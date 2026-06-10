True IDC ควง CP Group และ GIP ผงาดคว้ารางวัล ‘Digital Infrastructure of the Year’

ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ หรือ True IDC ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์อันดับหนึ่งของไทย ภายใต้การสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) และพันธมิตรระดับโลก GIP ส่วนหนึ่งของ BlackRock ประกาศความสำเร็จครั้งใหญ่ในการคว้ารางวัล 'Digital Infrastructure of the Year' การันตีความเป็นสุดยอดดาต้าเซ็นเตอร์จากเวทีระดับโลก IJGlobal Awards ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำด้านข้อมูลการเงินและโครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ซึ่งไม่เพียงสะท้อนความสำเร็จขององค์กร แต่เป็นการประกาศศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีสากล
รางวัล 'Digital Infrastructure of the Year' ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของโครงการ AI Hyperscale Data Center ขนาดกว่าร้อยเมกะวัตต์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง ว่าเป็นผลงานระดับเวิลด์คลาสที่ทั่วโลกจับตามอง ซึ่งโครงการเมกะโปรเจ็กต์นี้มีโครงสร้างด้านการเงินและการลงทุนที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังถูกพัฒนาภายใต้เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ในทุกมิติ และมาตรฐานความยั่งยืนและการดูแลสิ่งแวดล้อมระดับสากล โดยจะพร้อมเปิดให้บริการเฟสแรกในช่วงไตรมาส 3 ในปี 2569 อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มูลค่ารวมกว่า 77,000 ล้านบาท
นายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ True IDC กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า "รางวัลจากเวที IJGlobal Award คือบทพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของเมกะโปรเจกต์ดาต้าเซ็นเตอร์ ทั้งมิติด้านโครงสร้างทางการเงินและการดำเนินงานที่ True IDC มุ่งมั่นพัฒนามาตั้งแต่ปี 2568 โครงการนี้คือแม่เหล็กดึงดูดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก และเป็นจุดเปลี่ยนที่ปักหมุดให้ไทยเป็นศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของภูมิภาค พร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลในระยะยาว True IDC ขอขอบคุณทุกความร่วมมือที่ผลักดันโครงการนี้ให้ก้าวหน้า มั่นคงปลอดภัย และยั่งยืน เพื่อรองรับทุกความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล"
ด้าน นายภาณุวัชร หิรัญพัทรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการลงทุน ของ True IDC ได้กล่าวเสริมว่า "รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเราในการบริหารจัดการโครงสร้างและการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลก ในฐานะผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานที่สุดในประเทศ ภายใต้ตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ เราได้ผสานความแข็งแกร่งทางการเงินเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานและความเข้าใจในตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ของไทยเป็นอย่างดี ทรู ไอดีซี จึงมีความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพที่จะสนับสนุนกลุ่มธุรกิจไฮเปอร์สเกลเลอร์ (Hyperscalers) ทั้งในการเข้ามาตั้งฐานการดำเนินงานและขยายการเติบโตในประเทศไทย"
ความสำเร็จบนเวที IJGlobal Awards ในครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่า True IDC พร้อมเป็นหัวหอกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก