Samsung - Yamaha เปิดแคมเปญ “มหาลัยโคตรฟาซ”

ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ และ ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ร่วมกับองค์การบริหารสโมสรนักศึกษาจาก 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เปิดตัวแคมเปญ “มหาลัยโคตรฟาซ” ชวนคนรุ่นใหม่และนิสิตนักศึกษาปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ ประชันไอเดียคอนเทนต์สะท้อนชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
สำหรับแคมเปญ “มหาลัยโคตรฟาซ” เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ร่วมกันของ Samsung และ Yamaha ที่ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ (Gen Z) ที่มีไลฟ์สไตล์ชื่นชอบเทคโนโลยี การเดินทาง การสร้างสรรค์คอนเทนต์ และการค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต
โดยในเฟสแรกได้ร่วมมือกับ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ 1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 2.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 3.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ 4.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มมจ.)
กิจกรรมหลักของแคมเปญคือ “ศึกชิงคอนโคตรฟาซ” เวทีประชันไอเดียคอนเทนต์สำหรับนักศึกษายุคใหม่ เปิดโอกาสให้ปล่อยของโชว์มุมมอง ความสนุก มิตรภาพ และสีสันของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมี 2 ไอเทมคู่หูสำคัญอย่างสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A57 5G และรถจักรยานยนต์ YAMAHA FAZZIO HYBRID เป็นตัวช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานและพาออกไปค้นหาแรงบันดาลใจ
มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์และทำยอดการรับชมรวม (Total Views) ได้สูงที่สุด จะคว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่ “คอนโคตรฟาซ” คอนเสิร์ตบนรถจักรยานยนต์ครั้งแรกของโลกจากวง PURPEECH ที่จะยกขบวนจัดเต็มความสนุกไปเสิร์ฟให้ถึงรั้วมหาวิทยาลัยผู้ชนะ พร้อมของรางวัลและกิจกรรมพิเศษอีกมากมายจากทั้งสองแบรนด์
เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ก้าวออกไปค้นหาประสบการณ์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ซัมซุงและยามาฮ่าได้ส่ง 2 ผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วันรุ่น คือ Samsung Galaxy A57 5G สมาร์ทโฟนเพื่อสายคอนเทนต์ โดดเด่นด้วยการถ่ายวิดีโอระดับ 4K และเลนส์ Ultra-Wide 12MP มุมกว้าง 123 องศา เก็บภาพกลุ่มได้ครบในเฟรมเดียว
พร้อมกับ YAMAHA FAZZIO HYBRID เทรนดี้สกู๊ตเตอร์เครื่องยนต์ Blue Core Hybrid ขนาด 125 ซีซี ที่ให้ทั้งความประหยัดและสมรรถนะการขับขี่ คล่องตัว ดีไซน์แฟชั่นเหมาะกับนักศึกษา พร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวก ทั้งช่องเก็บของ F-Box ขนาด 17.8 ลิตร, ตะขอแขวน Double Hook 2 ตำแหน่ง และช่องชาร์จ USB สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนระหว่างวัน
นักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดแคมเปญ “มหาลัยโคตรฟาซ” และร่วมส่งแรงใจเชียร์มหาวิทยาลัยที่ชื่นชอบผ่านช่องทางออนไลน์ของ Samsung และ Yamaha ได้แล้ววันนี้