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โนเกีย หันโฟกัส ‘ออปติคัล ไฟเบอร์’ โอกาสใหม่รับเทรนด์ AI Super Cycle

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โนเกีย (Nokia) มองไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน จากทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และการเติบโตของศูนย์ข้อมูล ส่งผลให้ความต้องการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) พุ่งสูง และกลายเป็นโอกาสสำคัญในอนาคต

วีโต้ ดิ มารีอา รองประธานฝ่าย Optical Networks ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โนเกีย เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีจุดเด่นสำคัญในด้านทำเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการลงทุนที่หลากหลายในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันประเทศไทยมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) กระจายอยู่ถึง 53 แห่งทั่งประเทศ

"ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดนำข้อมูลจากทั่วโลกมาให้บริการแก่คนในประเทศเท่านั้น แต่กำลังกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งต่อข้อมูลไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ยิ่งไปกว่านั้น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ยังเป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้ปริมาณการใช้งานข้อมูลในไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ"

นอกจากนี้ ไทยยังมีโอกาสเติบโตในระยะสั้นและระยะกลางจากการเชื่อมต่อข้ามพรมแดน เช่น ผู้ให้บริการในเวียดนาม หรือองค์กรในประเทศจีน ที่ต้องการเชื่อมต่อโครงข่ายไปยังสิงคโปร์ เพื่อเป็นเส้นทางสำรองหรือทดแทนข้อจำกัดของเคเบิลใต้ทะเล ซึ่งทำเลของไทยสามารถตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี


คริสเตียน อูเรโมวิช ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Solution Marketing โนเกีย คาดการณ์ว่าในอีก 5-6 ปีข้างหน้า จะมีการเม็ดเงินลงทุนสูงถึง 5.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งหากเปรียบดาต้าเซ็นเตอร์เป็นประเทศหนึ่ง จะมีขนาดเศรษฐกิจ (GDP) ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

นอกจากนี้ โนเกียคาดการณ์ว่าจะมีการวางสายไฟเบอร์ทั่วโลกเพิ่มอีก 1.2 พันล้านกิโลเมตร ในช่วงปี 2026 - 2030 ซึ่งปัจจุบันโลกมีการวางสายไฟเบอร์ไปแล้วเป็นระยะทางที่สามารถพันรอบโลกได้ถึง 200,000 รอบ


สำหรับคลื่นความต้องการทราฟฟิกข้อมูล จาก AI โนเกียระบุว่าจะแบ่งออกเป็น 3 ระลอกสำคัญ คือ 1 Hyperscaler Compute ทราฟฟิกที่ไหลจากสายเคเบิลใต้ทะเลระหว่างประเทศมุ่งสู่ดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยจากการลงทุนของกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์ 2 Agentic AI & Model Training ทราฟฟิกที่ไหลระหว่างดาต้าเซ็นเตอร์ด้วยกันเพื่อฝึกฝนโมเดล

และเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านจาก Generative AI ไปสู่ Agentic AI จะเกิดขั้นที่ 3 Physical AI & Edge ทำให้ทราฟฟิกที่ไหลจากดาต้าเซ็นเตอร์ไปสู่เครือข่ายส่วนปลาย เพื่อใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งไทยมีข้อได้เปรียบสูงมากจากศักยภาพด้านการผลิตและโรงงาน


โอกาสทองของประเทศไทยในเวลา จะมีทั้ง Data Center Interconnect (DCI) การเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูลในประเทศที่มีมากกว่า 50 แห่ง ทำให้มีความต้องการใช้งาน Optical Fiber คุณภาพสูงและปริมาณมาก ตามด้วย GPU as a Service ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายหันมาให้บริการ "AI Host" หรือการโฮสต์ระบบประมวลผลและการวิเคราะห์อนุมาน (

ขณะเดียวกัน เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันเริ่มเข้าใกล้ขีดจำกัดทของสายใยแก้วนำแสงแบบเดิม โนเกียจึงได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ เช่น มัลติคอร์ไฟเบอร์ (Multi-core fiber) และ ฮอลโลว์คอร์ไฟเบอร์ (Hollow-core fiber) ซึ่งมีแกนกลางกลวง และใช้ก๊าซหรืออากาศแทนซิลิกา ช่วยให้แสงเดินทางได้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มจำนวนเส้นไฟเบอร์ในสายเคเบิลเดี่ยวจากหลักร้อยเส้นไปสู่ระดับสูงสุด 6,000 เส้น เหมือนที่เริ่มใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อรองรับมหาศาลของข้อมูล

โนเกีย หันโฟกัส ‘ออปติคัล ไฟเบอร์’ โอกาสใหม่รับเทรนด์ AI Super Cycle
โนเกีย หันโฟกัส ‘ออปติคัล ไฟเบอร์’ โอกาสใหม่รับเทรนด์ AI Super Cycle
โนเกีย หันโฟกัส ‘ออปติคัล ไฟเบอร์’ โอกาสใหม่รับเทรนด์ AI Super Cycle
โนเกีย หันโฟกัส ‘ออปติคัล ไฟเบอร์’ โอกาสใหม่รับเทรนด์ AI Super Cycle