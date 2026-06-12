น้อมอาลัยพระองค์ภา ร่วมชมภาพสุนัขทรงเลี้ยง ผ่านโปรไฟล์บัญชีส่วนพระองค์บน Facebook

เปิดช่องทางชาวเน็ตน้อมอาลัยพระองค์ภา รู้สึกใกล้ชิดกับ "เจ้าฟ้านักกฏหมาย" มากขึ้นผ่านบัญชีส่วนพระองค์บนเฟซบุ๊ก (Facebook) สะท้อนภาพแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่ได้มีบทบาทเพียงเครื่องมือสำหรับการสื่อสารหรือความบันเทิงเท่านั้น แต่สามารถเป็นสะพานเชื่อม ระลึกถึงและส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้
ปัจจุบันบัญชีส่วนพระองค์บน Facebook มีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในระดับสูง หรืออาจถูกปิดการเข้าถึงสำหรับบุคคลทั่วไป ทำให้ไม่สามารถดูเนื้อหา โพสต์ หรือรูปภาพได้โดยตรงหากไม่ได้เป็นเพื่อนในระบบ เบื้องต้น สถานะบัญชีของบัญชีนี้อาจไม่มีตัวตนอยู่ในระบบแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ข้อมูลส่วนใหญ่ถูกซ่อนไว้เป็น Private Profile และทุกคนสามารถชมรูปภาพปกและโปรไฟล์ได้บางส่วน และภาพจำนวนมากเป็นรูปสุนัขทรงเลี้ยงที่หาชมได้ยาก
ข้อมูลระบุว่าโปรไฟล์ส่วนพระองค์นี้เริ่มเข้าร่วมกับ Facebook ในวันที่ 23 กันยายน 2008 และการอัปเดตโปรไฟล์ เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว สอดคล้องกับเหตุการณ์วันที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 19.48 น. ที่สำนักพระราชวังประกาศอย่างเป็นทางการว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (พระองค์ภา) สิ้นพระชนม์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชันษา 47 พรรษา หลังทรงพระประชวรมาตั้งแต่ปลายปี 2565 และพระอาการทรุดลงอย่างหนักจากภาวะติดเชื้อในพระนาภี (ช่องท้อง) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นมา
***บัญชี Facebook ส่วนพระองค์ ชื่อ Bajrakitiyabha Mahidol
บัญชี Facebook ส่วนพระองค์ ชื่อ Bajrakitiyabha Mahidol นั้นไม่ใช่ความลับ เพราะสื่อมวลชนไทยอย่างไทยรัฐและมติชน เคยรายงานว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงโพสต์ถึงเรื่องการตัดพระเกศาทรงสั้น ผ่านเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ บัญชีนี้
รายงานระบุว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงพระเกศาใหม่ เสด็จทรงประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ออกแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ การปรากฏพระองค์ครั้งดังกล่าว เป็นที่พูดถึงอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการปฏิบัติพระกรณียกิจ หลังจากที่ทรงหยุดชะงักไปจากสถานการณ์โควิด แต่ยังทรงปรากฏพระองค์พร้อมกับทรงพระเกศาใหม่ และฉลองพระองค์ด้วยชุดกี่เพ้าสีแดง สั้นคล้ายทรงทหาร
โพสต์ในวันที่ 13 ก.พ. 2564 จึงมีเนื้อหาคลายความสงสัยว่า “และสุดท้ายท้ายสุด คำถามยอดฮิต ทำไมตัดผมสั้น ซึ่งที่จริง ตัดด้วยความชอบของตัวเอง ก่อนจะโอนย้ายเข้ามาในหน่วยตั้งแต่ช่วงปีใหม่ เพราะความจริง เป็นคนผมธรรมชาติ หยิก และฟูมาก ๆ ต้องยืดผม ไดร์ผม มาตั้งแต่อายุ 12 ปี”
“ก่อนหน้านั้นถักเปียมาโดยตลอด แอบซ่อนไว้ อิอิ จนช่วงโควิดระลอกแรก ร้านทำผมปิด...เริ่มกลายร่าง...แหะ ๆ มาปีใหม่ 2564 โควิดมาระลอก 2 รวมกับอายุย่างเข้า 43 แล้ว ขอเถอะ หมดแรง modify ธรรมชาติของตัวเองแย้ววว” รวมถึงทรงระบุอีกว่า “ต่อเรื่องผม...ทำไมถึงสั้นมาก?? เพราะว่า ‘ตัดเผื่อ’ ช่วงนี้เป็นช่วงฝึกหลักสูตรทักษะทางทหารเพิ่มเติม ไม่คิดว่าจะต้องออกทีวี เพื่อความสะดวก เลยตัดเผื่อ!! เพราะผมหนา และยาวเร็วม๊ากกกกก”
สำหรับบัญชี Bajrakitiyabha Mahidol นั้นทำหน้าที่เหมือนคลังข้อมูลส่วนพระองค์ ที่รวบรวมภาพถ่าย และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านตั้งแต่การเข้าร่วมสร้างบัญชีในปี 2008 ซึ่งผู้ติดตามสามารถเลื่อนฟีดเห็นภาพพระองค์ในพระอิริยาบทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนิน การทรงงาน หรือแม้แต่ภาพส่วนพระองค์ที่หาชมได้ยาก
ในวันนี้ บัญชี Facebook ส่วนพระองค์ที่ทรงใช้ยังเต็มไปด้วยภาพความประทับใจ ที่จะคงสถิตอยู่ในใจของพสกนิกรไทยตราบนิจนิรันดร์.