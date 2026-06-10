จีนเปิดตัวหุ่นยนต์งูตรวจสอบสายไฟแรงสูง ชาร์จไฟเองได้ ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

โลกตื่นเต้นหุ่นยนต์จีนรูปร่างคล้ายงูเลื้อยไต่ไปตามสายไฟฟ้าแรงสูงอย่างคล่องแคล่ว ตัวหุ่นติดกล้องความละเอียดสูงและเซ็นเซอร์จับความร้อนที่ทำงานต่อเนื่อง ขณะที่ “หางงู” ดูดพลังงานจากสายไฟโดยตรงเพื่อชาร์จตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง อาสาเป็นตัวช่วยป้องกันภาวะไฟตกในเมืองคุนหมิง เพื่อให้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติปี 2026 เป็นไปอย่างเรียบร้อยโรงเรียนจีน
โปรเจ็กต์ไฮเทคนี้เป็นของหน่วยงานการไฟฟ้าท้องถิ่นของคุนหมิง ที่ได้นำ “หุ่นยนต์ตรวจสอบสายไฟแบบงู” ออกปฏิบัติการเต็มรูปแบบ เพื่อรับประกันความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในช่วงการสอบ "เกาเข่า" (Gaokao) การสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติปี 2026 ที่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญที่สุดของชีวิตนักเรียนจีนหลายล้านคน ซึ่งหากไฟดับหรือเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องแม้เพียงเสี้ยววินาที ก็อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของเยาวชนได้โดยตรง
สำนักข่าว Xinhua รายงานว่าการออกแบบหุ่นยนต์ตัวนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักตามลักษณะของงูจริงได้แก่ ส่วนหัวที่ติดตั้งกล้องความละเอียดสูงและเซ็นเซอร์หลายตัว สามารถตรวจจับความผิดปกติได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นสายไฟชำรุด ชิ้นส่วนเสื่อมสภาพ หรือจุดร้อนที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อมาคือลำตัวงู ที่ใช้ข้อต่อยืดหยุ่นสูง จำลองการเคลื่อนไหวของงูตัวจริง สามารถเลื้อยข้ามสิ่งกีดขวางอย่างลูกถ้วยไฟฟ้า (insulators) ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่โดรนหรือช่างเทคนิคทั่วไปเข้าถึงได้ยาก
ส่วนที่น่าทึ่งที่สุดคือส่วนหางงู ซึ่งติดตั้งระบบจ่ายพลังงานแบบไร้สัมผัส ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถ “กินไฟจากสาย” เพื่อทำงานต่อเนื่องได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องหยุดชาร์จหรือบำรุงรักษาบ่อยครั้ง เทคโนโลยีนี้ไม่เพียงลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรที่เคยต้องปีนเสาสูงในสภาพอากาศเลวร้าย แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบเป็นอย่างมาก
การพัฒนาแบบนี้ของจีนสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ซึ่งจีนกำลังผลักดันให้เทคโนโลยีเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชื่อว่าหุ่นยนต์รูปงูตัวนี้จะไม่หยุดอยู่เพียงแค่การตรวจสอบช่วงเกาเข่า แต่จะถูกขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อลดต้นทุนการบำรุงรักษาโครงข่ายไฟฟ้าและยกระดับความปลอดภัยในระยะยาว
ที่ผ่านมา จีนนั้นมีนโยบาย “China Smart Grid” ที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอัตโนมัติ โดยหากมองในมุมของธุรกิจและการลงทุน การใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะแบบนี้ไม่เพียงช่วยรักษาชีวิตช่างเทคนิค และลดอุบัติเหตุ แต่ยังสร้างโอกาสใหม่ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์บริการและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดด้วย.
Watch this snake‑shaped robot slithering along power cables in Kunming, Yunnan.
Equipped with cameras and sensors, it detects damage and overheating – all while drawing power directly from the line. pic.twitter.com/az7537DH0N— China Focus (@China__Focus) June 10, 2026