวณหน้ากองทัพภาคที่ 1 บริเวณหน้าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ และพื้นที่สนามหลวง เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพตลอดช่วงพิธี
นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมบริการ Free WiFi, จุดชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ บริเวณรถโมบายล์ ในพื้นที่สนามหลวง รวมถึงมอบน้ำดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ