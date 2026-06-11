ทรู โชว์ศักยภาพเทคโนโลยี “AI for All” ในงาน Global Telecom AIoT Summit 2026 ร่วมสร้างแรงขับเคลื่อนอนาคตดิจิทัลไทยอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน Global Telecom AIoT Summit 2026 ภายใต้แนวคิด “AI for All” ณ โรงแรมเดอะริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ T3 Technology และ Tuya Smart โดยมี นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นาย Nick Wang ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ T3 Technology และรองนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ และนายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านโฮมคอนเนคทิวิตี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และพันธมิตรจากนานาประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ด้าน AI, IoT และ AIoT
ภายในงาน ทรู คอร์ปอเรชั่น ตอกย้ำความตั้งใจ “AI for All” นำเสนอศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ของทั้ง ทรูออนไลน์ และทรูบิสิเนส ที่ต่อยอดเป็นนวัตกรรมและโซลูชันตอบโจทย์การใช้งานจริง ครอบคลุมตั้งแต่การยกระดับประสบการณ์บ้านอัจฉริยะ ไปจนถึงการเสริมแกร่งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและเทคโนโลยี AIoT สำหรับภาคธุรกิจ สะท้อนบทบาทของทรูที่พร้อมเชื่อมต่อเทคโนโลยีระดับโลกสู่การสร้างคุณค่าใหม่ให้กับทั้งครัวเรือน ธุรกิจ และเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
ทรู ออนไลน์ปักธง First Mover ด้าน AI Home ดัน TrueX สร้างระบบนิเวศบ้านอัจฉริยะเพื่อคนไทย
นายพชร แหวนทองคำ หัวหน้าสายงานดิจิทัลโฮม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมแบ่งปันมุมมองจากการดำเนินธุรกิจทรูออนไลน์ ว่า “ในจังหวะที่อุตสาหกรรมบรอดแบนด์ไทย แข่งขันกันด้วยเรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ต และราคา ทรูออนไลน์ จึงเดินหน้าเปิดเกมใหม่ จากการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน สู่การเป็นผู้ขับเคลื่อน ‘AI Home’ ที่นำเทคโนโลยีมาสร้างคุณค่าใหม่ให้กับชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างแท้จริง โดยมี True Smart AI Network เป็นโครงข่ายอัจฉริยะที่เป็นรากฐานสำคัญ ตอกย้ำศักยภาพของทรูออนไลน์ในการยกระดับประสบการณ์อินเทอร์เน็ตบ้านสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบ ตอบโจทย์ 4 ความต้องการหลักของผู้บริโภคยุคใหม่ ได้แก่ ความสะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน ความบันเทิง และความปลอดภัย”
“ด้วยความแข็งแกร่งของโครงข่ายทรูที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ผสานการนำ AI เข้ามายกระดับประสิทธิภาพเครือข่าย ทรูออนไลน์ จึงมองไกลกว่าโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อ สู่ธุรกิจ Beyond Connectivity โดยเฉพาะ Smart Home และ AI Home ซึ่งเป็นหนึ่งในโอกาสการเติบโตสำคัญ และกำลังก้าวขึ้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของครัวเรือนยุคดิจิทัล พร้อมนำโซลูชัน TrueX เข้ามาตอบโจทย์ในฐานะแพลตฟอร์ม AI Home ที่ช่วยรวมอุปกรณ์และบริการภายในบ้านให้อยู่ในระบบนิเวศเดียวที่ออกแบบมาเพื่อคนไทย ทั้งการเชื่อมต่อ ควบคุม สั่งงานอัตโนมัติ และจัดการอุปกรณ์รอบบ้านอย่างชาญฉลาด”
TrueX เป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่เสริมแกร่งทรูออนไลน์เข้าสู่ยุค “TrueOnline Home Next” ยกระดับบ้านไทยสู่บ้านอัจฉริยะ โดยมีโซลูชันไฮไลท์ ที่ตอบโจทย์ทั้งความปลอดภัย ความบันเทิง และการจัดการระบบพลังงานภายในบ้าน เช่น “เอมี่ (Ami)” ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยควบคุมบ้านและตอบคำถามทั่วไปที่สั่งงานได้ด้วยเสียงภาษาไทยทั้งยังเติมเต็มประสบการณ์บ้านอัจฉริยะอย่างครบวงจร CCTV อัจฉริยะ ที่ช่วยดูแลความปลอดภัยภายในบ้านและแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญแบบเรียลไทม์ รวมถึง AI Petcare ที่ช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถติดตาม ดูแล และเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงได้สะดวกยิ่งขึ้น สะท้อนการนำ AI และ IoT มาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับครัวเรือนไทยอย่างเป็นรูปธรรม ตอกย้ำบทบาทของทรูในฐานะ First Mover ตัวจริงด้าน AI Home ที่พร้อมเปลี่ยนบ้านไทยจากพื้นที่อยู่อาศัย ไปสู่ระบบนิเวศอัจฉริยะที่เข้าใจและตอบโจทย์ชีวิตผู้ใช้งานมากขึ้น
สยายปีกสู่เวียดนาม ดัน AI Home สู่ตลาดดิจิทัลศักยภาพสูงในภูมิภาคอาเซียน
ทรูออนไลน์ เดินหน้าต่อยอดศักยภาพ AI Home สู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยการลงนาม MoU ระหว่าง True Internet Corporation Company Limited, VNPT Technology Company, T3 Technology Co., Ltd. และ Zhejiang Tuya Smart Electronics Co., Ltd. เพื่อร่วมศึกษาและพัฒนาความร่วมมือด้าน AI Home และโซลูชันที่เกี่ยวข้องสำหรับตลาดเวียดนาม โดยมี นายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านโฮมคอนเนคทิวิตี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นสักขีพยาน
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ทั้ง 4 องค์กร จะร่วมกันศึกษาโอกาสทางธุรกิจในหลายมิติ ครอบคลุมการพัฒนา AI Home Platform โดยร่วมศึกษาความต้องการของตลาดเวียดนาม และกำหนดแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีความเปิดกว้าง พร้อมฟังก์ชันและฟีเจอร์ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมการพัฒนา AI Home Devices ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันคัดเลือกอุปกรณ์ AI Home ที่เหมาะสมกับตลาดเวียดนาม เพื่อส่งเสริมการเติบโตของอีโคซิสเต็มบ้านอัจฉริยะในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ความร่วมมือครั้งนี้ ยังรวมถึงการศึกษา Business Model สำหรับตลาด AI Home ในเวียดนาม โดยนำข้อมูลลักษณะตลาด สถานการณ์ปัจจุบัน แผนการพัฒนา ประสบการณ์ และกรณีความสำเร็จจากตลาด AI Home ในประเทศต่างๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาร่วมออกแบบโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมกับตลาดเวียดนามร่วมกับ VNPT Technology สะท้อนความมุ่งมั่นของทรูออนไลน์ในการผลักดัน AI Home ให้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการเติบโตใหม่ ทั้งในประเทศไทยและตลาดอาเซียน พร้อมยกระดับบทบาทของทรูจากผู้ให้บริการโครงข่าย สู่ผู้สร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เชื่อมต่อชีวิต ผู้คน และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างแท้จริง
ทรูบิสิเนส ขับเคลื่อนอนาคต AIoT ไทย พลิกโครงข่ายและคลาวด์สู่ระบบอัจฉริยะเพื่อโลกธุรกิจ
ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Empowering AIoT for a Smarter Business World” โดยกล่าวว่า “ปัจจุบัน AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งจะช่วยปลดล็อกมูลค่าธุรกิจไทยได้สูงถึง 2.6 ล้านล้านบาท และผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้แตะระดับ 3 ล้านล้านบาทภายในปีหน้า โดยประเทศไทยมีความพร้อมโดยเฉพาะโครงข่าย 5G ที่ครอบคลุม 94% ของประชากร เป็นอันดับสองในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็นรากฐานการเติบโตที่สำคัญ ขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจยังต้องเผชิญความท้าทายใน 3 มิติหลัก ได้แก่ แพลตฟอร์มที่แยกส่วน เป็นอุปสรรคต่อการปรับใช้, ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของข้อมูล และการขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติในภาคธุรกิจ SME การร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพระดับภูมิภาคเอเชียอย่าง T3 จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะปลดล็อกทุกความท้าทาย ด้วยการพัฒนา AIoT บนระบบสถาปัตยกรรม 4 ขั้น ประกอบด้วย การสอดส่องและบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด AI, ซอฟต์แวร์และระบบวิเคราะห์ช่วยตรวจจับความผิดปกติและเข้าใจในพฤติกรรมต่างๆ, คลาวด์ และ AI รวมรวมและแสดงผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและแม่นยำ, และระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งทรูบิสิเนสได้นำร่องใช้งานในธุรกิจค้าปลีกกว่า 1,000 สาขาและสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ช่วยลดการสูญหายหรือชำรุดของสินค้าได้ถึง 40-60% และสร้างผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ได้ภายใน 90 วัน นอกจากนี้ ทรูบิสิเนส ยังขยายการใช้เทคโนโลยี AIoT ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลากหลาย เพื่อยกระดับทั้ง โครงสร้างพื้นฐานและเมืองอัจฉริยะ, โรงงานอัจฉริยะ, การท่องเที่ยวและค้าปลีกอัจฉริยะ รวมถึงอาคารอัจฉริยะ บ้านและระบบความปลอดภัยในการอยู่อาศัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
พร้อมกันนี้ ทรูบิสิเนส ยังได้ลงนาม MOU กับ T3 Technology ที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชัน AIoT ครบวงจร ประกาศความร่วมมือครอบคลุมทั้งในด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ แพลตฟอร์มคลาวด์ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ฟังก์ชัน AI การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา การติดตั้งและการบริการ ตลอดจนการทำตลาดโซลูชันกล้อง AI บนระบบคลาวด์ (AIoT Cloud AI Camera) สำหรับภาคธุรกิจ และ กลุ่ม SME ในประเทศไทย