ทรู จัดงาน “TRUE PRESENTS DINNER INCREDIBLE THAILAND 2026 THE BLACK BOX EDITION” มอบประสบการณ์เหนือระดับแก่ลูกค้าทรูดีแทคคนสำคัญ

เมื่อประสบการณ์กลายเป็นหัวใจของแบรนด์ยุคใหม่...ทรู ตอกย้ำบทบาทแบรนด์ชั้นนำที่เชื่อมโยงผู้คนสู่ประสบการณ์ระดับโลก ผ่านปรากฏการณ์ Fine Dining ครั้งประวัติศาสตร์ “TRUE PRESENTS DINNER INCREDIBLE THAILAND 2026 THE BLACK BOX EDITION” การรวมตัวครั้งพิเศษของ 12 เชฟระดับโลก ผู้ครอบครองดาวมิชลินรวม 21 ดาว เพื่อรังสรรค์ค่ำคืน Gastronomy ระดับโลก ภายใต้แนวคิด “The Black Box Edition” ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศไทยผ่านวัตถุดิบไทย เกษตรกร ชุมชน วัฒนธรรม และเรื่องราวท้องถิ่น ผสานกับมุมมองสร้างสรรค์และฝีมือของเชฟระดับแนวหน้าจากทั่วโลกอย่างประณีต โดยงานจัดขึ้นโดย บริษัท เดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด ร่วมกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับที่หาได้ยากและน่าจดจำแก่ลูกค้าทรู ดีแทคคนสำคัญ สะท้อนวิสัยทัศน์ของทรูในการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าให้ก้าวไปไกลกว่าการให้บริการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร สู่การสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายและมีคุณค่าในทุกมิติของชีวิต
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรู เชื่อว่า ในวันนี้แบรนด์ชั้นนำไม่ได้สร้างความแตกต่างเพียงด้วยสินค้า บริการ หรือเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ต้องสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่มีความหมาย สร้างแรงบันดาลใจ และเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับสิ่งที่ดีที่สุดได้อย่างแท้จริง TRUE PRESENTS DINNER INCREDIBLE THAILAND 2026 THE BLACK BOX EDITION จึงเป็นความตั้งใจของทรูในการยกระดับ Customer Experience สู่ระดับโลก ผ่านค่ำคืน Fine Dining สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก 12 เชฟระดับโลก ผู้ครอบครองดาวมิชลินรวม 21 ดาว มอบให้แก่ลูกค้าทรู ดีแทคคนสำคัญ ผู้ไว้วางใจและเติบโตเคียงข้างแบรนด์มาอย่างยาวนาน”
“สำหรับทรู การดูแลลูกค้าคนสำคัญไม่ได้หยุดอยู่เพียงการมอบสิทธิพิเศษ แต่คือการสร้างความผูกพันกับแบรนด์ผ่านโมเมนต์ที่มีคุณค่าและน่าจดจำ ซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ของทรูใน 3 มิติสำคัญคือ Leadership ความเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สิ่งที่แตกต่าง World-Class Excellence ความมุ่งมั่นในการนำสิ่งที่ดีที่สุดจากทั่วโลกมาส่งมอบให้ลูกค้า และ Meaningful Connections หัวใจของแบรนด์ทรูที่เชื่อว่า การเชื่อมต่อที่มีความหมายไม่ได้เกิดขึ้นเพียงผ่านเครือข่าย แต่เกิดขึ้นผ่านผู้คน ความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และแรงบันดาลใจที่ส่งต่อถึงกัน ซึ่งการจัดงาน Fine Dining ครั้งนี้ เป็นหนึ่งใน Brand Activation ที่สร้าง stylish footprint ให้กับแบรนด์บนเวทีไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม พร้อมย้ำบทบาทของทรูในฐานะ World-Class Lifestyle Brand ที่เชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับสิ่งที่ดีที่สุดของโลกอย่างมีความหมาย” คุณโอลิเวอร์ กล่าว
ความร่วมมือครั้งนี้ยังสะท้อนพลังของการนำความเป็นเลิศระดับโลกมาช่วยยกระดับคุณค่าของประเทศไทย ผ่านอาหาร วัฒนธรรม ผู้คน และวัตถุดิบไทย สู่ประสบการณ์ที่ทั้งทรงพลังและน่าจดจำ โดยมีทรูทำหน้าที่เชื่อมโยงโลกของเทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ และแรงบันดาลใจเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย “TRUE PRESENTS DINNER INCREDIBLE THAILAND 2026 THE BLACK BOX EDITION” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–14 มิถุนายน 2569 ณ The Crystal Box, Gaysorn Urban Resort ชั้น 19 Gaysorn Tower, Gaysorn Village