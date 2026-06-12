AIS เสริมโครงข่าย 5G, 4G, Free WiFi อำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธี

เอไอเอส ขอร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ด้วยการดำเนินมาตรการรองรับการใช้งานสื่อสารของประชาชนที่เดินทางไปถวายน้ำสรงและถวายสักการะพระศพ เบื้องหน้าพระรูป ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ เอไอเอสได้เตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัย ด้วยการเสริมศักยภาพโครงข่าย 5G, 4G และ Free WiFi ในพื้นที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง และสนามหลวง พร้อมจัดวางสถานีฐานเคลื่อนที่ (Mobile Base Station Car) ในจุดที่คาดว่าจะมีการใช้งานหนาแน่น รวมถึงนำระบบ Autonomous Network มาใช้ในการบริหารจัดการโครงข่าย เพื่อให้ทีมวิศวกรสามารถติดตาม ตรวจสอบ และดูแลคุณภาพการให้บริการได้อย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์ อันจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลาการถวายความอาลัย
นอกจากนี้ เอไอเอสยังได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนภายในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาร่วมถวายความอาลัย โดยจัดเตรียมน้ำดื่มเอไอเอส และจุดชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกตลอดการเข้าร่วมพิธี
การดำเนินงานในครั้งนี้ สะท้อนเจตนารมณ์ของเอไอเอสในการอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงข่ายคุณภาพมาสนับสนุนการสื่อสารของประเทศ และร่วมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ