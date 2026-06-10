AIS โชว์วิสัยทัศใน Global Telecom AIoT Summit 2026 นำ IoT ร่วม AI เพื่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

AIS ร่วมโชว์ศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ ในงาน Global Telecom AIoT Summit 2026 เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน Artificial Intelligence (AI) และ Internet of Things (IoT) ระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “AI for All” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งรวบรวมผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และพันธมิตรจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยี และภาครัฐจากนานาประเทศ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการประยุกต์ใช้งาน AIoT ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายในงาน นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านสื่อสารองค์กร เอไอเอส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรจากทั้งในและต่างประเทศที่เข้าร่วมงาน
โดย AIS ได้นำโซลูชัน IoT และนวัตกรรมดิจิทัลมาร่วมจัดแสดง เพื่อสะท้อนศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร ตั้งแต่การเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะ การบริหารจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
นอกจากนี้ AIS ยังได้ร่วมแบ่งปันมุมมองด้านการประยุกต์ใช้ AIoT ผ่านการบรรยายในหัวข้อ “AIoT Ecosystem For Business” โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT และ Smart Solutions จาก AIS ซึ่งได้นำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ AI และ IoT เพื่อเปลี่ยนข้อมูลจากหน้างานให้เป็นข้อมูลเชิงลึก (Insight) ที่สามารถนำไปใช้สร้างคุณค่าทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และรองรับการเติบโตขององค์กรในยุคดิจิทัล
AIS มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและนวัตกรรมอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI Economy พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต