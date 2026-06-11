ทรู ร่วมตำรวจ ทลายขบวนการลักตัดสายไฟสถานีฐานมือถือ

ทรู คอร์ปอเรชั่น แจ้งเบาะแสและร่วมสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามเครือข่ายลักตัดสายไฟและขโมยอุปกรณ์สถานีฐานโทรศัพท์มือถือที่ก่อเหตุในหลายจังหวัด หลังเกิดเหตุลักตัดสายไฟและขโมยอุปกรณ์สถานีฐานโทรศัพท์มือถือในหลายจังหวัด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการสื่อสารของประชาชนในบางพื้นที่ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจนสามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาได้ 5 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางและขยายผลสู่เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ
นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงข่ายโทรคมนาคมและสถานีฐานโทรศัพท์มือถือถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ การลักตัดสายไฟหรือขโมยอุปกรณ์จึงไม่ใช่เพียงความเสียหายทางทรัพย์สิน แต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสื่อสาร การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงบริการดิจิทัลที่ประชาชนและภาคธุรกิจใช้ในชีวิตประจำวัน ทรูให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว และพร้อมทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการป้องกัน ติดตาม และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”
ที่ผ่านมา ทรูตรวจพบเหตุลักตัดสายไฟและขโมยอุปกรณ์ภายในสถานีฐานโทรศัพท์มือถือในหลายจังหวัด อาทิ นครราชสีมา นครปฐม ระยอง และพื้นที่อื่นๆ โดยความเสียหายดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในบางพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนที่ใช้บริการสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเข้าถึงบริการดิจิทัลต่างๆ
จากการติดตามข้อมูลและรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทรูได้แจ้งเบาะแสและประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนต่อ พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และ พ.ต.ท.วิชานนท์ บ่อพิมาย รองผู้กำกับการ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปสู่การขยายผลติดตามเครือข่ายผู้ก่อเหตุ
ภายหลังการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับและเข้าปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 5 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ และขยายผลตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามกระบวนการทางกฎหมาย
การลักตัดสายไฟและขโมยอุปกรณ์สถานีฐานโทรศัพท์มือถือถือเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าความเสียหายด้านทรัพย์สินของผู้ประกอบการ เนื่องจากสถานีฐานโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของประเทศ ซึ่งรองรับการโทรศัพท์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การติดต่อเหตุฉุกเฉิน การทำธุรกรรมออนไลน์ การเรียน การทำงาน และบริการดิจิทัลต่างๆ ที่ประชาชนพึ่งพาในชีวิตประจำวัน
ทรู คอร์ปอเรชั่น ยืนยันความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามผู้กระทำความผิด เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายโทรคมนาคม และสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ทรูขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นหรือมีข้อมูลบุคคล หรือกลุ่มต้องสงสัยที่ดำเนินการตัดสายไฟ และลักลอบขโมยอุปกรณ์หรือสถานีฐานโทรศัพท์มือถือ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่สำคัญของประเทศ