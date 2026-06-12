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Facebook - IG ล่ม กระทบผู้ใช้งานทั่วโลก ก่อนทยอยกลับมาใช้งานได้บางส่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้ใช้งาน Facebook และ Instagram ได้รับผลกระทบไม่สามารถเข้าใช้งานได้จำนวนมาก โดยข้อมูลในเว็บ Downdetector ระบุ เริ่มไม่สามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่ช่วง 20:30น. เวลาในไทย

เบื้องต้น Meta ยังไม่เปิดเผยถึงปัญหา หรือสาเหตุที่เกิดขึ้น

กราฟแสดงการรายงานปัญหาระบบ Facebook ล่มในไทย บน downdetector.com

เว็บไซต์ downdetector.com พบว่าการรายงานปัญหาระบบ Facebook ล่มในไทย ส่วนใหญ่ระบุว่ามาจากการเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายไม่ได้ รองลงมาคือลงชื่อใช้งานไม่ได้ และมีปัญหาบนแอปพลิเคชัน

Facebook - IG ล่ม กระทบผู้ใช้งานทั่วโลก ก่อนทยอยกลับมาใช้งานได้บางส่วน
เว็บไซต์ downdetector.com พบว่าการรายงานปัญหาระบบ Facebook ล่มในไทย ส่วนใหญ่ระบุว่ามาจากการเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายไม่ได้ รองลงมาคือลงชื่อใช้งานไม่ได้ และมีปัญหาบนแอปพลิเคชัน
กราฟแสดงการรายงานปัญหาระบบ Facebook ล่มในไทย บน downdetector.com