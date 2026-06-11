'กสทช.' กำชับรายการแฉ คุมเนื้อหา-พิธีกรต้องเป็นกลาง

'กสทช.' เห็นชอบให้ 'สำนักงาน กสทช.' ขอความร่วมมือ GMM Channel กำชับรายการแฉ ระวังเนื้อหา พิธีกรต้องสัมภาษณ์บนหลักความเป็นกลาง
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.69 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2569 ณ สำนักงาน กสทช. โดยในวันนี้มีวาระที่ผ่านการพิจารณารวมทั้งสิ้น 21 วาระ จาก 71 วาระ
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันนี้ กสทช. มีการประชุมวาระที่สำคัญ คือ วาระเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหา การอนุญาตคลื่นความถี่ การอนุญาตประกอบกิจการ และการขอใช้งานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก
การกำกับดูแลเนื้อหา ได้แก่ วาระที่ 5.21 ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการแฉ เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2569 ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง GMM25 (ช่อง 25) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม (กรณีผู้ดำเนินรายการมีพฤติกรรมในการสอบถามแขกรับเชิญอย่างไม่เป็นกลาง) ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบให้ดำเนินการต่อกรณีที่สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบพบการออกอากาศรายการแฉ เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2569 ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง GMM25 (ช่อง 25) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม กรณีผู้ดำเนินรายการมีพฤติกรรมในการสอบถามแขกรับเชิญอย่างไม่เป็นกลาง และเห็นชอบให้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอลช่อง GMM25 (ช่อง 25) เพื่อให้ใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหารายการ โดยเฉพาะในบริบทการเลือกตั้งที่ควรยึดหลักความเป็นกลาง การรายงานโดยไม่สร้างความเกลียดชัง และความสมดุลเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการนำเสนอเนื้อหารายการในบริบทการเลือกตั้งใน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึงมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ
ทั้งนี้ กรณีดังกล่าว สำนักงาน กสทช. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน ซึ่งไม่แจ้งชื่อและนามสกุล ขอให้ตรวจสอบรายการ กรณีผู้ดำเนินรายการมีพฤติกรรมการสอบถามแขกรับเชิญอย่างไม่เป็นกลาง มีการสอบถามเพื่อปะทุอารมณ์ โดยใช้คำถามที่สร้างความแตกแยก ไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญ และวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมือง โดยที่ประชุม กสทช. เห็นชอบตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ไม่รับคำร้องเรียนไว้พิจารณา เนื่องจากคำร้องเรียนขาดองค์ประกอบอันเป็นสาระสำคัญแห่งการร้องเรียนตามข้อ 10 (1) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคำขอหรือคำร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ยื่นคำร้องเรียนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนชองผู้ยื่นคำร้องเรียน และข้อ 10 (3) ข้อเท็จจริงหรือการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน เนื่องจากไม่ปรากฏเนื้อหาการออกอากาศตามวันที่ระบุในคำร้องเรียน
การอนุญาตคลื่นความถี่
วาระที่ 5.1 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิมของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ (Geodesy) ที่ประชุม กสทช. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิม โดยการปรับเปลี่ยนจำนวนสถานีวิทยุคมนาคมของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คลื่นความถี่รับย่าน C X Ku และ Ka ในกิจการวิทยุดาราศาสตร์ (Radio Astronomy Service) และกิจการวิจัยอวกาศ (Space Research Service) เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา จ.สงขลา และหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขตามที่ สำนักงาน กสทช. เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการพิจารณาอนุญาตทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก ค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องตามการอนุมัติเปลี่ยนแปลงขอบเขต การอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิมของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต่อไป
วาระที่ 5.2 การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว ในกิจการวิทยุคมนาคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ประชุม กสทช. อนุญาตให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยใช้คลื่นความถี่ 5850-5925 MHz เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว เพื่อการประยุกต์ใช้งานระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) กับอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารระหว่างยานพาหนะ (Roadside Unit and On-Board Unit) ผ่านโครงสร้างการสื่อสารแบบ V2X สำหรับรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ บนพื้นที่ทางพิเศษฉลองรัช (ด่านอาจณรงค์ ถึงด่านจตุโชติ) และศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ โดยมีเงื่อนไขตามกำหนดที่สำนักงาน กสทช. เสนอ
วาระที่ 5.3 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เพื่อใช้งานในภารกิจของหน่วยงานภายใต้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย สำหรับติดต่อสื่อสารเป็นระบบสำรองในภาวะฉุกเฉิน ที่ประชุม กสทช. อนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่ให้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยใช้คลื่นความถี่ย่าน Ku คลื่นความถี่ส่ง (Uplink) 14.0-14.5 GHz และคลื่นความถี่รับ (Downlink) 10.7-12.7 GHz ในกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียม (FIXED-SATELLITE SERVICE) โดยใช้ช่องสัญญาณกาวเทียมต่างชาติ กลุ่มดาวเทียม Starlink ตามข้อ 16 (1) (1.1) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ และรับทราบการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ กลุ่มดาวเทียม Starlink ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ตามข้อ 16 (1) (1.1) ตามประกาศ กสทช. เพื่อใช้งานในภารกิจของหน่วยงานภายใต้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย สำหรับติดต่อสื่อสารเป็นระบบสำรองในภาวะฉุกเฉิน เช่น ภัยก่อการร้าย ภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรง และการอพยพ ในพื้นที่ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกรุงเทพมหานคร โดยมีเงื่อนไขตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ
การอนุญาตประกอบกิจการ
วาระที่ 5.4 บริษัท สมิหลา เคเบิ้ลทีวี จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และ วาระที่ 5.5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ เน็นเวิร์ค โซลูชั่น ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ที่ประชุม กสทช. อนุญาตให้บริษัท สมิหลา เคเบิ้ลทีวี จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ เน็นเวิร์ค โซลูชั่น ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยมีระยะเวลาการอนุญาต 15 ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ และให้ความเห็นชอบเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามของบริษัทฯ และของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างเงื่อนไขในการอนุญาต
วาระที่ 5.6 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอต่ออายุใบอนุญาต ขอเพิ่มบริการและขอเพิ่มจุดเชื่อมต่อออกต่างประเทศ ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ TEL3/2549/003 ที่ประชุม กสทช. อนุญาตให้บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ TEL3/2549/003 โดยมีระยะเวลาการอนุญาต 15 ปี นับแต่วันที่ 7 ธ.ค.2569 (วันถัดจากวันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาตเดิม) และอนุญาตให้บริษัทฯ เพิ่มบริการโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มการขายส่งบริการอินเทอร์เน็ต เพิ่มจุดใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และเพิ่มจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ จำนวน 3 จุด ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 จุด (ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 ใกล้ด่าน อ.เชียงของ จ.เชียงราย) และจุดที่อยู่ระหว่างประสานงานประเทศปลายทาง (อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) 1 จุด นับแต่วันที่ กสทช. มีมติอนุญาต และครบกำหนดระยะเวลาตามอายุใบอนุญาต (วันที่ 6 ธ.ค.2584) และให้ความเห็นชอบร่างเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ TEL3/2549/003 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างเงื่อนไขในการอนุญาตที่สำนักงาน กสทช. เสนอ
วาระที่ 5.7 บริษัท โอ เอส ดี จำกัด ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (ครั้งที่ 1) ที่ประชุม กสทช. อนุญาตให้บริษัท โอ เอส ดี จำกัด ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ออกไปอีก 1 ปี โดยบริษัทฯ จะต้องเปิดให้บริการภายในวันที่ 20 ก.พ.2570 และต้องรายงานผลการดำเนินการทุก 6 เดือนจนกว่าจะเปิดให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตต่อไป ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่เปิดให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด กสทช. อาจพิจารณาให้การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมสิ้นสุดลง และให้บริษัทฯ รายงานสถานะการโครงข่ายพร้อมการรายงานผลการดำเนินการประจำปี ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่เริ่มสร้างโครงข่ายเป็นของตนเองภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ กสทช. อาจพิจารณาปรับแบบใบอนุญาตให้เป็นใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
วาระที่ 5.8 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเพิ่มจุดเชื่อมต่อออกต่างประเทศ สถานที่ตั้งและจุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับบริการวงจรเช่าระหว่างประเทศภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ TEL3/2554/003 ที่ประชุม กสทช. อนุญาตให้ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพิ่มจุดเชื่อมต่อออกต่างประเทศจำนวน 6 จุด ได้แก่ จุดผ่านแดนราชอาณาจักรไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 1 จุด (บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สายสะพาน 2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย) จุดเชื่อมต่อราชอาณาจักรไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 จุด (จ.อุบลราชธานี และ จ.นครพนม) และจุดเชื่อมต่อราชอาณาจักรไทย-สหพันธรัฐมาเลเซีย 3 จุด (จ.สตูล จ.นราธิวาส และ จ.สงขลา) สำหรับบริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit : IPLC) และ บริการวงจรเช่าเสมือนส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International Internet Protocol Virtual Private Network : International IP -VPN) ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม TEL3/2554/003 โดยมีระยะเวลาการอนุญาตเท่าใบอนุญาต (ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ 9 ส.ค.2584) และเห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ TEL3/2554/003 ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนและประโยชน์ในการกำกับดูแล จะระบุวันที่ประชุม กสทช. มีมติอนุญาตเป็นวันที่แก้ไขเงื่อนไขในการอนุญาตดังกล่าวการขอใช้งานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก
วาระที่ 5.19 กรุงเทพมหานคร ขอใช้งานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1818 ต่อเนื่องและขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขอและค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก ที่ประชุม กสทช. อนุมัติให้กรุงเทพมหานคร ใช้งานเลขหมายแบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1818 ต่อเนื่อง เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาการอนุญาตใช้งานวันที่ 5 พ.ค.2569 โดยจะครบกำหนดการอนุญาตใช้งานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น เลขหมาย 1818 ต่อเนื่อง ในวันที่ 5 พ.ค.2570 และอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขอและค่าธรรมเนียมหมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1818 ให้แก่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด
วาระที่ 5.20 เรื่อง การระงับการใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก ที่จัดสรรไว้เป็นการชั่วคราว ที่ประชุม กสทช. พิจารณาระงับการใช้งานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก ของบริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด หมายเลข 1142 และมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร หมายเลข 1448 เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยมีผลนับแต่วันที่นิติยุคคลได้รับแจ้งมติ กสทช. ทั้งนี้ นิติบุคคลไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายสำหรับช่วงการระงับใช้เลขหมายดังกล่าว